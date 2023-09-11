Справороссы предлагают отложить сроки получения маткапитала иностранцами

По данным миграционной статистики МВД, в 2021 г. гражданство РФ получили 735 385 человек, в 2022 г. – 691 045 человек. С января по июль 2023 г. – 232 655 человек, а в аналогичный период прошлого года – в 1,5 раза больше (356 355 человек). Распределение по странам есть только за первое полугодие 2023 г. Из 204 988 человек, которых приняли, восстановили или признали гражданами РФ, 42% из Таджикистана, 19% с Украины, 8,7% из Армении, 6,8% из Казахстана, 5% из Киргизии, 4,6% из Узбекистана, 3,6% из Азербайджана, 3,4% из Молдавии, 0,7% – лица без гражданства и т. д.