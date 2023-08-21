Нидерланды и Дания подтвердили готовность передать Украине F-16

17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем письме тогда сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения первой группы пилотов. На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составит, как минимум, шесть месяцев, добавив, что в реальности он может оказаться и больше. 11 августа газета The Washington Post писала, что первый этап обучения пройдут лишь шесть украинских пилотов и оно продлится до лета 2024 г. Низкое число обучающихся связано с нехваткой инструкторов. При этом, как рассказали изданию украинские источники, сперва летчикам предстоит закончить четырехмесячные языковые курсы, в ходе которых они освоят все необходимые технические термины, связанные с истребителями F-16, а уже затем начнется сама полугодовая программа боевой подготовки.