Молодым политологам рассказали о единых учебниках по истории и обществознанию

Молодым политологам рассказали о единых учебниках по истории и обществознаниюЧиновники и эксперты объяснили, зачем все это, по их мнению, нужно
Чиновники и эксперты обсудили «ценности и нравственные ориентиры» российского общества и рассказали о новых учебниках истории, обществознания для школьников и курсе основы российской государственности для студентов. Дискуссия об этом состоялась на форуме «Дигория» для молодых политологов, который проходит в Нижнем Новгороде.
Воспитательная стратегия
Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал участникам форума о том, что система школьного образования является «стратегическим приоритетом государства». По его словам, сейчас, анализируя дореволюционный, советский опыт и нынешний, чиновники приходят к выводу, что важна системность образования. «[Должно быть] единое содержание, единые стандарты для каждого школьника, который обучается в любом регионе нашей страны, – отсюда и качество образования», – заявил Кравцов.