Япония отрезает Китай от современного оборудования для полупроводников

Япония отрезает Китай от современного оборудования для полупроводниковНовые ограничения создадут для КНР дополнительные проблемы, но лишь в краткосрочной перспективе
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии добавило 23 июля в список экспортного контроля 23 наименования продукции, которая используется при производстве полупроводников. Несмотря на отсутствие прямого указания, против кого направлена эта мера, это находится в русле курса США по технологическому сдерживанию Китая, пишет Asia Nikkei.
Так, в японский список попало оборудование для тестирования чипов, термической обработки, литографии, напыления, а также компоненты, необходимые для работы с одной из самых передовых технологией, – фотолитографией в глубоком ультрафиолете (EUV). Последняя позволяет делать чипы по технологии 7 нм и меньше. Экспорт всех обозначенных технологий теперь невозможен без получения специального разрешения от министерства. При этом новые правила экспортного контроля Японии одновременно предусматривают упрощенную процедуру оформления лицензий на поставку упомянутого оборудования для 42 условно «дружественных» стран и территорий.
Как считает научный сотрудник Японского института международных отношений Йошиаки Такаяма, Китай не сможет теперь производить передовые чипы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вместе с тем убытки могут понести и японские компании, которые работают с высокотехнологичным сектором китайского рынка. Согласно данным Центра международной торговли ООН, в 2022 г. на их долю пришлась треть от китайского импорта (речь идет о продукции Tokyo Electron и еще девяти фирм). Как пишет агентство Kyodo, японский министр экономики Ясутоси Нисимура подчеркнул, что речь не идет о полном эмбарго на поставки всего оборудования в Китай, а лишь об ограничении экспорта передового оборудования для производства полупроводников.
В МИД КНР высказали мнение, что введенные Токио меры нанесут серьезный ущерб интересам компаний двух стран, а также китайско-японскому сотрудничеству.
Ранее министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов – второй ключевой страны для поставок полупроводниковых технологий в КНР – Элизабет Схрейнемахер также объявила об аналогичных мерах контроля экспорта с 1 сентября 2023 г. Предыдущие заявления руководства страны свидетельствовали о том, что и эти ограничения направлены против Китая. В Нидерландах находится уникальная компания ASML Holding NV – монополист в сфере EUV-литографии. При этом в этой стране экспорт EUV-степперов в КНР и без того находится под запретом с 2019 г. В конце 2022 г. стало известно, что китайская Huawei оформила патент на собственный EUV-литограф, но на его создание уйдут годы.
Последние решения Японии и Нидерландов приняты не без давления их ближайшего союзника – США, которые одновременно продолжают свою политику по ограничению экспорта чипов в КНР (в июле ожидаются ограничения для сферы искусственного интеллекта). Так, еще в январе 2023 г. премьер-министры Японии Фумио Кисида и Нидерландов Марк Рютте координировали свои планы в Вашингтоне вместе с президентом США Джо Байденом. До этого, 12 декабря 2022 г. советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прямо говорил журналистам, что США добились договоренностей с этими двумя странами об ограничении технологий для чипов. В марте 2023 г., как сообщало агентство Reuters, власти США и Нидерландов ведут переговоры по поводу доступности для Китая DUV-литографии (менее продвинутая по сравнению с EUV).
Китай в последние годы усиленно вкладывается в самостоятельное производство оборудования для полупроводников, говорит гендиректор «Промобита» Максим Копосов. Таким образом, у него не будет проблем с этой продукцией в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а в ближайшее время КНР будет задействовать параллельный импорт и другие аналогичные схемы. В конечном счете Китай, уверен Копосов, выйдет из неприятного положения, а японские производители лишь потеряют значительную долю рынка своего крупнейшего потребителя.
В рамках G7 есть ряд договоренностей по политике в области поставок чипов, говорит заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Таким образом, по его мнению, японские решения укладываются в общую долгосрочную стратегию стран Запада технологического сдерживания КНР, особенно если просматривается возможность военного использования технологий. Кроме того, на ужесточение контроля мог повлиять и украинский конфликт, добавляет Стрельцов. Решение Токио вряд ли приведет, по мнению эксперта, к серьезному обострению отношений двух сторон.