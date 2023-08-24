Владимир Путин прокомментировал гибель Евгения Пригожина

Владимир Путин прокомментировал гибель Евгения ПригожинаПрезидент назвал основателя ЧВК «Вагнер» «человеком сложной судьбы»
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей, которые были на борту самолета, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. «Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине», – сказал Путин в разговоре с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Видео выложил у себя в соцсетях корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Пушилин на встрече с Путиным поднял тему авиакатастрофы, сказав, что «для нас это болезненная тема» и многие ее восприняли с сопереживанием. Путин после того, как выразил соболезнования, высказался и о Евгении Пригожине. «Пригожина я знал очень давно – с начала 1990-х гг. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и – когда я просил его об этом – для общего дела, как в эти последние месяцы», – сказал президент. Путин назвал Пригожина «талантливым человеком, талантливым бизнесменом». «Работал он не только у нас в стране, и с результатом работал в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал Путин.
По словам президента, с утра ему докладывал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», – сказал Путин.
Вечером 23 августа бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области около села Куженкино. Росавиация сообщила, что на борту находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Почти сразу Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведомство сообщало, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены необходимые судебные экспертизы и проведены действия для установления причин катастрофы.