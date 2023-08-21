Нидерланды и Дания подтвердили готовность передать Украине F-16

Нидерланды и Дания подтвердили готовность передать Украине F-16Но это произойдет после обучения украинских пилотов
Украина получила гарантию от Нидерландов и Дании: эти страны передадут ей американские истребители четвертого поколения F-16. Об этом, в частности, говорилось 20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах президента Украины Владимира Зеленского с и. о. премьер-министра Марком Рютте. 17 августа госдеп США одобрил европейским союзникам реэкспорт боевых самолетов на Украину.
«Мы с [и. о. премьер-министра Нидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды», – написал Зеленский в Telegram до пресс-конференции.
Впрочем, как передает телеканал NOS, Рютте пока подтвердил лишь сам факт грядущих поставок истребителей Киеву, отметив, что 42 – это общее количество F-16 у Нидерландов. Сейчас их заменяют истребителями пятого поколения F-35, но, как заметил Рютте, им «нужны несколько самолетов [F-16] для программы обучения [украинцев] в Дании и скоро в Румынии» и потому пока говорить о точном числе самолетов для Украины преждевременно. Как пишет Reuters, затем уже и Зеленский, назвавший сделку «прорывным соглашением», сказал, что точное число самолетов будет обсуждаться «чуть позже».
Ранее Reuters приводило данные министерства обороны Нидерландов о том, что у этой страны 24 действующих F-16, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 г. Еще 18 самолетов в настоящее время выставлены на продажу, причем на 12 из них уже получено предложение.
После Нидерландов Зеленский отправился в Данию, министерство обороны которой на своем сайте подтвердило свою готовность передать Киеву F-16 еще до его приезда. «Мы согласны передать Украине и ВВС Украины самолеты F-16 в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи», – заявили в ведомстве. Среди них – отбор, проверка и обучение украинского персонала, получение необходимых разрешений и подготовка инфраструктуры и логистики.
Затем премьер Дании Метте Фредериксен «опробовала» кабину истребителей и заявила, что ее страна готовится передать Киеву 19 самолетов. Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется передать Украине под Новый год, еще восемь – в течение 2024 г., а в 2025 г. – оставшиеся.
Свое европейское турне Зеленский начал 19 августа со Швеции, где он заявил о «прорывном результате» по истребителям Gripen. При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала «Рада», что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически, так как для этого нужно сделать еще три шага – тестирование истребителей, тренировка пилотов, политическое согласие и уже само предоставление самолетов. Среди других «очень нужных результатов» в Швеции Зеленский назвал решение производить на Украине шведские БМП СV90.
17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем письме тогда сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения первой группы пилотов. На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составит, как минимум, шесть месяцев, добавив, что в реальности он может оказаться и больше. 11 августа газета The Washington Post писала, что первый этап обучения пройдут лишь шесть украинских пилотов и оно продлится до лета 2024 г. Низкое число обучающихся связано с нехваткой инструкторов. При этом, как рассказали изданию украинские источники, сперва летчикам предстоит закончить четырехмесячные языковые курсы, в ходе которых они освоят все необходимые технические термины, связанные с истребителями F-16, а уже затем начнется сама полугодовая программа боевой подготовки.
Передача Украине голландских F-16, скорее, политический акт, с помощью которого все стороны могут набить себе очков, считает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Об их физической передаче речь пойдет в следующем году, причем к лету, и будет подготовлено по планам порядка 6–10 летчиков, продолжает он. Кардинально на ситуацию в боях передача этих самолетов Нидерландами не повлияет, заключает Ермаков. Касательно же обещаний Дании поставить первые самолеты под грядущий Новый год – скорее всего, речь идет о передаче в учебный центр, так как до этого однозначно говорилось, что подготовленных летчиков к этому времени у Украины еще не будет, заключает он.