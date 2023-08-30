Попытка Ливии сблизиться с Израилем взорвала Триполи

Информация о встрече министров стала известна из пресс-релиза МИД Израиля, в котором говорилось об обсуждении возможности сотрудничества двух стран и сохранения еврейского наследия в Ливии, сообщение было иллюстрировано фотографией двух министров. Президентский совет Ливии (орган ПНЕ) в Триполи потребовал разъяснений от министра. МИД ПНЕ заявил в Facebook (Meta признана в России экстремистской и запрещена), что контакт был случайным и неофициальным во время встречи аль-Мангуш с министром иностранных дел Италии и никаких предметных обсуждений не велось. В заявлении подчеркивается, что МИД не приемлет нормализацию отношений с Израилем и поддерживает Палестину.