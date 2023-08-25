В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки

В 2017 г. управление по связям с общественностью возглавил замначальника управления Константин Тарасов, работавший в Госдуме со времен спикера Бориса Грызлова. Позже у подразделения изменили название на управление пресс-службы и информации. В июне 2020 г. Тарасов перешел на пост замруководителя аппарата Госдумы, курирующего управление пресс-службы, экспертно-аналитическое управление и Парламентскую библиотеку (в сентябре 2022 г. он ушел с этого поста и стал советником Володина, а в июле 2023 г. ушел из Госдумы после почти 20 лет работы там).