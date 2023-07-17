Администрация президента определила пять образов желаемого россиянами будущего

Самые ожидаемые виды желаемого будущего

Комфортная Россия

У жителей России есть доступные медицинские услуги, качественные дороги, вежливая полиция, чистые улицы, хорошая экологическая ситуация и т. д. Такая страна нужна в основном людям 25–44 лет, работающим в коммерческой сфере, со средним образованием, живущим в городах. Для тех, кто ждет комфортную Россию, важны уровень доходов и сохранение покупательной способности, ситуация в сферах здравоохранения и образования (прежде всего в отношении детей), комфортная городская среда, доступность получения госуслуг.

Великая Россия

Мощные экономика и вооруженные силы, авторитет в мире, выдающиеся достижения в культуре, спорте и т. д. В основном патриоты – это люди в возрасте от 45 лет и старше, пенсионеры, получающие информацию из традиционных СМИ. Таким гражданам важна военная мощь страны и успехи в спецоперации, историческое величие Родины и ее достижения, успехи РФ во внешней политике, экономике, науке, технологиях, культуре и спорте, независимость в экономике, успехи импортозамещения и эффективное противодействие санкциям.

Справедливая Россия

Социальное государство, в котором обеспечены социальная справедливость и социальная защита граждан, в котором сокращается неравенство между разными слоями населения. Такого будущего ждут, к примеру, женщины, молодые семьи, люди 25–34 лет, бюджетники, в частности из сферы образования и культуры. Им важны социальные программы и меры поддержки населения, направленные на преодоление неравенства, прогрессивная ставка налогообложения, борьба с бедностью и меры по противодействию коррупции.

Прогрессивная Россия

Это современная страна с высокотехнологичной экономикой, где передовые технологии применяются в различных сферах: инфраструктуре, образовании, здравоохранении, услугах и т. д. Такую Россию хотели бы увидеть мужчины старшего и среднего возрастов, предпочитающие получать информацию из российских традиционных и интернет-СМИ. Для них важно экономическое развитие РФ, достижение суверенитета (военного, продовольственного, технологического), реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов, а также технологические прорывы.

Демократическая Россия

Демократическая страна, где соблюдаются права и свободы граждан (независимый суд, свобода слова, политическая конкуренция, сменяемость власти и т.д.). Портрет и ключевые маркеры человека, которому нужна такая страна, не уточняется.