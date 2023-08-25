Что Владимир Путин рассказал о Евгении Пригожине

«Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы, – заявил Путин. – Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности». По словам Путина, в Африке Пригожин занимался «нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями». Кроме того, по данным президента, Пригожин вернулся из Африки в предполагаемый день смерти, 23 августа, и встречался в России «с некоторыми официальными лицами».