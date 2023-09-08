Лидер Южного Судана посетит Россию в сентябре

Южный Судан находится в перманентном экономико-политическом кризисе, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Он хронически нуждается во вливаниях внешних спонсоров – ООН, Африканского союза, Запада, Китая. Как таковой современной экономики там не сформировалось, население использует вместо валюты скот, власть у группы бывших полевых командиров, они конфликтуют друг с другом за ренту в виде налогов и иностранной гумпомощи, объясняет эксперт. По его словам, с началом в Судане гражданской войны Южный Судан укрепил связи с соседями на юго-востоке и востоке – с Угандой, Эфиопией и Кенией, последняя имеет выход к морю. «Эти страны – выгодополучатели от «разворота» нефтяных потоков Южного Судана, их элиты активно контактируют. Они лоббируют привлечение интереса России к этой стране. Москва теряет интерес к Судану, чья способность выполнить обещания по военной базе на Красном море минимальна. Угандийцам, эфиопам, кенийцам нужна помощь в строительстве инфраструктуры для транспортировки южносуданских ресурсов и обеспечении безопасности», – говорит Лукьянов. Эксперт замечает, что для российского бизнеса Южный Судан – «терра инкогнита» на фоне огромных рисков, туда он пока не заходил, за исключением охранного бизнеса.