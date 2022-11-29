Россия обсуждает создание газового союза с Казахстаном и Узбекистаном

Россия обсуждает создание газового союза с Казахстаном и УзбекистаномРечь может идти о своповых поставках топлива, считают аналитики
Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Об этом заявил журналистам в кулуарах IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума вице-премьер РФ Александр Новак.
«У нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества в том числе и по поставкам газа, по его переработке, что в принципе уже делается, по поставкам на другие экспортные направления, в частности в КНР. Это все нужно рассматривать как дополнительные направления сотрудничества», — отметил вице-премьер.
Новак подчеркнул, что Россия, Казахстан и Узбекистан с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему».
«Ведомости» направили запросы в «Газпром», а также министерства энергетики России, Казахстана и Узбекистана.
28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Он добавил, что Токаев и Путин считают необходимым провести детальные переговоры по этой теме.
Экспорт российского трубопроводного газа существенно снизился после начала СВО на Украине. По данным «Газпрома», в январе - октябре экспорт в страны дальнего зарубежья (Европа, Турция и Китай) составил 91,2 млрд куб. м, что на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 г.
Падение поставок происходит, несмотря на рост экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», который идет сверх суточных контрактных объемов. В конце августа председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что за восемь месяцев «Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 60%.
Сейчас российский газ поставляется в ЕС лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (на 27 ноября объем составил 32,5 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину (порядка 42-43 млн куб. м в сутки).
КАК ПАДАЛ ЭКСПОРТ ГАЗА В ЕВРОПУ
Прокачка по трубопроводу «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м в год) была полностью остановлена в конце августа из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. 26 сентября «Северный поток» и незапущенный «Северный поток — 2» были серьезно повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу Ямал — Европа (мощность — 32,9 млрд куб. м в год), которая фактически остановлена с конца прошлого года.
В 2021 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье, включая Китай, 185,1 млрд куб. м газа. Согласно годовому отчету «Газпрома», по «Силе Сибири» было прокачано 10,39 млрд куб. м газа. Таким образом, поставки в Европу (включая Турцию) в прошлом году составили 174,7 млрд куб. м. Вице-премьер Александр Новак в сентябре говорил, что экспорт российского газа в Европу в 2022 г. может снизиться на 50 млрд куб. м, то есть на 28,6%.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 29 ноября на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме отметил, что к 2040 г. потребление газа в Китае вырастет почти вдвое и превысит 660 млрд куб. м в год (сейчас – 380 млрд куб. м в год). Возможности ресурсной базы России значительно превышают эти объемы, отметил Сечин. Например, запасы газа «Роснефти» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые потенциально можно поставить в КНР, превышают 2 трлн куб. м.
На фоне падения экспорта в Европу Миллер заявлял, что «Газпром» в ближайшее время намерен выполнять задачу по соединению Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России в европейской части с той частью газотранспортной системы (ГТС), которая создана на востоке страны.
В начале февраля 2022 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на поставку трубопроводного газа в Китай по дальневосточному маршруту в объеме 10 млрд куб. м в год. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского газа в Китай достигнет 48 млрд куб. м в год (с учетом экспорта по «Силе Сибири»).
Узбекистан и Казахстан экспортируют газ преимущественно в Китай. Экспорт газа Казахстана, по данными Минэнерго страны, в 2021 г. составил 7,2 млрд куб. м, в 2022 г. ожидается снижение поставок до 5 млрд куб. м. Узбекистан, по данным ОПЕК, снизил экспорт газа в 2021 г. на 33,5% до 2,38 млрд куб.
Сейчас экспортных газопроводов через Казахстан из России в Китай нет, но изначально пройти практически по границе с Казахстаном должен был западный маршрут экспорта газа в КНР — газопровод «Алтай» (впоследствии проект с измененным маршрутом получил название «Сила Сибири - 2»). Кроме того, через Казахстан идет трасса туркменского газопровода в Китай.
Это не первая идея усиления экспортных направлений на восток. Это не первая идея переориентации экспортных направлений. 12 октября президент РФ Владимир Путин на РЭН-2022 заявил, что выпадающие объемы транспортировки российского газа в Европу (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») «могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное», а в Турции может быть создан «крупнейший газовый хаб для Европы». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что стороны предполагаемого газового союза могут обсудить своповые поставки газа. Но для этого, по его словам, необходимо строить дополнительную инфраструктуру. Возможные направления таких поставок — Пакистан и Индия, хотя возможно строительство дополнительных трубопроводов из Центральной Азии в Китай, добавляет Смит. Вероятные объемы поставок он оценивает в 15-30 млрд куб. м газа в год.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что для экспорта газа в Индию и Пакистан перспективнее сотрудничать с Ираном, Туркменией и Афганистаном. При этом он напомнил, что власти Казахстана и Узбекистана сообщали о возможном сокращении или полной остановке экспорта газа для покрытия внутренних потребностей. Аналитик оценивает «выпадающие» в этом случае объемы поставок газа из двух стран в Китай примерно в 10 млрд куб. м в год.
«В такой ситуации своповые поставки с РФ действительно выглядят достаточно интересно – за их счет (Казахстану и Узбекистану) можно было бы и сохранить экспорт в Китай, и повысить внутреннее потребление», — отмечает Кауфман.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов добавляет, что если в 2019 г. 6,1 млрд куб. м газа Узбекистан поставлял в Россию, то в 2021 г. этот показатель сократился до 628 млн куб. м. По мнению эксперта, подписание соглашения о газовом союзе может привести к росту поставок из Узбекистана в Россию, но с учетом высокого профицита добывающих мощностей «Газпрома» это будет «не очень целесообразно экономически».
29 ноября декабрьские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах, по данным биржи ICE, торговались в диапазоне $1280-1370 за 1000 куб. м. Сейчас цены на газ в Европе торгуются с премией к ценам на азиатском рынке: 29 ноября цены в Азии, исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», составляли $1080 за 1000 куб. м.