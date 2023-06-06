Япония планирует продать микрочипов на $108 млрд к 2030 году

В январе Bloomberg писал, что Япония и Нидерланды намерены объединиться с США, чтобы ограничить экспорт в Китай оборудования для производства чипов. Нидерланды планировали ограничить возможность ASML Holding продавать в КНР оборудование для изготовления определенных видов чипов, а Япония, в свою очередь, планировала принять аналогичные меры в отношении компании Nikon. 4 июня газета South China Morning Post сообщила, что Япония утвердила экспортные ограничения на поставку в Китай 23 типов оборудования и материалов, которые могут использоваться при производстве полупроводниковых компонентов.