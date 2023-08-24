В Хакасии прошел второй день дебатов кандидатов на пост главы республикиИх темой было развитие сельского хозяйства в регионе
В Хакасии прошел второй день дебатов кандидатов на пост главы республики, 23 августа состоялось сразу пять раундов дискуссии: два на телевидении, три на радио. Их темой было развитие сельского хозяйства в регионе. В теледебатах участие приняли все кандидаты – действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), его основной конкурент, депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), директор авиационного завода «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России») и депутат верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР), – то на радио столкнулись представители «коммунистических партий».
Все кандидаты говорили в этот день, что сельское хозяйство – это ведущая отрасль народного хозяйства республики. Коновалов делился своими планами на следующий срок в этой сфере: дальнейший рост ключевых сельхозпоказателей, повышение качества жизни сельчан, обеспечение продовольственной безопасности. «Мы ставим цель, чтобы на наших полках было как можно больше местных товаров», – заключил Коновалов.
С ним не согласился представитель «Коммунистов России» и однофамилец кандидата КПРФ на президентских выборах 2018 г. Грудинин, заявив, что сейчас торговые сети продают «заморские продукты».
Молчанов для опровержения слов действующего главы о собственном производстве принес в студию продукты: хлеб, картофель, молоко – из Красноярского края; куриные яйца, курица, редис – из Тюмени; помидоры – из Тулы. «Все свое детство я провел у бабушки с дедушкой и прекрасно знаю, что такое трудиться во дворе и работать со скотиной, не один гектар был вспахан», – заявил он.
По мнению Молчанова из ЛДПР, сейчас в регионе все «отдано на откуп» крупным предпринимателям, которые монопольно устанавливают низкие цены, неподъемные для сельчан. В связи с этим кандидат предлагает создать такие условия, чтобы «каждый житель мог производить продукты сельского хозяйства и мог быть уверен в том, что они будут реализованы по выгодным для него условиям».
Сокол согласился с конкурентами, сказав, что «сельское хозяйство может и должно стать драйвером экономического развития республики, это наша точка роста <...> особенно в условиях санкционного давления». Он считает, что у Хакасии есть преимущества перед другими регионами, например географическое положение, природно-климатические особенности и традиции земледелия и скотоводства.
Кроме того, Сокол заявил на дебатах, что сегодня у жителей Абакана нет воды: «Это происходит в столице субъекта в XXI веке. Считаю, что здесь точно есть над чем потрудиться кому положено, а именно правительству республики. <...> У нас муниципалитеты не могут работать без поддержки правительства республики».
Как начались дебаты
Коновалов вызвал на дебаты соперника Сокола («Единая Россия») первым. В разговоре с жителями 8 августа Сокол прокомментировал, что «дебаты предусмотрены законодательством» и состоятся в любом случае, а приглашение он назвал «хайпом».
По оценке политолога Евгения Минченко, в восьмом раунде у Коновалова, видимо, «заряд тренинга и накачки кончился» и он снова начал сваливаться в образ «обиженного ребенка». «Сокол по-прежнему удерживает позицию «единственного взрослого в комнате», демонстрируя владение матчастью, масштаб стратегии и федеральные связи», – говорит политолог.
Эксперты перечисляют республику в числе регионов с наиболее конкурентными выборами. «Но дебаты трудно назвать зрелищными. Их тематика сформулирована на бюрократическом языке: экономика, международные отношения», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его оценке, оба ключевых кандидата ведут себя «как кандидаты протестные», но не апеллирующие к лоялистам. «Это чуть ли не первый случай, когда «Единая Россия» настроена оппозиционно к региональным властям», – отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. И у Сокола, говорит эксперт, получается «сыграть в оппозиционного политика».
Первая дискуссия на тему «Экономика региона» прошла 15 августа, в ней участвовали все кандидаты. Дебаты проходят не парно, а с участием одновременно всех кандидатов, они по очереди высказываются по определенной теме, а затем задают друг другу вопросы. По такой же схеме проходят дебаты на президентских выборах. Судя по расписанию, планируется еще шесть дискуссий кандидатов на пост главы республики: 24, 25, 28, 29, 30 и 31 августа.