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В первый день саммита БРИКС лидеры выступили перед бизнесменами

Стороны обсуждают вопросы введения общей расчетной единицы и расширения блока
Владимир Кулагин Елена Бочарова
Введение расчетной единицы для стран БРИКС – большой шаг вперед для реформирования международной финансовой системы / Сергей Бобылев / ТАСС

В Йоханнесбурге 22 августа стартовал XV саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). В первый день состоялся Деловой форум, к участникам которого обратились лидеры всех пяти государств. В своем выступлении по видеосвязи российский президент Владимир Путин говорил о готовности России вернуться к зерновой сделке, если будут выполняться обязательства, которые давались Москве при ее заключении. Сейчас, по словам Путина, России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, «лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках».

При этом РФ намерена оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку, о чем говорит решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25 000–50 000 т зерна. Ранее в Кремле отмечали, что хотят добиться переподключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, облегчения страхования судов с зерном, восстановления работы аммиакопровода Одесса – Тольятти, разблокировки зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством продовольствия.

Говоря о сотрудничестве внутри БРИКС, Путин заявил, что торговый оборот России с партнерами по этому объединению превышает $230 млрд. В сложившихся условиях Москва намерена переориентировать транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, к которым президент отнес все четыре страны блока. Он также заявил о необратимом процессе дедолларизации в расчетах между странами БРИКС. В конце выступления Путин пригласил партнеров по блоку на Восточный экономический форум 10–13 сентября во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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