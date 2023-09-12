Путин отложил обсуждение о возможности выдвижения на выборах до конца года

Путин отложил обсуждение о возможности выдвижения на выборах до конца годаКогда парламент назначит дату голосования
Президент России Владимир Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате.
«У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Вот когда решение будет объявлено, дата будет названа, тогда и поговорим», – сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.
Согласно действующем законодательству, выборы президента проходят в третье воскресенье марта – в следующем году они могут пройти 17 марта. Их дату назначает Совет Федерации (верхняя палата парламента), после чего стартует избирательный процесс. В прошлый раз Путин объявил об участии в президентской кампании 5 декабря 2017 г. В том же месяце Совфед назначил выборы на 18 марта 2018 г.
Днем ранее, 11 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что президент примет решение после назначения дат выборов и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.
Президентские выборы в России состоятся в 2024 г. В январе этого года председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщала, что комиссия уже начала подготовку к выборам.
Осенью 2022 г. президент заявлял, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. Как отмечал Песков, в последний перед президентскими выборами год для Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно».
Путин занимал пост президента страны с 1999 по 2008 гг. В годы правления Дмитрия Медведева перешел на должность премьер-министра России, а в 2012 г. вновь был избран на пост главы государства.