Что политики говорили об образе будущего молодым госслужащим и силовикам

Памфилова на это вспомнила слова Путина о Пескове, правда, не стала их цитировать («Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил», – недоумевал президент в 2018 г. в интервью NBC). Сама же Памфилова заявила, что демократия – это способ формирования власти путем выборов, а на Западе же сейчас власть меньшинства: «Такой демократии нам не надо».