Власти откажутся от создания информационной системы контроля гособоронзаказа

К отказу от ИАС ГОЗ привела ситуация с тендерами, которые в сфере ВПК не всегда оправданны, но его обязаны проводить, что особенно болезненно в условиях продолжающихся боевых действий на Украине и просьб войсковых подразделений о скорейшей поставке или доработке новых образцов оружия и военной техники, объясняет военный эксперт Юрий Кнутов. При этом, по его мнению, контроль за ценами в ГОЗе не совсем корректен – в отрасли в 80% случаев дешевое не означает лучшее. При этом если контроль за ценообразованием будет вести только Минобороны и исключить из него ФАС, это может обернуться значительной коррупцией, рассуждает эксперт. Он уверен, что здесь необходим внешний контроль как минимум нескольких силовых ведомств, в частности ФСБ, Следственного комитета и/или других, которые смогут проверять друг друга на предмет возможных злоупотреблений. Кнутов считает необходимым все же оставить и контроль ФАС за ГОЗом, при условии что для этого в антимонопольном ведомстве будет создан специальный отдел с соответствующим допуском к секретности и полномочиями, а сама процедура ГОЗа будет упрощена в соответствии с потребностями военной спецоперации.