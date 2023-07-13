Япония проведет онлайн-саммит G7 осенью
Япония проведет онлайн-саммит G7 осенью этого года. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Япония в Брюсселе, пишет ТАСС.
«Этой осенью я проведу онлайн-саммит G7, главной темой которого станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом [ИИ]», – сказал японский премьер. По словам Кисиды, проблемы, связанные с развитием ИИ, стали серьезным вызовом для всего международного сообщества.
С 19 по 21 мая в Хиросиме (Япония) прошел саммит лидеров стран «большой семерки». В рамках встречи были объявлены очередные санкции в отношении России, а также новые пакеты военной помощи для Украины. В частности, президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине пакета военной помощи в размере $375 млн, в который вошли боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и АТ-4 и др.
Кроме того, в своем совместном заявлении страны G7 заявили о готовности противостоять «экономическому принуждению» со стороны КНР. При этом позже Байден пояснил, что «большая семерка» не стремится к «размежеванию с Китаем», но хочет «устранить риск в своих отношениях с КНР и диверсифицировать их».
В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что итогом саммита стран G7 стал набор антироссийских и антикитайских заявлений. По версии ведомства, G7 «превратилась в инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность».