Газета
Политика

В Хакасии прошел второй день дебатов кандидатов на пост главы республики

Их темой было развитие сельского хозяйства в регионе
Юлия Малева Яна Суринская
Эксперты называют республику в числе регионов с наиболее конкурентными выборами / Россия 1 / youtube

В Хакасии прошел второй день дебатов кандидатов на пост главы республики, 23 августа состоялось сразу пять раундов дискуссии: два на телевидении, три на радио. Их темой было развитие сельского хозяйства в регионе. В теледебатах участие приняли все кандидаты – действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), его основной конкурент, депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), директор авиационного завода «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России») и депутат верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР), – то на радио столкнулись представители «коммунистических партий».

Все кандидаты говорили в этот день, что сельское хозяйство – это ведущая отрасль народного хозяйства республики. Коновалов делился своими планами на следующий срок в этой сфере: дальнейший рост ключевых сельхозпоказателей, повышение качества жизни сельчан, обеспечение продовольственной безопасности. «Мы ставим цель, чтобы на наших полках было как можно больше местных товаров», – заключил Коновалов. 

С ним не согласился представитель «Коммунистов России» и однофамилец кандидата КПРФ на президентских выборах 2018 г. Грудинин, заявив, что сейчас торговые сети продают «заморские продукты». 

Молчанов для опровержения слов действующего главы о собственном производстве принес в студию продукты: хлеб, картофель, молоко – из Красноярского края; куриные яйца, курица, редис – из Тюмени; помидоры – из Тулы. «Все свое детство я провел у бабушки с дедушкой и прекрасно знаю, что такое трудиться во дворе и работать со скотиной, не один гектар был вспахан», – заявил он. 

По мнению Молчанова из ЛДПР, сейчас в регионе все «отдано на откуп» крупным предпринимателям, которые монопольно устанавливают низкие цены, неподъемные для сельчан. В связи с этим кандидат предлагает создать такие условия, чтобы «каждый житель мог производить продукты сельского хозяйства и мог быть уверен в том, что они будут реализованы по выгодным для него условиям». 

Сокол согласился с конкурентами, сказав, что «сельское хозяйство может и должно стать драйвером экономического развития республики, это наша точка роста <...> особенно в условиях санкционного давления». Он считает, что у Хакасии есть преимущества перед другими регионами, например географическое положение, природно-климатические особенности и традиции земледелия и скотоводства. 

Кроме того, Сокол заявил на дебатах, что сегодня у жителей Абакана нет воды: «Это происходит в столице субъекта в XXI веке. Считаю, что здесь точно есть над чем потрудиться кому положено, а именно правительству республики. <...> У нас муниципалитеты не могут работать без поддержки правительства республики».

Как начались дебаты

Коновалов вызвал на дебаты соперника Сокола («Единая Россия») первым. В разговоре с жителями 8 августа Сокол прокомментировал, что «дебаты предусмотрены законодательством» и состоятся в любом случае, а приглашение он назвал «хайпом».

По оценке политолога Евгения Минченко, в восьмом раунде у Коновалова, видимо, «заряд тренинга и накачки кончился» и он снова начал сваливаться в образ «обиженного ребенка». «Сокол по-прежнему удерживает позицию «единственного взрослого в комнате», демонстрируя владение матчастью, масштаб стратегии и федеральные связи», – говорит политолог.

Эксперты перечисляют республику в числе регионов с наиболее конкурентными выборами. «Но дебаты трудно назвать зрелищными. Их тематика сформулирована на бюрократическом языке: экономика, международные отношения», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его оценке, оба ключевых кандидата ведут себя «как кандидаты протестные», но не апеллирующие к лоялистам. «Это чуть ли не первый случай, когда «Единая Россия» настроена оппозиционно к региональным властям», – отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. И у Сокола, говорит эксперт, получается «сыграть в оппозиционного политика».

Первая дискуссия на тему «Экономика региона» прошла 15 августа, в ней участвовали все кандидаты. Дебаты проходят не парно, а с участием одновременно всех кандидатов, они по очереди высказываются по определенной теме, а затем задают друг другу вопросы. По такой же схеме проходят дебаты на президентских выборах. Судя по расписанию, планируется еще шесть дискуссий кандидатов на пост главы республики: 24, 25, 28, 29, 30 и 31 августа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных