Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабах

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в КарабахС его территории в регион впервые доставлен груз российского Красного Креста
Азербайджан 12 сентября обеспечил проезд гуманитарного груза Российского общества Красного Креста (РОКК) в подконтрольные армянской стороне районы Нагорного Карабаха по маршруту через Агдам. Об этом заявил представитель азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде. «Что касается одновременного использования дороги Агдам – Ханкенди (Степанакерт) и Лачинской дороги (связывает Карабах с территорией Армении. – «Ведомости»), наша страна дала согласие на одновременное использование этих двух дорог посредством Международного комитета Красного Креста (МККК)», – сказал Гаджизаде. При этом сопровождаемые МККК грузы должны проходить пропускной пункт «Лачин» «с соблюдением пограничных и таможенных процедур». Проезд российского груза расценивается МИД Азербайджана «как позитивный шаг и важный сдвиг в направлении открытия этой дороги», несмотря на «провокации» со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), жители которой ранее не пропускали грузы со стороны Агдама.
Председатель РОКК Павел Савчук подтвердил «Ведомостям», что миссия Красного Креста 12 сентября смогла доставить в Карабах 15 т гуманитарного груза через Агдам «по запросу местного населения», его разгрузка уже началась и «в скором времени начнется выдача». В регион доставлены продукты питания, предметы личной гигиены и постельные принадлежности. «Будем следить за развитием ситуации, при наличии возможностей и запроса на помощь будем принимать решения относительно возможных доставок в будущем. Надеемся, что наша миссия будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации и открытию в скором времени лачинского маршрута, что обеспечит возможность доставки гуманитарных грузов по обоим маршрутам», – сказал Савчук.
Колонна фур со стороны Армении не может пройти по Лачинскому коридору с 26 июля. Фактическая блокада Нагорного Карабаха тянется с декабря 2022 г. Кризис привел к смене руководства Нагорного Карабаха. 31 августа лидер НКР Араик Аратюнян подал в отставку, 9 сентября парламент избрал новым президентом секретаря совета безопасности Самвела Шахраманяна.
Гуманитарный кризис сопровождается угрозой военной эскалации. 7 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Баку концентрирует войска у линии соприкосновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанская сторона назвала это заявление «фальшивыми манипуляциями» и, в свою очередь, обвинила Ереван в наращивании войск в регионе.
Позиция Степанакерта против использования Агдамской дороги была принципиальной из боязни прецедента и превращения ее в инструмент Баку для сокращения контактов Карабаха с Арменией через Лачин даже с гуманитарными целями, говорит эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Смена руководства непризнанной НКР – жест отчаяния и прямое следствие того, что все переговорные треки зашли в тупик, говорит Притчин. Ни у Пашиняна, ни у ушедшего в отставку Аратюняна в Степанакерте не осталось рычагов в торге с Баку, полагает эксперт. «Дальнейшее зависит от того, какую позицию займет руководство НКР, будет ли оно идти на переговоры с Баку, либо займет еще более жесткую позицию. К сожалению, эскалация возможна из-за прекращения работы переговорных площадок между Арменией и Азербайджаном», – считает Притчин. По его мнению, массированная атака, несмотря на стягивание войск, Баку пока невыгодна, так как создаст проблемы для окончательного дипломатического разрешения ситуации.