Экс-президент Медведев встретился с главами Южной Осетии и Абхазии

С тех пор, по его словам, отношения с республиками развиваются успешно. Бжания поблагодарил народ России и лично Медведева за вклад в развитие абхазской государственности. «К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови, и в конечном итоге благодаря РФ справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения», – подчеркнул он.