Шульгинов: РФ, Казахстан и Узбекистан продолжают обсуждение «газового союза»
Обсуждения по созданию «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана продолжаются, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского конгресса.
«Обсуждение этой инициативы продолжается на двусторонних треках. Проработка ведется в том числе на основе двух дорожных карт, подписанных "Газпромом" с партнерами Казахстана и Узбекистана в начале года», – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Идея о «газовом союзе» пока не получила продолжения.
7 июня министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил о намерении Тегерана создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер на берегу Персидского залива и подключить к этой работе Россию, Катар и Туркмению.