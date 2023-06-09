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Экономика

Шульгинов: РФ, Казахстан и Узбекистан продолжают обсуждение «газового союза»

Ведомости

Обсуждения по созданию «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана продолжаются, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского конгресса.

«Обсуждение этой инициативы продолжается на двусторонних треках. Проработка ведется в том числе на основе двух дорожных карт, подписанных "Газпромом" с партнерами Казахстана и Узбекистана в начале года», – приводит его слова ТАСС.

В конце ноября 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Идея о «газовом союзе» пока не получила продолжения.

Ранее по теме: Иран заявил о планах создания газового хаба с участием России, Туркмении и Катара

7 июня министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил о намерении Тегерана создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер на берегу Персидского залива и подключить к этой работе Россию, Катар и Туркмению. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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