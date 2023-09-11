США и Индия построят коридор в Европу

США и Индия построят коридор в ЕвропуОн и коридор в Африке станут противовесом китайскому «Поясу и пути»
Президент США Джо Байден 9 сентября на полях саммита G20 в Дели заявил о намерении создать железнодорожный и морской коридор (IMEC), который свяжет Индию, Ближний Восток и Европу. Согласно опубликованному на сайте Белого дома тексту меморандума о взаимопонимании, IMEC направлен на стимулирование экономического развития за счет расширения связей и интеграции между Азией, странами Персидского залива и Европы. В проекте предусмотрено два альтернативных коридора: восточный будет соединять Индию морем с Персидским заливом в ОАЭ, а северный – Персидский залив из ОАЭ сушей через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль и далее морем в Грецию.
Вдоль планируемого железнодорожного маршрута собираются проложить кабели для энергоснабжения и цифровой связи, а также трубопровод для прокачки зеленого (полученного из воды при помощи электричества от ВИЭ) водорода. Согласно тексту меморандума, коридор обеспечит безопасность региональных цепочек поставок и упростит торговое взаимодействие стран-участниц. Кроме того, США заявили о поддержке плана развития дорог из районов Демократической Республики Конго (ДРК) и Замбии, где добывается медь и важные для зеленой экономики металлы, к порту Лобиту в Анголе. Сейчас в добыче этих металлов там доминирует китайский бизнес.
На данный момент это выглядит как политический проект и не только потому, что его реализация требует серьезных инвестиций в создание новой инфраструктуры, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт объяснил, что помимо финансового аспекта следует обратить внимание на инфраструктурные ограничения. «В Греции, например, очень слабо развиты железные дороги и, по сути, нет единой сети. В Саудовской Аравии и ОАЭ потребуется строительство железнодорожной сети в пустыне», – говорит Бурмистров. Он также подчеркнул, что скорость железнодорожных контейнерных перевозок в Европе в 2–2,5 раза ниже, чем контейнерных поездов на сети РЖД. «Даже без учета геополитических рисков на создание инфраструктуры уйдут годы, только на проектирование потребуется не менее двух лет», – резюмировал Бурмистров.
Не до конца понятна выгода для стран-участниц, так как они пользуются Суэцким каналом и им в целом удобнее работать с морскими путями, считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Но нельзя исключать стремления некоторых стран заручиться помощью в развитии собственной наземной инфраструктуры. Эксперт также подчеркнул, что, учитывая упомянутые приблизительные масштабы проекта [предположительно $20 млрд], он не сравним по масштабам с китайской инициативой «Пояса и пути». При этом Макаревич заметил, что, с индийской точки зрения, даже декларация о намерениях осуществить подобный проект – большой успех на ближневосточном направлении в рамках политики Индии «действовать на западе».
Африканские страны, в том числе Замбия, ДРК и Ангола, не являются «клиентами» Китая или США, они стараются вести многовекторную политику, поэтому не исключено, что они будут заинтересованы в участии в западном проекте, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. Эксперт также отметил, что некоторые из стран континента, например Замбия, переживают не самый лучший период в отношениях с Китаем, а США пытаются воспользоваться этим. «У Штатов слабые позиции в Восточной Африке, поэтому, в том числе через взаимодействие с Индией, Вашингтон попытается противостоять Пекину», – объяснил Маслов. При этом, как отметил эксперт, перспективы африканского коридора остаются отдаленными ввиду дисбаланса инфраструктурного развития стран региона.