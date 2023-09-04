Выступление Путина по итогам переговоров с Эрдоганом. Главное

Президент также заявил, что пока Россия обеспечивала гарантии безопасности для судоходства, вторая сторона использовала гуманитарные коридоры для «террористических атак против российских гражданских и военных объектов». «Это не может быть терпимым дальше», – отметил Путин. Он подчеркнул, что выход России из сделки не повлиял на ситуацию на глобальных продовольственных рынках. По его словам, цены на зерновые снижаются, и недостатка в продовольствии нет, поскольку доля Украины на мировом рынке зерна «как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться».