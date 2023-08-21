Правительство Швеции проверит причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страны

Правительство Швеции проверит причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страныДанные королевства расходятся со статистикой азиатских республик
Кабинет министров Швеции направил в торговую палату поручение изучить причины резкого роста объемов экспорта в республики Средней Азии и Закавказья, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства. По словам министра внешней торговли Швеции Йохана Форселя, рост экспорта в постсоветские государства может иметь естественные причины, но «он также может быть связан с тем, что санкции соблюдаются не полностью». После расследования кабинет министров планирует разработать меры, которые «положили бы конец возможным нарушениям», добавил чиновник.
Согласно данным шведского статистического управления, наибольший рост объемов экспорта Швеции в постсоветские страны за первые пять месяцев 2023 г. якобы отмечен в Киргизию и Туркмению – на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют Казахстан (140%), Армения (69%), Узбекистан (46%) и Азербайджан (43%).