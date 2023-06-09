Шульгинов: РФ, Казахстан и Узбекистан продолжают обсуждение «газового союза»

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Идея о «газовом союзе» пока не получила продолжения.