Власти откажутся от создания информационной системы контроля гособоронзаказа

Власти откажутся от создания информационной системы контроля гособоронзаказаПравительство одобрило поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта
Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа (ИАС ГОЗ). Речь идет о системе сбора и сравнения данных о ценах на однородные товарные позиции при закупках по ГОЗу. Создание системы было предусмотрено правительственным законопроектом, который Госдума одобрила в первом чтении еще 22 октября 2020 г. Нынешние поправки ко второму чтению разработала ФАС (документ есть у «Ведомостей»). Согласно заключению Минюста, коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Поправки нацелены на замену ИАС ГОЗ федеральным каталогом продукции для федеральных нужд, объектом которого будут исключительно товары, поставляемые по ГОЗу.
На создание системы в 2019–2020 гг. выделено 1,59 млрд руб., писали «Ведомости». Систему создавала ФАС, подрядчиком была «РТ – проектные технологии», входящая в структуру «Ростеха». Поставщики, желающие участвовать в поставках по ГОЗу, должны были размещать информацию в этой системе и отвечать за ее полноту и достоверность. При этом должна размещаться информация как о ценах на вооружение, военную и специальную технику и операции с ней, включая ремонт, так и на обычную продукцию, подпадающую под закон о госзакупках. В последнем случае речь идет о горюче-смазочных материалах, продовольствии, предметах вещевого довольствия, мебели, бытовой технике и т. д.
В проекте указывается, что поправки разработаны по поручению вице-премьера Дениса Мантурова согласно поручению президента от 25 октября 2022 г. Принятие этого решения, говорится в справке к законопроекту, связано с тем, что Минобороны приступило к созданию ведомственной цифровой платформы в целях формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗу, которая дублирует созданный ФАС России первоначальный функционал ИАС, предполагавший сравнение цен ГОЗа с ценами на товары гражданского назначения. «В текущих условиях большинство организаций исключили из открытого доступа сведения о ценах на поставляемую продукцию. С учетом необходимости обработки информации ограниченного распространения, а также в связи с появившейся вероятностью внешнего воздействия на инфраструктуру ИАС техническая реализация решения о создании ИАС в настоящее время представляется нецелесообразной», – уточняется в проектной справке.
Целью законопроекта стало разграничение товаров и услуг, направленных на гражданский оборот, и товаров и услуг для военных целей, пояснила «Ведомостям» член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. «Это также обусловлено разницей стоимости товаров и услуг гражданского и военного назначения», – уточнила юрист. Спиридонова отдельно отметила, что сам законопроект не создает рисков для возникновения коррупционных схем. «Учитывая, что такая база предполагается открытой, т. е. доступной к просмотру, факт коррупции в данном случае минимизирован», – заключила она.
Система сравнения цен с гражданскими аналогами – один из многих способов, который с конца 2000-х гг. государство пробует для сдерживания цен на продукцию оборонной промышленности, говорит менеджер предприятия ОПК. Но серьезного эффекта от этой меры не было, а после начала специальной военной операции на Украине и резкого роста ГОЗа важность скорости принятия решений при закупках военной техники возросла, чем и вызвана замена этой ИАС каталогом, которым будет заниматься Минобороны, сказал он.
К отказу от ИАС ГОЗ привела ситуация с тендерами, которые в сфере ВПК не всегда оправданны, но его обязаны проводить, что особенно болезненно в условиях продолжающихся боевых действий на Украине и просьб войсковых подразделений о скорейшей поставке или доработке новых образцов оружия и военной техники, объясняет военный эксперт Юрий Кнутов. При этом, по его мнению, контроль за ценами в ГОЗе не совсем корректен – в отрасли в 80% случаев дешевое не означает лучшее. При этом если контроль за ценообразованием будет вести только Минобороны и исключить из него ФАС, это может обернуться значительной коррупцией, рассуждает эксперт. Он уверен, что здесь необходим внешний контроль как минимум нескольких силовых ведомств, в частности ФСБ, Следственного комитета и/или других, которые смогут проверять друг друга на предмет возможных злоупотреблений. Кнутов считает необходимым все же оставить и контроль ФАС за ГОЗом, при условии что для этого в антимонопольном ведомстве будет создан специальный отдел с соответствующим допуском к секретности и полномочиями, а сама процедура ГОЗа будет упрощена в соответствии с потребностями военной спецоперации.
Особенностью ГОЗа является государственное регулирование цен на продукцию, сопоставление цен – это только метод, с помощью которого государство определяет стоимость товаров, закупаемых по ГОЗу, ориентируясь на рыночную стоимость, отметила в беседе с «Ведомостями» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Юрист утверждает также, что метод сравнимой цены не является единственным, определение и виды цен урегулированы соответствующими нормативно-правовыми актами.
«Ведомости» направили запросы в «Ростех» и концерн «Калашников».
В подготовке статьи участвовала Ярослава Костенко