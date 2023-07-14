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Молодым политологам рассказали о единых учебниках по истории и обществознанию

Чиновники и эксперты объяснили, зачем все это, по их мнению, нужно
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Чиновники и эксперты обсудили «ценности и нравственные ориентиры» российского общества и рассказали о новых учебниках истории, обществознания для школьников и курсе основы российской государственности для студентов. Дискуссия об этом состоялась на форуме «Дигория» для молодых политологов, который проходит в Нижнем Новгороде.

Воспитательная стратегия

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал участникам форума о том, что система школьного образования является «стратегическим приоритетом государства». По его словам, сейчас, анализируя дореволюционный, советский опыт и нынешний, чиновники приходят к выводу, что важна системность образования. «[Должно быть] единое содержание, единые стандарты для каждого школьника, который обучается в любом регионе нашей страны, – отсюда и качество образования», – заявил Кравцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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