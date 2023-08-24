Владимир Путин прокомментировал гибель Евгения Пригожина

Пушилин на встрече с Путиным поднял тему авиакатастрофы, сказав, что «для нас это болезненная тема» и многие ее восприняли с сопереживанием. Путин после того, как выразил соболезнования, высказался и о Евгении Пригожине. «Пригожина я знал очень давно – с начала 1990-х гг. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и – когда я просил его об этом – для общего дела, как в эти последние месяцы», – сказал президент. Путин назвал Пригожина «талантливым человеком, талантливым бизнесменом». «Работал он не только у нас в стране, и с результатом работал в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал Путин.