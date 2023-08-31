Владимир Путин может нанести визит в Китай

Владимир Путин может нанести визит в КитайЕго ждут на форуме «Пояса и пути» в октябре
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о готовности Владимира Путина посетить третий форум «Пояса и пути» в Китае, который пройдет в октябре, заявил 30 августа, что вопрос межгосударственных визитов сейчас «прорабатывается». О том, что Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.
«Пока преждевременно об этом сообщать. Могу лишь сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем», – сказал Песков.
В июле возможность посещения Путиным Китая допускал помощник президента Юрий Ушаков: он подтвердил, что приглашение на форум получено и глава государства планирует туда поехать. В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил благодарность Китаю за направленное Путину приглашение выступить на мероприятии «в качестве главного гостя».
Последние зарубежные поездки Путина на данный момент состоялись в декабре 2022 г. – в том месяце он посетил Киргизию, где принял участие в Высшем Евразийском экономическом совете, и Белоруссию.
Си Цзиньпин представил концепцию проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП, позже произошел ребрендинг на инициативу «Пояс и путь», ИПИП) осенью 2013 г. в «Назарбаев-университете» в Астане. Инициатива подразумевала создание «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI в.». Цель – создать транзитно-транспортную систему, которая свяжет Китай со странами Евразии и Африки. В 2018 г. к «Поясу и пути» присоединился ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Всего по состоянию на август 2023 г. инициативой так или иначе были затронуты 155 стран, считают исследователи Фуданьского университета. При этом, как ранее писало агентство Reuters, ряд проектов ИПИП, под которые Китай начал выдавать развивающимся странам кредиты, не принесли ожидаемого эффекта и потому с 2016 г. ему приходилось выдавать новые кредиты на обслуживание ранее выданных на сумму $104 млрд.
Россия поддержала инициативу Пекина в большей степени декларативно, не объявляя о присоединении к ней. В 2015 г. Путин и Си подписали совместное заявление о сотрудничестве по «сопряжению строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути».
Высокий гость из Турции
Дмитрий Песков подтвердил, что в России скоро состоится и встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом. Турецкий телеканал Habertürk накануне сообщил, что Эрдоган приедет в Сочи 4 сентября, эту же дату называли и источники ТАСС.
Практически любые формы торгово-экономического сотрудничества со странами, выразившими поддержку инициативе «Пояс и путь», рассматриваются китайскими властями как участие в ней, т. е. теоретически туда можно отнести весь спектр экономического взаимодействия России и КНР, говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина. В качестве флагманских примеров совместных проектов эксперт привела «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2». По словам Лексютиной, китайцы произвольно причисляют некоторые совместные проекты к «Поясу и пути» и зачастую в официальных двусторонних документах об этом ничего не сказано. России подходит нынешний формат, в рамках которого она сопрягает свой проект ЕАЭС с китайской инициативой, так как это подчеркивает партнерский характер взаимодействия сторон, резюмировала Лексютина.
Возможный визит Путина в Китай в октябре можно рассматривать и как ответ на мартовский приезд Си Цзиньпина в Москву, и как продолжение традиции участия в форуме, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом ранее российский лидер посещал его в особом качестве – на правах почетного гостя, так как по соглашению о сопряжении ЕАЭС и «Пояса и пути» Москва не участвует в инициативе КНР, но поддерживает ее. Китайцы же, когда им это удобно, упоминают Россию как страну «Пояса и пути», а Москва придерживается прежних формулировок. Более того, китайцы, описывая сотрудничество с Россией в Арктике, применяют термин «Полярный шелковый путь», но в официальных документах он не встречается. Вероятно, в новых условиях Россия пересмотрит свое прежнее отношение к взаимодействию в рамках «Пояса и пути», повысив свой уровень участия нем, добавляет Кашин.
Никаких конкретных инвестиционных планов с четким графиком в рамках китайской инициативы не существует, а сотрудничество КНР со странами, которые поддержали ее проект, развивалось и ранее, и потому вычленить конкретные итоги затруднительно. При этом одно практическое ответвление у «Пояса и пути» все же есть – это международный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который, впрочем, практически не инвестировал в Россию и до начала СВО, а в марте 2022 г. официально свернул свою деятельность в России.