«Единая Россия» представила программы в новых регионах

В Херсонской и Запорожской областях единороссы помимо прочего будут создавать «крепкие семьи»: они планируют повышать соцзащищенность семей с детьми, создавать дополнительные возможности для развития детей, а также выделять пособия для многодетных и малообеспеченных семей. Херсон, будучи житницей России, должен быть максимально развит в этой сфере. В связи с этим, помогая местным фермерам, к 2025 г. прогнозируется увеличение производства зерна в 2 раза, овощей и картофеля – в 5 раз, молока – в 6 раз, скота и птицы – в 14 раз.