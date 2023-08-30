Попытка Ливии сблизиться с Израилем взорвала Триполи

Попытка Ливии сблизиться с Израилем взорвала ТриполиМинистру иностранных дел пришлось бежать из страны
В столице Ливии Триполи третий день не утихают начавшиеся 27 августа массовые антиправительственные и антиизраильские протесты. Столица Ливии и часть западных территорий контролируются признанным ООН Правительством национального единства (ПНЕ). Протесты сопровождаются столкновениями с подконтрольными ПНЕ вооруженными формированиями. Демонстрации протеста прошли и в ряде других городов Ливии, включая Мисурату, боевики из которой не так давно противостояли ПНЕ. Протестующие возмущены опубликованной информацией о первых в истории переговорах министра иностранных дел ПНЕ Наджлы аль-Мангуш с израильским коллегой Эли Коэном в Италии в 20-х числах августа.
В ночь на 28 августа протестующие перекрыли основные шоссе и подожгли дом мужа аль-Мангуш – Ибрахима ад-Дбейбы, двоюродного брата премьера ПНЕ Абдель Хамида ад-Дбейбы. По митингующим открыли огонь боевики, завербованные в Сирии, число жертв и пострадавших неизвестно. 28 августа аль-Мангуш уже была отправлена в отставку. В ночь на 29 августа протестующие митинговали у зданий правительства и президентского совета, требуя вывода сирийских боевиков, завербованных при помощи Турции.
Информация о встрече министров стала известна из пресс-релиза МИД Израиля, в котором говорилось об обсуждении возможности сотрудничества двух стран и сохранения еврейского наследия в Ливии, сообщение было иллюстрировано фотографией двух министров. Президентский совет Ливии (орган ПНЕ) в Триполи потребовал разъяснений от министра. МИД ПНЕ заявил в Facebook (Meta признана в России экстремистской и запрещена), что контакт был случайным и неофициальным во время встречи аль-Мангуш с министром иностранных дел Италии и никаких предметных обсуждений не велось. В заявлении подчеркивается, что МИД не приемлет нормализацию отношений с Израилем и поддерживает Палестину.
Точное местонахождение отправленной в отставку аль-Мангуш неизвестно. Al Jazeera сообщает, что она вылетела в Турцию уже утром 28 августа. Служба внутренней безопасности Ливии в соцсети X (ранее Twitter) отрицает выдачу разрешения на вылет аль-Мангуш. При этом 29 августа экс-министр заявила ливанскому изданию Al Mayadeen, что встреча с министром иностранных дел Израиля «была одобрена премьер-министром Абдель Хамидом ад-Дбейбой».
Агентство AP сообщило, что встреча аль-Мангуш и Коэна прошла под эгидой США в контексте возможного присоединения Ливии к арабским странам, устанавливающим дипотношения с Израилем. Тема якобы обсуждалась впервые главой ПНЕ Ливии Абдель Хамидом ад-Дбейбой и директором ЦРУ Уильямом Бернсом еще в январе. Тогда же премьер-министр Ливии якобы дал предварительное согласие на присоединение к арабо-израильским «соглашениям Авраама», хотя и предупредил о возможной негативной реакции ливийского общества.
Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что премьер ПНЕ рассматривает Израиль как возможный «мост» к Западу и администрации США. Подписанные в 2020 г. «соглашения Авраама» положили начало установлению дипотношений с Израилем ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Судана.
«Протесты вряд ли инспирированы какой-то из ливийских группировок – они скорее объединяют атомизированное общество страны в антиизраильских и антизападных чувствах, – отмечает Григорий Лукьянов с факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. – Но это может стать поводом для новых попыток отстранения ад-Дбейбы от власти его противниками как на западе, так и на востоке Ливии». Схожие протесты вызвала выдача США аль-Мангуш бывшего сотрудника спецслужб бывшего лидера Муамара Каддафи по делу о теракте 1988 г. в Локерби зимой 2022–2023 гг. Раздражают также ливийцев и действующие на стороне ПНЕ в стране сирийские боевики, говорит эксперт.
«Позиция Израиля в этой истории объяснима – он хочет быть частью региона, стремится к расширению связей с арабскими странами, – напоминает эксперт Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. – Еще со времен Каддафи Тель-Авив пытался наладить отношения с Ливией. Очевидно, что в израильских интересах было держать подобные контакты в тайне, и то, что информация стала публичной, может говорить о просчете МИД Израиля».