«Единая Россия» представила программы в новых регионах

«Единая Россия» представила программы в новых регионахПартийцы делают ставку на социальное развитие и даже туризм
Отделения «Единой России» (ЕР) в ДНР, Херсонской и Запорожской областях на региональных конференциях представили версии предвыборной «народной программы» для новых регионов. В ЛНР конференция пройдет в пятницу. В основу программы в ЛНР легло более 50 000 предложений граждан, в Запорожской области – более 35 000, в ДНР – более 10 000, в Херсонской области – более 1000. Это значит, что предложения от потенциальных избирателей поступали гораздо активнее, чем обычно, говорит собеседник в партии: как правило, люди не проявляют такого энтузиазма.
Большинство разделов региональных программ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей схожи, рассказывает замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Это естественно, говорит она: документы отражают «вызовы, с которыми жители новых регионов столкнулись в трудные времена» агрессии.
Все эти программы поделены на три ключевых раздела. В ДНР это «Достойная жизнь для достойных людей» (благосостояние граждан), «Новый паспорт – новые возможности» (открытие новых отделов МФЦ и оптимизация их работы), «Здравоохранение». В Луганске – «Социальное благополучие людей», «Здравоохранение», «Качество образования – гарантия развития республики».
Аналогичные разделы, но под другими названиями есть в программах Запорожской и Херсонской областей: «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека» / «Медицина», «Образование». В первом разделе, в частности, всем регионам обещан опережающий рост оплаты труда бюджетников и расширение соцподдержки семей военнослужащих.
Во всех новых регионах кандидаты ЕР говорят о соцгарантиях, ремонте и строительстве жилья, восстановлении и развитии инфраструктуры ЖКХ, транспорта и связи, сильно пострадавших от обстрелов ВСУ, отмечает глава ЦИК партии Александр Сидяин. Также в ЕР ставят задачу по развитию инфраструктуры для военнослужащих, обеспечению работы фонда «Защитники Отечества», патриотическому воспитанию.
Но есть отличия между регионами. К примеру, в программе ДНР, которая имеет выход к Азовскому морю, есть блок, посвященный развитию туристического потенциала. Партийцы намерены создать экологические тропы на побережье Азовского моря и туристическо-оздоровительные комплексы. Также «Единая Россия» планирует вернуть Донецку статус города роз и благоустроить общественные пространства. Единороссы верят, что эти меры позволят к 2030 г. увеличить туристический поток в Донецк до 300 000 человек.
В Херсонской и Запорожской областях единороссы помимо прочего будут создавать «крепкие семьи»: они планируют повышать соцзащищенность семей с детьми, создавать дополнительные возможности для развития детей, а также выделять пособия для многодетных и малообеспеченных семей. Херсон, будучи житницей России, должен быть максимально развит в этой сфере. В связи с этим, помогая местным фермерам, к 2025 г. прогнозируется увеличение производства зерна в 2 раза, овощей и картофеля – в 5 раз, молока – в 6 раз, скота и птицы – в 14 раз.
«Таков запрос людей, нет ничего парадоксального, это наиболее прагматичный и правильный подход с точки зрения представления интересов людей», – сказал политолог Александр Асафов. Партия не берется за невыполнимые задачи популистского толка, добавил он.
Эти программы «соответствуют мечте», считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, подчеркнуто мирная программа обусловлена тем, что людям необходима «обыкновенная жизнь с обыкновенными проблемами». Кроме того, партии важно показать, что новые территории – «это обычные субъекты России и у страны большие планы на их будущее», говорит Макаркин.
Прошлый этап конференций проходил синхронно 2 августа. Выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся 8–10 сентября в единый день голосования.