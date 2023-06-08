Иран заявил о планах создания газового хаба с участием России, Туркмении и Катара

Иран заявил о планах создания газового хаба с участием России, Туркмении и КатараПотенциальными покупателями топлива могут стать Индия и Пакистан
Власти Ирана стремятся создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер на берегу Персидского залива и подключить к этой работе Россию, Катар и Туркмению. Об этом сообщил 7 июня министр нефти Ирана Джавад Оуджи, слова которого приводит местное информагентство ISNA.
«Исламская Республика [Иран] <...> обладая 33 трлн куб. м извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса. <...> Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб», – заявил Оуджи. Он не раскрыл детали проекта, но сообщил, что сейчас «идет необходимая подготовка и планирование».
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