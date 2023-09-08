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Лидер Южного Судана посетит Россию в сентябре

Возможен и отложенный ранее визит президента Экваториальной Гвинеи
Илья Лакстыгал
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ситуацией в регионе, президент Южного Судана готов получать помощь и от Запада, и от Китая, и от России / ALEX MCBRIDE / AFP

Президент Южного Судана Салва Киир впервые посетит Москву до конца сентября. Об этом «Ведомостям» сообщили два информированных дипломатических источника. В конце июля Россию посещал вице-президент Южного Судана Табан Денг Гаи, он принял участие в саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. О каких-то конкретных договоренностях с российским руководством тогда не сообщалось.

Южный Судан – самая молодая страна – член ООН. На нее приходилось до 75% добычи нефти Судана до отделения юга от севера в 2011 г. По словам министра нефти страны Пуот Канг Чол, добыча в Южном Судане в апреле 2023 г. составляла 169 141 барр./сутки. В 2013 и 2016 гг. в стране происходили вспышки гражданской войны, урегулированные к 2020 г. при посредничестве ООН. Участвовала в миротворческих операциях в Южном Судане и Россия, оказывая помощь в доставке гуманитарных грузов вертолетами. По данным Всемирного банка, 80,2% населения страны живет за чертой бедности. В 2023 г. около 9,4 млн человек, или 76% населения, нуждаются в гуманитарной помощи, что на полмиллиона человек больше, чем в 2022 г.

«Ведомости» направили запрос в МИД России, а также президентскую администрацию Южного Судана.

Южный Судан находится в перманентном экономико-политическом кризисе, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Он хронически нуждается во вливаниях внешних спонсоров – ООН, Африканского союза, Запада, Китая. Как таковой современной экономики там не сформировалось, население использует вместо валюты скот, власть у группы бывших полевых командиров, они конфликтуют друг с другом за ренту в виде налогов и иностранной гумпомощи, объясняет эксперт. По его словам, с началом в Судане гражданской войны Южный Судан укрепил связи с соседями на юго-востоке и востоке – с Угандой, Эфиопией и Кенией, последняя имеет выход к морю. «Эти страны – выгодополучатели от «разворота» нефтяных потоков Южного Судана, их элиты активно контактируют. Они лоббируют привлечение интереса России к этой стране. Москва теряет интерес к Судану, чья способность выполнить обещания по военной базе на Красном море минимальна. Угандийцам, эфиопам, кенийцам нужна помощь в строительстве инфраструктуры для транспортировки южносуданских ресурсов и обеспечении безопасности», – говорит Лукьянов. Эксперт замечает, что для российского бизнеса Южный Судан – «терра инкогнита» на фоне огромных рисков, туда он пока не заходил, за исключением охранного бизнеса.

«Без гарантий поддержки и безопасности со стороны государства российский бизнес туда внедриться вряд ли осмелится. Вложения в инфраструктуру сомнительны, рациональны лишь при разделении рисков с Угандой, Кенией, Эфиопией. Южносуданская нефть сейчас интересна скорее для поставок внутри континента, а не вне», – полагает Лукьянов.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с ситуацией в регионе, президент Южного Судана готов получать помощь и от Запада, и от Китая, и от России. «Представители южносуданских элит решили, что, пока «Вагнер» находится в подвешенном состоянии, настало время контактировать напрямую с российским руководством по вопросам безопасности. Ранее лоббистского потенциала «Вагнера» могло хватить, чтобы необходимости в таких прямых отношениях с российским государством у Южного Судана не было», – полагает собеседник «Ведомостей».

Кроме президента Южного Судана Россию может посетить и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. В середине июня помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Мбасого прибудет в Москву 27 июня. После мятежа Евгения Пригожина 23–24 июня президент Экваториальной Гвинеи перенес намеченные визиты в Белоруссию и Россию. 7 сентября Мбасого все же прибыл в Минск, но анонса последующего визита в Москву на момент сдачи заметки не публиковалось. Мбасого уже посещал Россию – в 2019 г. он был на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Второй саммит «Россия – Африка» в конце июля 2023 г. посещал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге. «Ведомости» направили запрос в президентскую администрацию Экваториальной Гвинеи.

Экваториальная Гвинея – экспортер нефти, имеет, по меркам Африки, высокий уровень жизни. Ее власти заинтересованы и в помощи по проведению геологоразведки на предмет месторождений бокситов, страна активно продвигает добычу и экспорт технических алмазов, говорит доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Россия может быть заинтересована в использовании портов этой страны в условиях санкций, считает Пискунова.

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