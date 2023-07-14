Молодым политологам рассказали о единых учебниках по истории и обществознанию

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал участникам форума о том, что система школьного образования является «стратегическим приоритетом государства». По его словам, сейчас, анализируя дореволюционный, советский опыт и нынешний, чиновники приходят к выводу, что важна системность образования. «[Должно быть] единое содержание, единые стандарты для каждого школьника, который обучается в любом регионе нашей страны, – отсюда и качество образования», – заявил Кравцов.