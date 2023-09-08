Первое заседание реформированного молодежного парламента при Госдуме пройдет 18 сентября

Метелев говорит, что основным принципом подбора членов молодежного парламента был опыт участия в выборах и работы с людьми, поэтому в состав вошли муниципальные и региональные депутаты, причем у них должны быть компетенции в разных отраслях, чтобы они могли выстраивать работу с думскими комитетами. «Вторым критерием было включение в его состав тех, кто участвовал в спецоперации, имеет военно-учетную специальность (ВУС) или служил в Вооруженных силах. Для тех, кто не имеет ВУС, обязательно было, чтобы они принимали участие в гуманитарной работе – волонтерство, помощь семьям участникам спецоперации и т. д.», – говорит он. В итоге из 292 членов молодежного парламента восемь человек участвовали в спецоперации, ВУС есть у 76 человек, проходили службу в армии 47 человек, а имеют опыт гуманитарной работы 208 человек.