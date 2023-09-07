Что значит решение о снятии санкций ЕС с экс-главы Ozon

Позже, 18 июня 2022 г., бизнесмен подал запрос в суд ЕС с требованием отменить действие всех решений Совета ЕС, в которых упоминается его имя, а также возместить все судебные издержки. В качестве обоснования этих требований в запросе указаны следующие пункты: нарушение прав на юридическую защиту, несостоятельность аргументов, предоставленных Советом, нарушение принципа пропорциональности, а также ограничение принципа равного обращения. Но основной претензией Шульгина, в итоге сыгравшей решающую роль, стало заявление об ошибочном обосновании внесения бизнесмена в санкционный список. В документе ЕС сказано, что Шульгин является «ведущим бизнесменом», но так как он более не занимает пост гендиректора Ozon, Шульгин оспаривал эту позицию. Совет ЕС не предоставил никаких доказательств, почему это утверждение корректно в отношении бывшего гендиректора Ozon.