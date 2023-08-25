В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки

В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановкиСменились руководители управления пресс-службы и управления библиотечных фондов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел кадровые изменения в аппарате нижней палаты. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника на Охотном Ряду. Начальником управления (пока с приставкой исполняющей обязанности) пресс-службы и информации аппарата Госдумы стала Ольга Портнова, занимавшая ранее пост замначальника этого управления. А возглавлявшая ранее это управление Лилия Кондратьева перешла на пост начальника управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки), сменив на этом посту Ирину Андрееву.
Портнова с 2007 по 2017 г. была пресс-секретарем фракции «Единая Россия» в Госдуме. После прихода в Госдуму в 2016 г. на пост спикера Володина и смены секретаря генсовета «Единой России» с Сергея Неверова на Андрея Турчака она перешла в аппарат Госдумы, где занимала до последнего времени пост замначальника управления пресс-службы и информации.
Внутри управления пресс-службы в дальнейшем также будут изменения, говорит думский собеседник «Ведомостей». По его словам, это коснется отдела, который занимался телевизионными трансляциями пленарных заседаний, комитетов, пресс-подходов: «Будут внедряться новые подходы, которые связаны с видеосъемкой, монтажом и т. д.».
Кондратьева же работала в ЦИК партии «Единая Россия», затем, когда Володин был первым замруководителя администрации президента, работала в управлении президента по внутренней политике (УВП). А после прихода Володина в нижнюю палату Кондратьева также перешла в Госдуму. Володин, придя в Госдуму, провел масштабные изменения в аппарате. Например, многие годы работавшая с ним Ольга Ситникова (начальница Кондратьевой в УВП) была назначена начальником управления по связям с общественностью аппарата, совмещая эту должность с постом замруководителя аппарата Думы.
В 2017 г. управление по связям с общественностью возглавил замначальника управления Константин Тарасов, работавший в Госдуме со времен спикера Бориса Грызлова. Позже у подразделения изменили название на управление пресс-службы и информации. В июне 2020 г. Тарасов перешел на пост замруководителя аппарата Госдумы, курирующего управление пресс-службы, экспертно-аналитическое управление и Парламентскую библиотеку (в сентябре 2022 г. он ушел с этого поста и стал советником Володина, а в июле 2023 г. ушел из Госдумы после почти 20 лет работы там).
А начальником управления пресс-службы в 2020 г. стала Кондратьева. Сейчас курирует управление пресс-службы, управление библиотечных фондов и экспертно-аналитическое управление замруководителя аппарата Сергей Пушкин, бывший директор и главред «Дума.ТВ».
Парламентскую библиотеку, а затем и управление с самого основания возглавляла Андреева. Сейчас она ушла на пенсию.
На сайте библиотеки в исторической справке говорится, что решение о ее создании в 1991 г. было принято в Верховном совете РСФСР после того, как группа российских депутатов посетила Библиотеку конгресса США. В 1991–1992 гг. были разработаны и утверждены структура и штатное расписание парламентской библиотеки. В 2005 г. в рамках реорганизации аппарата Госдумы библиотека получила статус управления библиотечных фондов (Парламентская библиотека). Сейчас библиотека занимается подготовкой досье к парламентским слушаниям, круглым столам и подготовкой материалов к правительственным часам. Для депутатов и фракций сотрудники библиотеки готовят различную справочную информацию.
Перед руководством Парламентской библиотеки будут стоять задачи поиска новых форматов работы, говорит собеседник в Думе: «Сейчас ее основная задача – помогать депутатам и сотрудникам аппаратов комитетов совершенствовать законодательную базу». В 2021 г. у библиотеки появилось здание на пр-те Вернадского. «Но была пандемия, и в итоге те новые направления работы, которые планировались, не запустились. Поэтому такая задача поставлена сейчас», – сказал собеседник.
«Сохраняется идеологическая преемственность: официальной информационной политикой Госдумы занимаются выходцы из «Единой России». Если Кондратьева много лет работала в ЦИК партии, то Портнова имеет большой опыт работы в думской фракции единороссов», – говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.
«Парламентская библиотека в начале 2021 г. переехала в новое больше здание на пр-те Вернадского. С учетом этого там могут чаще проводиться какие-то мероприятия», – указывает он. Пока что библиотека выполняет архивно-музейные функции, например хранит все стенограммы пленарных заседаний и официальную атрибутику, и вместе с тем готовит дайджесты СМИ и тематические библиодосье к парламентским слушаниям, отмечает он.