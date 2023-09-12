Путин отложил обсуждение о возможности выдвижения на выборах до конца года

Согласно действующем законодательству, выборы президента проходят в третье воскресенье марта – в следующем году они могут пройти 17 марта. Их дату назначает Совет Федерации (верхняя палата парламента), после чего стартует избирательный процесс. В прошлый раз Путин объявил об участии в президентской кампании 5 декабря 2017 г. В том же месяце Совфед назначил выборы на 18 марта 2018 г.