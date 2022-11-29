Сечин оценил потенциал сотрудничества России и Китая в энергетике

Сечин оценил потенциал сотрудничества России и Китая в энергетикеОдним из наиболее перспективных направлений является газовая сфера
Российские компании на фоне поворота страны на восток готовы наращивать сотрудничество с энергетическими компаниями из Китая, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоялся 29 ноября в Москве. Большие перспективы развития сотрудничества двух стран есть в газовой сфере, отметил Сечин.
По словам главы «Роснефти», поворот России на восток является результатом внутреннего развития страны и понимания мировых процессов, а не следствием санкционного давления Запада. Сечин подчеркнул, что на фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения России и Китая представляют собой «полюс стабильности и роста», а сама «Роснефть» обладает большими запасами нефти и газа, которые может поставлять китайским потребителям.
Он напомнил, что по итогам 2021 г. Китай занял первое место в списке торговых партнеров России, а за 10 месяцев 2022 г. товарооборот России и Китая достиг $153,9 млрд , увеличившись в годовом исчислении на 33%. «При сохранении (этих) темпов, по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки в $180 млрд. Можно ожидать, что поставленная задача по достижению $200 млрд товарооборота будет выполнена даже раньше намеченного срока — 2024 г.», — сказал он.
Сечин также отметил роль «Роснефти» в стратегическом повороте России на восток. Компания выступает за интегральное сотрудничество по всей технологической цепочке, что предполагает создание совместных предприятий с партнерами, отметил он. «На данном этапе российские энергетические компании готовы представить китайским партнерам предложения по всем ключевым направления такого партнерства и в угле, и в газе, и в нефти, и в электричестве, в сотрудничестве по линии Росатома», — пояснил топ-менеджер.
Сечин обратил внимание, что «Роснефть» является основным российским поставщиком нефти в Китай и обеспечивает около 7% потребности страны в сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай в январе-октябре 2022 г. увеличился на 9,5% до почти 72 млн т – это чуть меньше, чем поставляет Саудовская Аравия, добавил он.
Одним из наиболее перспективных направлений для расширения сотрудничества России и Китая Сечин назвал газовую сферу. Он напомнил, что к 2040 г. потребление газа в Китае вырастет вдвое и превысит 660 млрд куб. м в год (сейчас – 380 млрд куб. м в год). Возможности ресурсной базы России значительно превышают эти объемы, отметил Сечин. Например, запасы газа «Роснефти» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые потенциально можно поставить в КНР, превышают 2 трлн куб. м.
«Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа», — заявил глава «Роснефти». Сейчас российские компании экспортируют небольшие объемы СПГ в Китай, но могут увеличить объемы до сопоставимых с трубопроводными. В 2022 г. по трубопроводу «Сила Сибири» будет поставлено более 12 млрд куб. м газа, при этом проектная мощность трубопровода позволяет позволять до 38 млрд куб. м в год. Общая мощность существующих и проектируемых газопроводов в Китай составляет около 100 млрд куб. м в год – это 27% потребления газа в Китае в 2021 г.
Поставки российского угля в Китай, по словам Сечина, в январе-октябре 2022 г. составили 53 млн т – это примерно 23% от общего импорта КНР. Россия занимает второе место среди импортеров угля в Китай после Индонезии (134 млн т). Для наращивания поставок угля на восток Россия инвестирует в развитие Восточного полигона Российских железных дорог. Развитие этого проекта в ближайшие годы приведет к увеличению мощности перевозок до 195 млн т в год и позволит существенно нарастить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Сечин.
Не обошел глава «Роснефти» и основную, по его мнению, проблему энергетической отрасли – глобальное недоинвестирование в традиционные источники энергии, которое связано с ускоренным переходом к зеленой энергетике.
«На этом фоне хочу подчеркнуть, что российские компании не снижают уровень инвестиций в свои проекты и разработку технологий», — подчеркнул Сечин. Глава «Роснефти» напомнил, что крупнейший инвестиционный проект в мире и самый масштабный проект в России по разработке нефти и газа – проект «Роснефти» «Восток ойл». К 2033 г. на нем планируется добыча до 115 млн т нефти – это 2,5% мировой текущей добычи нефти, подчеркнул он. В 2022 г. ресурсная база проекта выросла на 300 млн т до 6,5 млрд т, добавил Сечин.