США и Индия построят коридор в Европу

На данный момент это выглядит как политический проект и не только потому, что его реализация требует серьезных инвестиций в создание новой инфраструктуры, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт объяснил, что помимо финансового аспекта следует обратить внимание на инфраструктурные ограничения. «В Греции, например, очень слабо развиты железные дороги и, по сути, нет единой сети. В Саудовской Аравии и ОАЭ потребуется строительство железнодорожной сети в пустыне», – говорит Бурмистров. Он также подчеркнул, что скорость железнодорожных контейнерных перевозок в Европе в 2–2,5 раза ниже, чем контейнерных поездов на сети РЖД. «Даже без учета геополитических рисков на создание инфраструктуры уйдут годы, только на проектирование потребуется не менее двух лет», – резюмировал Бурмистров.