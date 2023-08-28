Экс-президент Медведев встретился с главами Южной Осетии и Абхазии

Экс-президент Медведев встретился с главами Южной Осетии и АбхазииПрисоединение республик к Федерации все еще крайне маловероятно
25 августа, накануне 15-й годовщины признания независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии, зампредседателя Совбеза и бывший президент России (2008–2012) Дмитрий Медведев провел в Горках встречу с главами республик Аланом Гаглоевым и Асланом Бжанией. «Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 г., но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач», – сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).
С тех пор, по его словам, отношения с республиками развиваются успешно. Бжания поблагодарил народ России и лично Медведева за вклад в развитие абхазской государственности. «К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови, и в конечном итоге благодаря РФ справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения», – подчеркнул он.
Гаглоев, в свою очередь, напомнил, что небольшая республика (56 000 человек; в Абхазии – 245 000) совсем не против присоединения к России. «Я хочу вас заверить, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что мы и сегодня готовы развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией вплоть до вступления в состав РФ», – подытожил Гаглоев.
О том, что Южная Осетия и Абхазия могут присоединиться к России, Медведев заявил 23 августа в статье для «Аргументов и фактов» по случаю 15-летия пятидневной войны. «Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», – сказал он.
Если же это произойдет, то Южная Осетия и Абхазия войдут в состав России, «для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния», добавил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что, «как и 15 лет назад, совершенно очевидно, что ни ежедневные обстрелы мирных городов и мостов, ни иные провокации, включая политические убийства и теракты, эффекта не имеют».
Как ранее писали «Ведомости», в Южной Осетии идея присоединения действительно популярна из-за исторических связей с Северной Осетией как частью России. Впервые референдум о вхождении в состав России проходил в 1992 г., и тогда эту идею поддержало 99,89% проголосовавших. В 2022 г. тогда действующий президент накануне выборов анонсировал референдум, в Москве восприняли это без энтузиазма и выигравший выборы Гаглоев свернул процедуру.
Между тем Абхазия в большей степени дрейфует к независимости. Секретарь совета безопасности республики Сергей Шамба назвал «естественным» путь объединения Северной и Южной Осетии и выразил надежду на возникновение обстоятельств для этого. «Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений [о вхождении в состав РФ], и я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами», – говорил Шамба ТАСС.
Бюджет Южной Осетии почти на 80% зависит от российских вливаний, писали «Ведомости». В Абхазию Россия с 2008 г. вложила около 110 млрд руб., говорил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Присоединение Южной Осетии и Абхазии на данном этапе проводить нецелесообразно, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. «Москва уже гарантировала этим республикам безопасность, а на их территории дислоцированы российские военные подразделения», – добавил эксперт.
Пятидневная война
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.). Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он заявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру, а 26 августа Россия признала независимость республик. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.
При этом МИД Грузии назвал попыткой посягательства на территориальную целостность страны заявления Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к России. Впрочем, заявления Медведева едва ли имеют под собой какие-то основания, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов. По его оценке, встреча носит символический характер по случаю годовщины, не более. Силаев также сомневается, что визит двух политиков в Москву приведет к серьезным последствиям в российско-грузинских отношениях.
С 2008 г. между двумя государствами отсутствуют дипломатические отношения. При этом Тбилиси, по мнению эксперта, вряд ли присоединится к режиму антироссийских санкций, поскольку для них жизненно необходимо сохранение торгово-экономических связей с Россией.