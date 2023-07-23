В Японии усилили контроль за экспортом оборудования для производства чипов
В Японии с сегодняшнего дня, 23 июля, вступают в силу новые правила экспорта оборудования для производства чипов. В перечень экспортного контроля, который затруднит китайский импорт, добавили 23 позиции, пишет газета Nikkei.
Токио таким образом поддерживает аналогичные ограничения Вашингтона, это делается с целью не допустить попадания передовых технологий в Китай, говорится в статье. Отраслевые обозреватели считают, что ограничения осложнят импорт Пекином высокотехнологичных инструментов для производства чипов и это вызовет реакцию Пекина.
«Производство передовых полупроводниковых устройств будет почти безнадежным для Китая, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — сказал научный сотрудник Японского института международных отношений Йошиаки Такаяма.
Япония решила ввести ограничения после того, как в октябре прошлого года власти США приняли «Акт о чипах», который устанавливает важные запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай.
Вашингтон призвал Японию и Нидерланды, двух крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводников, сделать аналогичные шаги. По данным газеты, ограничения в Нидерландах вступят в силу в сентябре.
Nikkei также указывает, что на Токио в стоимостном выражении приходится около трети китайского импорта оборудования для производства полупроводников.
В январе Bloomberg писал, что Япония и Нидерланды намерены объединиться с США, чтобы ограничить экспорт в Китай оборудования для производства чипов. Нидерланды планировали ограничить возможность ASML Holding продавать в КНР оборудование для изготовления определенных видов чипов, а Япония, в свою очередь, планировала принять аналогичные меры в отношении компании Nikon. 4 июня газета South China Morning Post сообщила, что Япония утвердила экспортные ограничения на поставку в Китай 23 типов оборудования и материалов, которые могут использоваться при производстве полупроводниковых компонентов.