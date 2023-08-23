В первый день саммита БРИКС лидеры выступили перед бизнесменами

В Йоханнесбурге 22 августа стартовал XV саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). В первый день состоялся Деловой форум, к участникам которого обратились лидеры всех пяти государств. В своем выступлении по видеосвязи российский президент Владимир Путин говорил о готовности России вернуться к зерновой сделке, если будут выполняться обязательства, которые давались Москве при ее заключении. Сейчас, по словам Путина, России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, «лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках».