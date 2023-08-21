Правительство Швеции проверит причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страны

Кабинет министров Швеции направил в торговую палату поручение изучить причины резкого роста объемов экспорта в республики Средней Азии и Закавказья, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства. По словам министра внешней торговли Швеции Йохана Форселя, рост экспорта в постсоветские государства может иметь естественные причины, но «он также может быть связан с тем, что санкции соблюдаются не полностью». После расследования кабинет министров планирует разработать меры, которые «положили бы конец возможным нарушениям», добавил чиновник.