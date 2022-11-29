Россия обсуждает создание газового союза с Казахстаном и Узбекистаном

В 2021 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье, включая Китай, 185,1 млрд куб. м газа. Согласно годовому отчету «Газпрома», по «Силе Сибири» было прокачано 10,39 млрд куб. м газа. Таким образом, поставки в Европу (включая Турцию) в прошлом году составили 174,7 млрд куб. м. Вице-премьер Александр Новак в сентябре говорил, что экспорт российского газа в Европу в 2022 г. может снизиться на 50 млрд куб. м, то есть на 28,6%.