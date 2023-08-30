Лавров перед саммитом G20 в Индии посетит Бангладеш и Индонезию

Лавров перед саммитом G20 в Индии посетит Бангладеш и ИндонезиюКремль подтвердил отсутствие планов у Путина посещать встречу мировых лидеров в Дели
В планах министра иностранных дел России Сергея Лаврова перед участием в саммите лидеров «Группы двадцати» (G20) в Индии, где он представит Россию, посетить еще две азиатские страны. 8 сентября он посетит Бангладеш, сообщили «Ведомостям» информированные дипломатические источники. Перед этим, 7 сентября, Лавров посетит 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС) в столице Индонезии Джакарте.
В июле там же российский министр принимал участие во встрече глав МИД в формате ВАС. В сентябрьской встрече в Джакарте примут участие представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Бруней, Вьетнам, Индию, Камбоджу, Китай, Лаос, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южную Корею и Японию. Американский вице-президент Камала Харрис примет участие и в ВАС, и в организованном там же саммите США – АСЕАН.
Участие Лаврова в саммите ВАС в Джакарте по дороге в Дели и, очевидно, контакты там с руководством Индонезии проходят в общем контексте поворота на восток в российской внешней политике, сочетающемся со стремлением Индонезии к повышению собственного веса на международной арене, отмечает индонезист Егор Беседин. Тем более что Джакарта также допускала намерение присоединиться к БРИКС в перспективе, напоминает Беседин.
В двусторонних отношениях с Индонезией всегда следует учитывать вопрос о торговле оружием, а Россия – важный поставщик оружия на рынок Юго-Восточной Азии, где в условиях антироссийских санкций ожесточилась конкуренция с оружейниками США, поэтому Лавров, очевидно, может поднять и эту тему на встречах с индонезийскими официальными лицами. Наконец, крайне вероятна коммуникация по украинской проблематике, поскольку Джоко Видодо, президент Индонезии, уже проявлял себя как миротворец в 2022 г., считает Беседин.
3 июня 2023 г. министр обороны страны предложил «мирный план» решения конфликта в видении Джакарты: прекратить огонь, зафиксировать текущие позиции сторон и создать между ними демилитаризованную зону, а также провести референдумы под эгидой ООН на «спорных территориях». План этот был отвергнут Киевом из-за упоминания «спорных территорий».
Визит Лаврова в Бангладеш представляется своевременным и важным в свете так и не состоявшейся поездки в страну в ноябре прошлого года для участия в заседании Совета министров Ассоциации стран Индийского океана (Россия представлена как партнер по диалогу), говорит исследователь Центра Индоокеанского региона Мария Савищева. Среди накопившихся за прошедшие годы тем важным представляется вопрос завершения строительства АЭС «Руппур» в связке с соответствующим займом и проблемами его погашения, допускает эксперт: бангладешская Dhaka Tribune сообщала о том, что попытка выплатить часть задолженности в юанях якобы натолкнулась на противодействие Вашингтона.
Что такое Бангладеш
Бангладеш – одна из самых густонаселенных развивающихся, восьмая по численности населения страна мира – 169,4 млн (Россия – 146 млн). В нее перенесено текстильное производство из развитых стран: 90% экспорта приходится на продукцию легкой промышленности западных компаний (одежда, обувь и белье). При этом Дакка пытается развивать базовую инфраструктуру, в том числе энергетическую. С 2017 г. с помощью «Росатома» и на средства российского госкредита в $12 млрд возводится двухблочная атомная электростанция (АЭС) «Руппур». Два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 должны начать работу в 2024 г. По данным индийской Business Standard, в апреле 2023 г. Москва и Дакка договорились, что сумму текущей задолженности, эквивалентную $318 000, на фоне антироссийских санкций бангладешская сторона выплатит в юанях.
При этом еще в 2021 г. Вашингтон наложил санкции на Бангладеш как на «недемократический режим», а весной 2022 г. официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд прямо призывала Дакку присоединиться к антироссийским санкциям. На полях саммита в Дели у министра иностранных дел России также будет возможность встретиться с официальными лицами Бангладеш.
Ожидается, что премьер-министр республики Шейх Хасина примет участие в этом саммите, напомнила Савищева. В частности, Лавров с Хасиной могут обсудить заявку Бангладеш на вступление в БРИКС на фоне того, что ранее в августе организация удовлетворила часть заявок кандидатов, официально объявила о расширении и допустила дальнейшие действия в этом направлении, говорит эксперт.
В этом отношении потенциал Бангладеш как развивающейся экономики с одними из наиболее значительных темпов роста выглядит многообещающим. По данным Всемирного банка, в 2022 г. ВВП на душу населения Бангладеш был выше, чем в Эфиопии, заявку которой на вступление в БРИКС уже одобрили, и составлял $2688.