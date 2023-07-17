Администрация президента определила пять образов желаемого россиянами будущего

Администрация президента определила пять образов желаемого россиянами будущегоИсследование об этом ляжет в основу кампании 2024 года
Большинство россиян, когда их спрашивают о желаемом будущем, проявляют себя приверженцами «комфортной России» и «великой России». К таким выводам пришли в администрации президента (АП) при подготовке выборов 2024 г., рассказали три близких к АП источника «Ведомостей».
Всего в ходе «социально-психологической сегментации» по типам желаемого будущего граждан разделили на пять типов (см. врез): это «комфортная Россия», «великая Россия», «справедливая Россия», «прогрессивная Россия», «демократическая Россия». По словам источников «Ведомостей», у каждой группы граждан свой социально-демографический портрет и ключевые маркеры.
На 1-м месте идет группа лоялистов – таких 27%, это представители «комфортной России». Они видят Россию как благоустроенную и безопасную страну, рассказывают собеседники «Ведомостей».
Сопоставима по размеру группа «патриотов» (26%). Они выступают за «великую Россию»: в будущем она представляется им как «страна, которая вызывает чувство гордости».
У других типов желаемого будущего меньше сторонников. К примеру, 19% россиян, по данным АП, – это условные социалисты, сторонники «справедливой России».
Самые незначительные по сравнению с остальными группы – это прогрессисты и сторонники «демократической России» (по 12%). Первых отличает стремление видеть РФ современной страной с высокотехнологичной экономикой. Вторые же видят Россию страной, в которой «соблюдаются права и свободы граждан», есть независимый суд, свобода слова, политическая конкуренция, сменяемость власти и т. д.».
Так называемые «пять Россий» были описаны в АП на основании нескольких социологических исследований и аналитики, говорит один из собеседников «Ведомостей».
По словам другого источника «Ведомостей», были выявлены категории граждан, которые видят тот или иной образ будущего страны. Но после повторного проведения исследования большинство респондентов сказали, что хотели бы, чтобы Россия сочетала в себе все эти пять составляющих, добавляет собеседник.
«Люди хотели бы, чтобы Россия была великой, давала [им] чувство гордости, была комфортной для жизни, была справедливой, прогрессивной, чтобы был технический прогресс и [чтобы страна] была демократической, – говорит он. – В итоге получились такие маркеры развития страны, которые будут использоваться в президентской кампании 2024 г.».
Часть общей кампании
Избирательная кампания следующего года будет сочетать три тематические линии: «было» (символизирует гордость), «стало» (уверенность) и «будет» (надежда). К примеру, именно в рамках этой концепции будет организован форум «Россия» на ВДНХ. Данное исследование как раз будет встроено в подготовку мероприятия, отмечает еще один собеседник «Ведомостей».
К выборам должно быть подготовлено больше мероприятий, которые покажут, что Россией можно гордиться, чтобы у людей появилась уверенность в сегодняшнем дне и надежда на лучшее, говорит источник. Это найдет отражение в ходе подготовки к кампании, говорит собеседник: «Все события и действия должны оцениваться через эмоции, которые они дают гражданам. Например, действия тех или иных органов власти, регионов».
Самые ожидаемые виды желаемого будущего
Комфортная Россия
У жителей России есть доступные медицинские услуги, качественные дороги, вежливая полиция, чистые улицы, хорошая экологическая ситуация и т. д. Такая страна нужна в основном людям 25–44 лет, работающим в коммерческой сфере, со средним образованием, живущим в городах. Для тех, кто ждет комфортную Россию, важны уровень доходов и сохранение покупательной способности, ситуация в сферах здравоохранения и образования (прежде всего в отношении детей), комфортная городская среда, доступность получения госуслуг.
Великая Россия
Мощные экономика и вооруженные силы, авторитет в мире, выдающиеся достижения в культуре, спорте и т. д. В основном патриоты – это люди в возрасте от 45 лет и старше, пенсионеры, получающие информацию из традиционных СМИ. Таким гражданам важна военная мощь страны и успехи в спецоперации, историческое величие Родины и ее достижения, успехи РФ во внешней политике, экономике, науке, технологиях, культуре и спорте, независимость в экономике, успехи импортозамещения и эффективное противодействие санкциям.
Справедливая Россия
Социальное государство, в котором обеспечены социальная справедливость и социальная защита граждан, в котором сокращается неравенство между разными слоями населения. Такого будущего ждут, к примеру, женщины, молодые семьи, люди 25–34 лет, бюджетники, в частности из сферы образования и культуры. Им важны социальные программы и меры поддержки населения, направленные на преодоление неравенства, прогрессивная ставка налогообложения, борьба с бедностью и меры по противодействию коррупции.
Прогрессивная Россия
Это современная страна с высокотехнологичной экономикой, где передовые технологии применяются в различных сферах: инфраструктуре, образовании, здравоохранении, услугах и т. д. Такую Россию хотели бы увидеть мужчины старшего и среднего возрастов, предпочитающие получать информацию из российских традиционных и интернет-СМИ. Для них важно экономическое развитие РФ, достижение суверенитета (военного, продовольственного, технологического), реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов, а также технологические прорывы.
Демократическая Россия
Демократическая страна, где соблюдаются права и свободы граждан (независимый суд, свобода слова, политическая конкуренция, сменяемость власти и т.д.). Портрет и ключевые маркеры человека, которому нужна такая страна, не уточняется.
«То, что у россиян разные представления о своей стране, не новость. Попытки свести всю ее сложность к чему-то одному редко бывают успешными. И уже на протяжении 15 лет политики и эксперты оперируют понятиями о нескольких Россиях. Общее в этих моделях то, что признается сложность страны», – говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Он приводит в пример экономико-географа Наталью Зубаревич, которая выделяет три России (страна больших городов, страна полуурбанизированного пространства и страна сельская), или экспертов «Минченко консалтинга» с четырьмя Россиями (воюющая, глубинная, столичная, уехавшая). По его словам, применительно к выборам есть два варианта действий: «Найти для каждой группы главную ценность, работая с которой можно привлечь на свою сторону как можно больше людей. Второй способ – найти метаценность, которая бы объединила основные части всех групп. Но можно и оба эти способа совместить».
Сегодняшний водораздел проходит скорее между адептами великой России и комфортной России, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Первые исходят из того, что главные проблемы вовне и исправить их можно только презентацией подчеркнутого величия. Остальные сосредоточены на внутренних факторах. Поэтому, думаю, слова «справедливая», «прогрессивная» и «демократическая» вполне укладываются в понятие «комфортная», – считает Виноградов.
Анализ целевых аудиторий и их ожиданий, несомненно, нужен для президентской кампании, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Но при этом важно понимать, какие сегменты станут опорными для основного кандидата».