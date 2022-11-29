Сечин оценил потенциал сотрудничества России и Китая в энергетике

«Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа», — заявил глава «Роснефти». Сейчас российские компании экспортируют небольшие объемы СПГ в Китай, но могут увеличить объемы до сопоставимых с трубопроводными. В 2022 г. по трубопроводу «Сила Сибири» будет поставлено более 12 млрд куб. м газа, при этом проектная мощность трубопровода позволяет позволять до 38 млрд куб. м в год. Общая мощность существующих и проектируемых газопроводов в Китай составляет около 100 млрд куб. м в год – это 27% потребления газа в Китае в 2021 г.