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Япония проведет онлайн-саммит G7 осенью

Ведомости

Япония проведет онлайн-саммит G7 осенью этого года. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Япония в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Этой осенью я проведу онлайн-саммит G7, главной темой которого станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом [ИИ]», – сказал японский премьер. По словам Кисиды, проблемы, связанные с развитием ИИ, стали серьезным вызовом для всего международного сообщества.

С 19 по 21 мая в Хиросиме (Япония) прошел саммит лидеров стран «большой семерки». В рамках встречи были объявлены очередные санкции в отношении России, а также новые пакеты военной помощи для Украины. В частности, президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине пакета военной помощи в размере $375 млн, в который вошли боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и АТ-4 и др.

Кроме того, в своем совместном заявлении страны G7 заявили о готовности противостоять «экономическому принуждению» со стороны КНР. При этом позже Байден пояснил, что «большая семерка» не стремится к «размежеванию с Китаем», но хочет «устранить риск в своих отношениях с КНР и диверсифицировать их».

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В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что итогом саммита стран G7 стал набор антироссийских и антикитайских заявлений. По версии ведомства, G7 «превратилась в инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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