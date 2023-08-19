Что политики говорили об образе будущего молодым госслужащим и силовикам

Что политики говорили об образе будущего молодым госслужащим и силовикамВ Подмосковье проходит форум «Территория смыслов»
Российские политики 18 августа обсудили на молодежном форуме «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж», каким они видят образ будущего России.
Выступали они перед участниками пятой смены, которая называется «Служить». Среди 350 ее участников – молодые чиновники, сотрудники ФСИН, МВД и других силовых структур, а также активисты из парламентских партий.
Первым 18 августа выступал начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Александр Харичев с темой «Образ будущего России через призму пентабизиса».
Харичев начал с того, что заявил: «Россия – один из центров мирового устройства, создающий стратегический баланс цивилизаций: Востока и Запада, Севера и Юга». «Это «ковчег человечества», который хранит природные богатства и экологическое достояние всемирного значения, культурно-исторические традиции и духовно-нравственные ценности, без которых нет будущего», – сказал чиновник (цитата по пресс-релизу форума, поскольку выступление начальника УГС было закрыто для СМИ).
Дальше он рассказывал о том, что мир должен быть многополярным, Россия выступает за «уважение собственных моделей развития», что суверенитет стран является гарантом мировой стабильности.
«Пентабазис» – пятиэлементная идеологическая модель, разработанная УГС, включающая в себя «человека – семью – общество – государство – страну».
Дальше Харичев рассказал участникам смены про сам «пентабазис», а после – про образ будущего.
«Какой мы видим нашу страну? Мы видим великую Россию с мощной экономикой и Вооруженными силами, авторитетом в мире, вызывающую чувство гордости. Мы видим благоустроенную страну, где жить комфортно и безопасно: с достойной зарплатой, качественными дорогами и доступными социальными услугами. Наконец, мы видим Россию как страну равных возможностей. Так выглядят образы будущего для разных групп населения», – заявил чиновник.
«Ведомости» писали о социсследованиях, которые проводила администрация президента, в ходе которой было выявлено пять образов будущего России.
После Харичева выступала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она начала с того, что «самым крутым» мероприятием 2024 г. станут президентские выборы в России, которые будут важны не только для «нашей страны, но и для всего мира».
По ее словам, с 2016 г. ЦИК занимается тем, что выметает из избирательной системы все недостойное, а неприятие фальши и требования к работе ЦИК сильно возросли. Затем показали видеоролик об «истории российского народовластия» – от народного вече до поправок в Конституцию 2020 г.
После этого председатель ЦИК показала презентацию «в жанре древнегреческой мифологии» нынешней избирательной системы. По ее словам, он «развенчивает мифы о российской избирательной системе».
Всего мифов было пять:
«голоса считают послушные чиновники» (по подсчетам ЦИК, госслужащих в избирательной системе 6%);
«результатам выборов никто не доверяет» (социология показывает, что это не так, доверие к ним есть у тех, кто ходит на выборы);
«дистанционное электронное голосование (ДЭГ) ненадежно» (а в ЦИК считают, что тайна голосования защищена и всем доступна возможность наблюдения);
«наблюдатель привязан к месту» (Памфилова считает, что просто прошла оптимизация всех процессов);
«на Западе выборы демократичнее» (в США выборы непрямые, а в Европе выборы организуют чиновники, сказала Памфилова).
После этого Памфиловой задавали вопросы участники смены. Например, один из молодых людей поинтересовался, как она относится к словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что выборы в России – это «не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия», о чем он сказал The New York Times.
Памфилова на это вспомнила слова Путина о Пескове, правда, не стала их цитировать («Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил», – недоумевал президент в 2018 г. в интервью NBC). Сама же Памфилова заявила, что демократия – это способ формирования власти путем выборов, а на Западе же сейчас власть меньшинства: «Такой демократии нам не надо».
Завершала этот день встреча молодежи с руководителями думских фракций. Входя в шатер, где проходила встреча, комсомольцы стали кричать во весь дух «Ленин. Партия. Комсомол». Даже членам «Молодой гвардии» «Единой России» не удалось их перекричать.
Сессия с Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия – За правду»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Алексеем Нечаевым («Новые люди») называлась «Образ будущего страны: борьба за умы молодежи».
На вопрос комсомольца, не пора ли от капитализма поворачивать к социализму, Зюганов вспоминал слова Путина о том, что капитализм зашел в тупик («Все говорят о том, что существующая модель капитализма [исчерпала себя], а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», – говорил президент на «Валдае» в 2021 г.).
Лидер КПРФ с этим согласился и предложил всем выруливать на советскую социалистическую стройку. Миронов заявил, что у «Справедливой России» есть проект «СССР 2.0», который расшифровывается как «Социалистическая суверенная справедливая Россия».
Представитель молодежного крыла ЛДПР сказал, что недавно открыл для себя, что лишь 15% территории освоено, и интересовался у депутатов, что же будет дальше. Тут почти все депутаты сошлись во мнении, что осваивать Сибирь и Дальний Восток нужно отправить молодых людей.
Интересовались у депутатов и тем, что делать с теми, кто уехал из России. Нечаев заявил, что после начала спецоперации уехали не так много людей, как после мобилизации. По его словам, есть те, кто в информационной войне перешел на другую сторону, но их не больше тысячи, многие уезжавшие уже вернулись в Россию, а в целом же надо сделать Россию привлекательной, такой, чтобы «все позавидовали, как мы здесь живем, и вернулись».