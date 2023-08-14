Туркмения увидела угрозу своим интересам в «газовом союзе» России, Казахстана и Узбекистана

29 ноября 2022 г. вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Он подчеркивал, что эти три страны с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему». В этот же день были даны разъяснения и со стороны пресс-секретарей лидеров государств: так, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на первом этапе подразумевается создание координационного механизма, а в дальнейшем – развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков. Пресс-секретарь казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай отмечал, что речь идет о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». 7 декабря Reuters привело слова министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова о том, что Ташкент рассматривает лишь вариант заключения «технического контракта» на предмет поставок российского топлива через территорию Казахстана, при этом Ташкент никогда не согласится на политические условия в обмен на газ.