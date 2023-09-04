Выступление Путина по итогам переговоров с Эрдоганом. Главное

Выступление Путина по итогам переговоров с Эрдоганом. ГлавноеПрезидент России заявил, что встреча в Сочи прошла в деловой атмосфере
4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам российского лидера встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.
«Сегодняшние переговоры как всегда прошли в конструктивной и деловой атмосфере», – сказал Путин.
О сотрудничестве с Турцией
Российский президент отметил, что сотрудничество России и Турции, в основе которого лежат «принципы добрососедства, партнерства и взаимной выгоды», успешно развиваются по всем направлениям. По словам Путина, на переговорах лидеры обсудили «все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия» в области политики, экономики, безопасности и др.
Путин напомнил о том, что по итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Турцией вырос на 86% и составил «рекордные» $62 млрд, за первое полугодие 2023 г. он вырос еще на 4%. Также российский лидер отметил, что стороны начали активнее использовать расчеты в нацвалютах, а расчеты в долларах и евро снижаются. «Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран», – добавил он.
Президент рассказал о том, что пуск первого энергоблока АЭС «Аккую», которую в Турции возводит «Росатом», состоится в 2024 г., ради этого «порядка 25 000 наших и турецких специалистов-атомщиков, инженеров, рабочих трудятся днем и ночью», сказал Путин. Страны продолжают сотрудничество и в газовой сфере: в 2022 г. по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» Россия поставила в республику 21,5 млрд куб. м газа, за январь-август 2023 г. – более 10 млрд куб. м.
«Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны – туда, где в этом партнеры заинтересованы», – сказал президент.
О зерновой сделке
В том числе в ходе встречи лидеры затронули вопросы конфликта на Украине и зерновой сделки. Путин заявил, что Россию «просто вынудили» принять решение о выходе из черноморской инициативы. Российский лидер обратил внимание, что Запад бронировал выполнение зерновой сделки и продолжает это делать в части обеспечения доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Президент также заявил, что пока Россия обеспечивала гарантии безопасности для судоходства, вторая сторона использовала гуманитарные коридоры для «террористических атак против российских гражданских и военных объектов». «Это не может быть терпимым дальше», – отметил Путин. Он подчеркнул, что выход России из сделки не повлиял на ситуацию на глобальных продовольственных рынках. По его словам, цены на зерновые снижаются, и недостатка в продовольствии нет, поскольку доля Украины на мировом рынке зерна «как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться».
Путин добавил, что Запад «мягко говоря, нас обманывал насчет гуманитарных целей» инициативы, и зерно в итоге получали в основном обеспеченные страны.
«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку", я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же – сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – подытожил российский лидер.