Япония планирует продать микрочипов на $108 млрд к 2030 году
Правительство Японии утвердило план по продаже произведенных в стране микрочипов на $108 млрд к 2030 г. Об этом заявили в японском министерстве экономики, торговли и промышленности, пишет Bloomberg.
«Связанные с производством чипов японские компании вкладывают различные средства, в том числе более мелкие, и мы хотели бы поддержать эти инвестиции. <...> Мы хотим обеспечить необходимый бюджет для поддержки этих усилий», – сказал японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.
Агентство отмечает, что в 2020 г. объем продаж составил около 5 трлн йен (порядка $35,6 млрд).
5 июня Reuters со ссылкой на министра финансов Франции Брюно Ле Мэр писал, что страна выделит из бюджета 2,9 млрд евро на строительство завода микросхем производителей STMicroelectronics и GlobalFoundries. По словам министра, выделенные средства являются частью общего пакета в 5,5 млрд евро, которые Франция выделила на инвестиции в сектор производства микрочипов до 2030 г.
В октябре прошлого года власти США приняли «Акт о чипах», который устанавливает важные запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай. В Белом доме настроены законодательно запретить все американские инвестиции в высокотехнологичные китайские компании, включая разработчиков искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, 5G, а также передовых полупроводников.
К снижению зависимости от китайских чипов также присоединились Япония и Евросоюз. Осенью 2021 г. председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа стремится к увеличению доли чипов на мировом рынке до 20% к 2030 г. 18 апреля ЕС согласовал план на 43 млрд евро для своей полупроводниковой промышленности. Reuters отмечал, что так Евросоюз планирует «догнать» США и Азию и «начать зеленую промышленную революцию».
В январе Bloomberg писал, что Япония и Нидерланды намерены объединиться с США, чтобы ограничить экспорт в Китай оборудования для производства чипов. Нидерланды планировали ограничить возможность ASML Holding продавать в КНР оборудование для изготовления определенных видов чипов, а Япония, в свою очередь, планировала принять аналогичные меры в отношении компании Nikon. 4 июня газета South China Morning Post сообщила, что Япония утвердила экспортные ограничения на поставку в Китай 23 типов оборудования и материалов, которые могут использоваться при производстве полупроводниковых компонентов.