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Экономика

В Японии усилили контроль за экспортом оборудования для производства чипов

Ведомости

В Японии с сегодняшнего дня, 23 июля, вступают в силу новые правила экспорта оборудования для производства чипов. В перечень экспортного контроля, который затруднит китайский импорт, добавили 23 позиции, пишет газета Nikkei. 

Токио таким образом поддерживает аналогичные ограничения Вашингтона, это делается с целью не допустить попадания передовых технологий в Китай, говорится в статье. Отраслевые обозреватели считают, что ограничения осложнят импорт Пекином высокотехнологичных инструментов для производства чипов и это вызовет реакцию Пекина.

«Производство передовых полупроводниковых устройств будет почти безнадежным для Китая, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — сказал научный сотрудник Японского института международных отношений Йошиаки Такаяма. 

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Япония решила ввести ограничения после того, как в октябре прошлого года власти США приняли «Акт о чипах», который устанавливает важные запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай. 

Вашингтон призвал Японию и Нидерланды, двух крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводников, сделать аналогичные шаги. По данным газеты, ограничения в Нидерландах вступят в силу в сентябре.

Nikkei также указывает, что на Токио в стоимостном выражении приходится около трети китайского импорта оборудования для производства полупроводников.

В январе Bloomberg писал, что Япония и Нидерланды намерены объединиться с США, чтобы ограничить экспорт в Китай оборудования для производства чипов. Нидерланды планировали ограничить возможность ASML Holding продавать в КНР оборудование для изготовления определенных видов чипов, а Япония, в свою очередь, планировала принять аналогичные меры в отношении компании Nikon. 4 июня газета South China Morning Post сообщила, что Япония утвердила экспортные ограничения на поставку в Китай 23 типов оборудования и материалов, которые могут использоваться при производстве полупроводниковых компонентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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