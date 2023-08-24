В Хакасии прошел второй день дебатов кандидатов на пост главы республики

По мнению Молчанова из ЛДПР, сейчас в регионе все «отдано на откуп» крупным предпринимателям, которые монопольно устанавливают низкие цены, неподъемные для сельчан. В связи с этим кандидат предлагает создать такие условия, чтобы «каждый житель мог производить продукты сельского хозяйства и мог быть уверен в том, что они будут реализованы по выгодным для него условиям».