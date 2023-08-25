Что Владимир Путин рассказал о Евгении Пригожине

Что Владимир Путин рассказал о Евгении ПригожинеСоздатель ЧВК «Вагнер» был среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета
Президент Владимир Путин через сутки после авиакатастрофы в Тверской области выразил соболезнования в связи со смертью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его приближенных, находившихся в самолете. «Если там находились, а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – заявил Путин. Он сообщил, что знал Пригожина «давно, с начала 1990-х гг.».
«Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы, – заявил Путин. – Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности». По словам Путина, в Африке Пригожин занимался «нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями». Кроме того, по данным президента, Пригожин вернулся из Африки в предполагаемый день смерти, 23 августа, и встречался в России «с некоторыми официальными лицами».
Путин сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему, что начато «предварительное расследование этого происшествия». «Оно будет проведено в полном объеме и будет доведено до конца, здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время», – сказал Путин.
Президент сделал это заявление в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным – тот первым заговорил о Пригожине, позволив себе сделать предположение о причине его гибели. По его словам, самолет над Тверской областью упал по причине вмешательства Украины (та открестилась). «Мы понимаем, с каким противником имеем дело, и понимаем, что противник ни перед чем не остановится», – сказал он Путину.
Первые сообщения о крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 неподалеку от села Куженкино Тверской области стали появляться в Telegram-каналах около 19.25–19.30 по мск 23 августа. Спустя чуть более 20 минут факт катастрофы подтвердило МЧС России.
Росавиация в 23.00 того же дня опубликовала список пассажиров, которые должны были находиться на борту самолета Embraer-135, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Среди них – Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Всего в сообщении ведомства было перечислено 10 человек, трое из которых – члены экипажа.
Пока не известно, как будут проходить похороны Пригожина, если будет подтверждено, что погиб именно он. Во время обысков в доме Пригожина, которые прошли после организованного им вооруженного мятежа, стало известно, что в 2022 г. он награжден медалью Героя России. Людей, обладающих таким званием, согласно указу президента «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил» хоронят с воинскими почестями, караулом, оркестром и т. д., но место захоронения документ не регламентирует.
24 июня руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сравнил Пригожина с Егором Прокудиным, главным героем повести Василия Шукшина «Калина красная». По словам Миронова, в образе «бывшего зэка видели человека с большим сердцем, который может набедокурить, наломать дров, но, выйдя на верную дорогу, с нее не свернет, не предаст»: «Таких любят, таких ненавидят».
Фракция ЛДПР решила выразить отношение к произошедшему через нейросеть «Жириновский», работающую на базе высказываний и публикаций скончавшегося в 2022 г. основателя партии Владимира Жириновского. В ответ на вопрос подписчиков «Что вы думаете о смерти Пригожина?» алгоритм написал: «Сожалею о смерти Пригожина. Он был энергичным и ярким человеком. Я уверен, что у нас было бы много о чем поспорить – о политике, о России, о будущем. Но судьба распорядилась иначе».
Помощник главы Чеченской республики и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предложил «искать того, кому было выгодно убийство Пригожина», в то время когда в Африке «идут важные для нас события». Он напомнил, что ЧВК «Вагнер» поддерживала стабильность на континенте в интересах России. «Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там [в Африке] вожжи управления. Врагов там хоть пруд пруди. И конечно, убить двух зайцев – отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России – желанная цель», – сказал Алаудинов в Telegram-канале.
Главная газета Мали Essor поместила в день катастрофы известие о вероятной гибели основателя ЧВК «Вагнер» на главную страницу. Региональное франкоязычное издание Jeune Afrique, известное критикой деятельности российской ЧВК, замечает, что основатель компании, судя по косвенным данным, перемещался по России и вне ее, в частности в Белоруссию, после мятежа 23–24 июня, «несмотря на статус изгоя». «Мы все еще ждем его нового появления», – говорится в публикации Jeune Afrique от 24 августа.
Между тем 24 августа в Йоханнесбурге на полях 15-го саммита БРИКС министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. «Был подтвержден твердый настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», – говорится в опубликованном на сайте МИД России релизе, без упоминания произошедших событий.
Уже отдельно Лавров заявил журналистам, что не разделяет реакцию зарубежных СМИ по поводу гибели Пригожина. В этом деле надо ориентироваться на факты, а не на заявления, отметил он: «Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают».
Остается открытым вопрос о судьбе формирований ЧВК в ЦАР. Недавно, 1 августа, Пригожин опубликовал видео, на котором он рассказывает о выполнении задач в Африке и наборе для этого людей. Как отмечает источник «Ведомостей», контактировавший с ЧВК Пригожина и ранее работавший в ЦАР, в любых деловых взаимоотношениях для африканцев важен личный фактор, а группа «Вагнер» «продолжит жить», кто бы ни взял управление на себя. Для тех, кто в регионе контактирует с ЧВК «Вагнер», это негативное событие, но какого-то ярко выраженного уныния в их среде нет, говорит другой собеседник.
Пытаясь понять возможное будущее и эффективность «Вагнера» в странах Сахеля в отрыве от личности Пригожина и его предпринимательских способностей, стоит помнить, что проект ЧВК создавался изначально не столько им – это была инициатива ряда отставных и действующих военных, напоминает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. «Роль Пригожина значима в медийном отношении в африканском пространстве, но по факту это бизнес-директор проекта. После событий 23–24 июня ситуация изменилась, проект снова стал инструментом внешней политики на дальних рубежах», – размышляет эксперт. На случай гибели Пригожина и его ближайшего окружения в ЧВК «Вагнер» существуют «механизмы замещения» на соответствующих должностях.