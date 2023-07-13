Япония проведет онлайн-саммит G7 осенью

С 19 по 21 мая в Хиросиме (Япония) прошел саммит лидеров стран «большой семерки». В рамках встречи были объявлены очередные санкции в отношении России, а также новые пакеты военной помощи для Украины. В частности, президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине пакета военной помощи в размере $375 млн, в который вошли боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и АТ-4 и др.