Справороссы предлагают отложить сроки получения маткапитала иностранцами

Справороссы предлагают отложить сроки получения маткапитала иностранцамиДепутаты считают, что за это время они должны доказать устойчивую связь с Россией
Депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагают предоставлять иностранцам, получившим гражданство РФ, материнский капитал спустя пять лет после обретения этого статуса и только за детей, рожденных по истечении данного срока. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Среди авторов документа – руководитель фракции Сергей Миронов, его заместители Геннадий Семигин и Дмитрий Гусев, а также депутаты Яна Лантратова, Александр Терентьев и др.
Законопроект предлагает поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующий условия получения материнского капитала. Иностранцы, принятые в гражданство РФ, выделяются в отдельную категорию. Маткапитал они смогут получить не ранее чем через пять лет с даты приобретения российского гражданства. При этом право на господдержку и распоряжение маткапиталом будет распространяться только на детей, которые родились или которых усыновили по прошествии пятилетнего срока с момента получения родителями гражданства РФ. Законопроект предлагает распространить изменения на тех, кто получил российское гражданство с начала 2024 г.
При этом, как отмечается в проекте документа, поправки не будут распространяться на жителей новых регионов, получивших гражданство РФ. В октябре 2022 г. в состав России были включены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что иностранец, приобретая гражданство РФ, должен «доказать устойчивую с этим государством правовую связь». Депутаты обращаются к опыту государств (не указывая, впрочем, каких), в чьем конституционном законодательстве получение некоторых прав обусловлено не просто наличием гражданства этой страны, а также «необходимостью быть гражданином по праву рождения или необходимостью непрерывного проживания на определенной территории», сказано в пояснительной записке. Законодательная инициатива разработана как ответ на существующие «миграционные вызовы», резюмируют авторы.
Сейчас иностранные граждане могут получить помощь от государства сразу после приобретения гражданства РФ. Размер федерального материнского капитала в 2023 г. был проиндексирован на 11,9% и с февраля составляет 587 000 руб. на первого ребенка и 775 628 руб. – на второго.
По данным миграционной статистики МВД, в 2021 г. гражданство РФ получили 735 385 человек, в 2022 г. – 691 045 человек. С января по июль 2023 г. – 232 655 человек, а в аналогичный период прошлого года – в 1,5 раза больше (356 355 человек). Распределение по странам есть только за первое полугодие 2023 г. Из 204 988 человек, которых приняли, восстановили или признали гражданами РФ, 42% из Таджикистана, 19% с Украины, 8,7% из Армении, 6,8% из Казахстана, 5% из Киргизии, 4,6% из Узбекистана, 3,6% из Азербайджана, 3,4% из Молдавии, 0,7% – лица без гражданства и т. д.
Демограф Елена Егорова считает предложенное условие для получения льгот отвечающим стандартам миграционной политики многих развитых стран, в том числе европейских. «Люди, которые переезжают в Россию с семьями, претендуют на господдержку, но при этом не факт, что их дети останутся тут жить. Также нужно учитывать, что не все из них получают “белую” зарплату и, соответственно, платят налоги, из которых и формируется материнский капитал», – объяснила «Ведомостям» Егорова.
С предложенными поправками не согласен эксперт по миграционной политике Вадим Коженов. «Ничего общего с реальностью это предложение не имеет. Если у человека есть паспорт гражданина РФ, то он вместе с ним приобретает все полагающиеся ему права. В противном случае получится так, что одни граждане России “равнее” других», – сказал он. По его мнению, такой законопроект не будет принят.
«Ведомости» направили запросы в Минтруд, МВД и правительство РФ.