Первое заседание реформированного молодежного парламента при Госдуме пройдет 18 сентября

Первое заседание реформированного молодежного парламента при Госдуме пройдет 18 сентябряЕго председателем может стать выходец из МГЕР и участник спецоперации Артем Николаев
Накануне первого заседания Госдумы в осеннюю сессию в Госдуме пройдет заседание нового состава молодежного парламента, на котором планируется выбрать его председателя. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников в Госдуме. Планируется, что депутаты реформированного в марте 2022 г. молодежного парламента соберутся в зале пленарных заседаний Госдумы 18 сентября.
Основным кандидатом на пост председателя этой структуры стал член координационного совета «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Свердловской области, участвовавший в спецоперации как доброволец, Артем Николаев, говорит собеседник в Госдуме. Он с ноября 2022 г. по февраль 2023 г. был в зоне спецоперации. После возвращения был назначен начальником управления молодежной политики администрации Екатеринбурга.
До заседания члены молодежного парламента могут встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и руководством фракций и комитетов, не исключает один из собеседников «Ведомостей». Это же подтверждает второй источник. По его словам, за несколько дней до первого заседания для членов молодежного парламента будет проходить образовательный семинар c участием федеральных депутатов. На встрече планируется и распределение по комиссиям, добавляет он.
Если в прошлом составе молодежного парламента было 10 комиссий, то теперь их будет восемь, говорит глава комитета Госдумы по молодежной политике, член оргкомитета молодежного парламента Артем Метелев.
У председателя парламента будет девять заместителей, каждый из которых будет курировать определенное направление работы (законотворчество, проектную деятельность, работу с новыми регионами и т. д.), а восемь из них также руководить комиссиями. Соблюдался партийный баланс, говорит Метелев, – в руководстве будет паритет между представителями партийных фракций и беспартийными. По его словам, 18 сентября пройдет избрание спикера молодежного парламента.
Метелев говорит, что основным принципом подбора членов молодежного парламента был опыт участия в выборах и работы с людьми, поэтому в состав вошли муниципальные и региональные депутаты, причем у них должны быть компетенции в разных отраслях, чтобы они могли выстраивать работу с думскими комитетами. «Вторым критерием было включение в его состав тех, кто участвовал в спецоперации, имеет военно-учетную специальность (ВУС) или служил в Вооруженных силах. Для тех, кто не имеет ВУС, обязательно было, чтобы они принимали участие в гуманитарной работе – волонтерство, помощь семьям участникам спецоперации и т. д.», – говорит он. В итоге из 292 членов молодежного парламента восемь человек участвовали в спецоперации, ВУС есть у 76 человек, проходили службу в армии 47 человек, а имеют опыт гуманитарной работы 208 человек.
Как поменялся молодежный парламент
В марте этого года нижняя палата утвердила новое положение о молодежном парламенте при Госдуме, изменения были инициированы Володиным при поддержке руководства пяти думских фракций. Прошлый состав был расформирован и начался сбор нового. Согласно положению, преимущество при включении имели те, кто принимал участие в спецоперации, и те, кто проходил военную службу. В составе этой структуры будет 292 человека: 89 депутатов – от законодательных собраний (будет направлять парламент), 89 муниципальных депутатов (будет направлять «Единое общероссийское объединение муниципальных образований»), 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов (будет направлять Российский союз ректоров), по пять представителей от молодежных организаций парламентских партий.
По сути, молодежный парламент является социальным лифтом для политиков, считает Метелев: «Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев, депутат Госдумы Алена Аршинова и др. были членами молодежного парламента». Задача заключается в том, чтобы работать с комитетами Госдумы, говорит депутат. Заседания парламента будут проходить раз в три месяца, добавляет он: «Но мы будем настраивать на работу в комиссиях, чтобы на заседания они приходили с проработанными инициативами, которые можно было бы представить депутатам Госдумы».
Молодежный парламент мало кто знает, но при этом он никому не мешает – он спокоен и лоялен, говорит политолог Алексей Макаркин: «Представительство оппозиционных партий наверняка будет небольшое, учитывая, что в законодательных собраниях, которые выдвигают своих представителей, большинство у «Единой России». Привлечение участников спецоперации – это сигнал, что нужно продвигать людей, которые участвовали в боевых действиях или служили в армии, говорит эксперт: «Но в будущем все-таки встанет вопрос о том, как этот карьерный лифт сработает – им нужно будет переходить в Госдуму, но для этого нужно, чтобы там кто-то освободил место, а желающих немного». В 1994 г. будущий спикер Госдумы избрался в Саратовскую облдуму по спискам Союза офицеров запаса (Володин учился на военной кафедре в вузе), напоминает Макаркин.
Молодежный парламент может проводить своего рода нулевые чтения законопроектов, которые касаются прежде всего молодежной политики, и обеспечивать обратную связь, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Кроме того, это возможность познакомиться с работой Госдумы, получить дополнительные компетенции и наладить рабочие связи с коллегами из Госдумы».