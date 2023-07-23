Япония отрезает Китай от современного оборудования для полупроводников

Последние решения Японии и Нидерландов приняты не без давления их ближайшего союзника – США, которые одновременно продолжают свою политику по ограничению экспорта чипов в КНР (в июле ожидаются ограничения для сферы искусственного интеллекта). Так, еще в январе 2023 г. премьер-министры Японии Фумио Кисида и Нидерландов Марк Рютте координировали свои планы в Вашингтоне вместе с президентом США Джо Байденом. До этого, 12 декабря 2022 г. советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прямо говорил журналистам, что США добились договоренностей с этими двумя странами об ограничении технологий для чипов. В марте 2023 г., как сообщало агентство Reuters, власти США и Нидерландов ведут переговоры по поводу доступности для Китая DUV-литографии (менее продвинутая по сравнению с EUV).