Губернаторы рассказали, нужны ли выборы при высокой поддержке власти

«Выборы – это всегда очень важно, это всегда вызов. Я же кроме того, что сам шел на выборы на должность главы республики, я возглавлял список «Единой России» на выборах в госсобрание и городскую Думу. Я работал на три фронта, там расслабляться не приходилось. Мне всегда очень интересно, потому что это еще раз возможность встретиться с людьми, поговорить, сверить свои мысли с мыслями людей. Я огромное количество людей встретил, мне это очень помогает сейчас.