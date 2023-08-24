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Владимир Путин прокомментировал гибель Евгения Пригожина

Президент назвал основателя ЧВК «Вагнер» «человеком сложной судьбы»
Елена Мухаметшина
Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей, которые были на борту самолета, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. «Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине», – сказал Путин в разговоре с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Видео выложил у себя в соцсетях корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Пушилин на встрече с Путиным поднял тему авиакатастрофы, сказав, что «для нас это болезненная тема» и многие ее восприняли с сопереживанием. Путин после того, как выразил соболезнования, высказался и о Евгении Пригожине. «Пригожина я знал очень давно – с начала 1990-х гг. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и – когда я просил его об этом – для общего дела, как в эти последние месяцы», – сказал президент. Путин назвал Пригожина «талантливым человеком, талантливым бизнесменом». «Работал он не только у нас в стране, и с результатом работал в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал Путин.

Как разбился самолет Евгения Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» и командир отряда были среди пассажиров

По словам президента, с утра ему докладывал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», – сказал Путин.

Вечером 23 августа бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области около села Куженкино. Росавиация сообщила, что на борту находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Почти сразу Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведомство сообщало, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены необходимые судебные экспертизы и проведены действия для установления причин катастрофы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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