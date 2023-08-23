В первый день саммита БРИКС лидеры выступили перед бизнесменами

В первый день саммита БРИКС лидеры выступили перед бизнесменамиСтороны обсуждают вопросы введения общей расчетной единицы и расширения блока
В Йоханнесбурге 22 августа стартовал XV саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). В первый день состоялся Деловой форум, к участникам которого обратились лидеры всех пяти государств. В своем выступлении по видеосвязи российский президент Владимир Путин говорил о готовности России вернуться к зерновой сделке, если будут выполняться обязательства, которые давались Москве при ее заключении. Сейчас, по словам Путина, России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, «лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках».
При этом РФ намерена оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, о чем говорит решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25 000–50 000 т зерна. Ранее в Кремле отмечали, что хотят добиться переподключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, облегчения страхования судов с зерном, восстановления работы аммиакопровода Одесса – Тольятти, разблокировки зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством продовольствия.
Говоря о сотрудничестве внутри БРИКС, Путин заявил, что торговый оборот России с партнерами по этому объединению превышает $230 млрд. В сложившихся условиях Москва намерена переориентировать транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, к которым президент отнес все четыре страны блока. Он также заявил о необратимом процессе дедолларизации в расчетах между странами БРИКС. В конце выступления Путин пригласил партнеров по блоку на Восточный экономический форум 10–13 сентября во Владивостоке.