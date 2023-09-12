Губернаторы рассказали, нужны ли выборы при высокой поддержке власти«Ведомости» спросили об этом только что избранных глав трех регионов
На губернаторских выборах, которые прошли на прошлой неделе, из 21 главы и врио глав регионов меньше 70% набрал только глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов. Его результат 63%. Остальные региональные руководители, которые шли на выборы от «Единой России» (за исключением главы Орловской области коммуниста Андрея Клычкова), набрали больше 70%.
11 губернаторов и врио набрали от 70 до 80% голосов избирателей – такие проценты у Александра Моора (Тюменская область, 79,7%), Александра Гусева (Воронежская область, 77%), Сергея Собянина (Москва, 76%), Виталия Хоценко (врио главы Омской области, 76%), Виктора Томенко (Алтайский край, 76%), Айсена Николаева (Якутия, 76%), Андрея Травникова (Новосибирская область 76%), Олега Кожемяко (Приморье, 73%), Сергея Носова (Магаданская область, 72%), Владислава Кузнецова (врио главы Чукотки, 72%), Михаила Котюкова (врио главы Красноярского края, 70%).
А больше 80% у девяти губернаторов – Василия Анохина (врио главы Смоленской области, 87%), Михаила Ведерникова (Псковская область, 86%), Сергея Цивилева (Кемеровская область, 85%), Андрея Воробьева (Московская область, 84%), Дмитрия Азарова (Самарская область, 84%), Глеба Никитина (Нижегородская область, 83%), Станислава Воскресенского (Ивановская область, 82%), Василия Орлова (Амурская область, 82%), Андрея Клычкова (Орловская область, 82%).
«Ведомости» спросили у троих новоизбранных избирателей, интересно ли им участвовать в выборах, если действующие главы или врио набирают больше 70% голосов, и не стоит ли отменить выборы, учитывая такие результаты.
Глава Якутии Айсен Николаев
«Выборы – это всегда очень важно, это всегда вызов. Я же кроме того, что сам шел на выборы на должность главы республики, я возглавлял список «Единой России» на выборах в госсобрание и городскую Думу. Я работал на три фронта, там расслабляться не приходилось. Мне всегда очень интересно, потому что это еще раз возможность встретиться с людьми, поговорить, сверить свои мысли с мыслями людей. Я огромное количество людей встретил, мне это очень помогает сейчас.
Разные есть мнения [насчет того, стоит ли отменять губернаторские выборы]. Я все-таки считаю, что пока есть возможность выборы проводить, их надо проводить. Мы все-таки не на военном положении. Не в такой ситуации, чтобы выборы отменять. Мы по-настоящему демократическая страна».
Владислав Кузнецов, губернатор Чукотки
«Действительно большой процент [72%]. И я очень впечатлен, очень благодарен жителям, что много людей пришло голосовать, потому что и явка 50%. Меня радует то, что избирательная активность была довольно высокая.
Конечно интересно [участвовать в выборах]. Я ведь постоянно общаюсь с людьми, и это для меня отклик от людей, которые действительно пришли, поверили в ту программу экономического развития, которую мы с коллегами из правительства подготовили. Это действительно была народная программа, потому что мы получили более 6000 предложений от людей. Сбор предложений до сих пор продолжается. Это был прямой диалог, то есть программа написана не из кабинета, а написана вместе с людьми.
Избирательное право – это конституционная основа деятельности государства. Если губернатор был действующий и процент голосования достаточно высокий, это говорит о том, что политика этого губернатора принимается. И я считаю, что это обязательно нужно делать. Люди должны заявлять свою волю. Я избирался впервые, для меня поддержка граждан очень важна».
Сергей Носов, губернатор Магаданской области
«Активность жителей определяется разными причинами и разными факторами. Не зря сегодня распространяется электронная система голосования как наиболее удобная. До Колымы, до Магаданской области это новшество еще не дошло. Но думаю, для нашего региона это очень нужно и важно.
У нас дело в том, что качество или подбор кадров всегда были проблемой. Профессиональные кадры – это то, чего нам не хватает. И это снижает конкуренцию выборов».