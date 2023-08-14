Туркмения увидела угрозу своим интересам в «газовом союзе» России, Казахстана и Узбекистана

Туркмения увидела угрозу своим интересам в «газовом союзе» России, Казахстана и УзбекистанаВозможные поставки российского газа в Китай через эти страны пугают Ашхабад
Министерство иностранных дел Туркмении 12 августа опубликовал заявление заместителя председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырада Арчаева о том, что планы России по созданию «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном затрагивают интересы Ашхабада. В связи с этим Арчаев перечислил вопросы, которые возникли у туркмен после интервью директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского «РИА Новости», в котором он допустил «расширение трехстороннего взаимодействия в газовой сфере».
«Заявление г-на Биричевского вызывает как минимум несколько вопросов. О каких «возможностях расширения» идет речь, какие «другие государства» проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за «трехсторонним взаимодействием» в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств», – сказал Арчаев.
Туркменский чиновник напомнил, что Туркмения, Казахстан и Узбекистан долгое время сотрудничают по транспортировке природного газа в Китай: сейчас работают три ветки газопровода «Туркменистан – Китай» (он же «Центральная Азия – Китай». – «Ведомости»), которые, по заверению «Туркменгаза», построены исключительно этой компанией и китайской стороной (компанией CNPC), как и все производственные мощности. При этом казахстанская и узбекистанская части трубопровода были построены совместными предприятиями компаний этих стран и КНР (например, «Азиатским газопроводом» CNPC и «Казмунайгаза», Eastern Gas Pipeline «Узбекнефтегаза» и CNPC), а в строительстве туркменской части принимал участие и российский «Стройтрансгаз». Согласно заявлению Ашхабада, сейчас он поставляет по упомянутому газопроводу 40 млрд куб. м. в год из 55 млрд, остальное обеспечивается Узбекистаном и Казахстаном.
«Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода «Туркменистан – Китай» не входят», – отметил зампредседателя «Туркменгаза». Он считает, что любые изменения по этому вопросу требуют предварительного согласования со всеми участниками, а с Туркменией никаких консультаций не проводилось. В Ашхабаде назвали подобный подход «непонятным и неприемлемым», выразив серьезную обеспокоенность заявлениями «официальных представителей, так или иначе затрагивающими международные обязательства нашей страны».
«Ведомости» направили запрос в МИД России.
29 ноября 2022 г. вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Он подчеркивал, что эти три страны с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему». В этот же день были даны разъяснения и со стороны пресс-секретарей лидеров государств: так, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на первом этапе подразумевается создание координационного механизма, а в дальнейшем – развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков. Пресс-секретарь казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай отмечал, что речь идет о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». 7 декабря Reuters привело слова министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова о том, что Ташкент рассматривает лишь вариант заключения «технического контракта» на предмет поставок российского топлива через территорию Казахстана, при этом Ташкент никогда не согласится на политические условия в обмен на газ.
Издание «Газета.uz» 14 января 2023 г. написало со ссылкой на источники, что в декабре прошлого года Россия в ходе переговоров предлагала взять на баланс ГТС Узбекистана и Казахстана и уступить узбекистанской компании «Узгазтрейд» «Газпрому» права по поставкам газа в Китай, но затем эти условия были сняты. Взаимодействие сторон продолжилось в 2023 г. – сначала в январе «Газпром» подписал дорожные карты о сотрудничестве с министерством энергетики Узбекистана и правительством Казахстана. В феврале 2023 г. заместитель председателя правления QazaqGaz Арман Касенов говорил, что его компания предложила «Газпрому» рассмотреть возможность создания транзитного газопровода в Китай, который мог бы быть задействован в газификации Казахстана.
В июне же «Газпром» на полях ПМЭФа подписал договоры с национальной газовой компанией Казахстана QazaqGaz и с узбекистанским профильным ведомством о поставках в Узбекистан российского газа по газопроводу «Средняя Азия – Центр» через Казахстан. Как сообщали в узбекском минэнерго, Россия с октября 2023 г. начнет экспортировать газ в Узбекистан объемом 9 млн куб. м в сутки, а годовой объем составит порядка 2,8 млрд куб. м.
Согласно данным ГТУ КНР, Туркмения оказалась в первом полугодии 2023 г. главным поставщиком трубопроводного газа в Китай, продав этого сырья на $5,06 млрд (Россия – на втором месте с выручкой $3,4 млрд), Казахстан и Узбекистан находятся на четвертом и пятом месте соответственно ($448,7 млн и $203,9 млн). Как сообщало агентство Reuters, в 2022 г. Китай импортировал из Туркмении 35 млрд куб. м. газа на сумму $10,3 млрд, а российские поставки за этот же год по газопроводу «Сила Сибири» составили 16 млрд куб. м и обошлись Пекину в $4 млрд. Кроме того, по данным Reuters, КНР считает наиболее приоритетным строительство нового газопровода из Туркмении «Линия D», по которому планируют поставлять 30 млрд куб. м ежегодно.
Заявление «Туркменгаза» выглядит несколько странным, так как, вероятней всего, у российских и туркменских делегаций были ранее возможности обсудить актуальные вопросы в контексте создания «тройственного газового союза», говорит замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ашхабад не участвовал в строительстве казахской и узбекской частей газопровода «Центральная Азия – Китай», и потому вряд ли можно говорить, что сейчас у Туркмении есть серьезное право голоса по вопросу поставок российского газа через эти страны, полагает эксперт. Возможные переговоры о таких поставках российского газа в Китай выглядят вполне логичным шагом на фоне возникших у Казахстана и Узбекистана трудностей обеспечить экспорт газа, считает Гривач. Российский газ при наличии физического соединения может поставляться по схеме замещения, что вообще снимает любые вопросы о необходимом согласии третьих сторон.
Реакция туркменской стороны – выражение крайней озабоченности разворотом России на юг и расширением ее поставок газа в Центральную Азию и через нее в Китай, говорит старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин. Россия через реверс по газопроводу «Средняя Азия – Центр» становится важным поставщиком газа в Казахстан и Узбекистан, а также в Киргизию, чью газораспределительную систему уже развивает «Газпром». Потенциально поставки могут дальше пойти в Таджикистан и, самое главное, – в Китай по новому маршруту, что уже напрямую бьет по интересам Туркмении, главного партнера КНР по газу в Центральной Азии.
«Налицо прямой риск разрушения фактически монопольной позиции Ашхабада, чем в первую очередь и обусловлен тон заявления туркменской стороны», – говорит Притчин. Сейчас Узбекистан и Казахстан фактически уже не могут выступать в качестве экспортеров газа из-за роста внутреннего потребления, добавляет эксперт, а через техническое соединение газопроводов «Средняя Азия – Центр» и «Центральная Азия – Китай» может появиться техническая возможность поставок российского газа в Китай. Так как каждый национальный оператор трубопровода «Центральная Азия – Китай» – совместное предприятие китайской и местной компании, то все будет зависеть только от самих стран, по территории которых проходят магистрали, и позиции КНР, сходятся эксперты.