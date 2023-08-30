Лавров перед саммитом G20 в Индии посетит Бангладеш и Индонезию

Что такое Бангладеш

Бангладеш – одна из самых густонаселенных развивающихся, восьмая по численности населения страна мира – 169,4 млн (Россия – 146 млн). В нее перенесено текстильное производство из развитых стран: 90% экспорта приходится на продукцию легкой промышленности западных компаний (одежда, обувь и белье). При этом Дакка пытается развивать базовую инфраструктуру, в том числе энергетическую. С 2017 г. с помощью «Росатома» и на средства российского госкредита в $12 млрд возводится двухблочная атомная электростанция (АЭС) «Руппур». Два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 должны начать работу в 2024 г. По данным индийской Business Standard, в апреле 2023 г. Москва и Дакка договорились, что сумму текущей задолженности, эквивалентную $318 000, на фоне антироссийских санкций бангладешская сторона выплатит в юанях.