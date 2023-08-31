Владимир Путин может нанести визит в Китай

Возможный визит Путина в Китай в октябре можно рассматривать и как ответ на мартовский приезд Си Цзиньпина в Москву, и как продолжение традиции участия в форуме, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом ранее российский лидер посещал его в особом качестве – на правах почетного гостя, так как по соглашению о сопряжении ЕАЭС и «Пояса и пути» Москва не участвует в инициативе КНР, но поддерживает ее. Китайцы же, когда им это удобно, упоминают Россию как страну «Пояса и пути», а Москва придерживается прежних формулировок. Более того, китайцы, описывая сотрудничество с Россией в Арктике, применяют термин «Полярный шелковый путь», но в официальных документах он не встречается. Вероятно, в новых условиях Россия пересмотрит свое прежнее отношение к взаимодействию в рамках «Пояса и пути», повысив свой уровень участия нем, добавляет Кашин.