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Правительство Швеции проверит причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страны

Данные королевства расходятся со статистикой азиатских республик
Нурлан Гасымов Илья Лакстыгал Елена Бочарова
Заметный рост товарооборота Швеции со странами Центральной Азии не означает, что эти государства обходят антироссийские санкции / Martin Meissner / AP Photo

Кабинет министров Швеции направил в торговую палату поручение изучить причины резкого роста объемов экспорта в республики Средней Азии и Закавказья, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства. По словам министра внешней торговли Швеции Йохана Форселя, рост экспорта в постсоветские государства может иметь естественные причины, но «он также может быть связан с тем, что санкции соблюдаются не полностью». После расследования кабинет министров планирует разработать меры, которые «положили бы конец возможным нарушениям», добавил чиновник.

Согласно данным шведского статистического управления, наибольший рост объемов экспорта Швеции в постсоветские страны за первые пять месяцев 2023 г. якобы отмечен в Киргизию и Туркмению – на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют Казахстан (140%), Армения (69%), Узбекистан (46%) и Азербайджан (43%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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