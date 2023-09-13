Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабах

Позиция Степанакерта против использования Агдамской дороги была принципиальной из боязни прецедента и превращения ее в инструмент Баку для сокращения контактов Карабаха с Арменией через Лачин даже с гуманитарными целями, говорит эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Смена руководства непризнанной НКР – жест отчаяния и прямое следствие того, что все переговорные треки зашли в тупик, говорит Притчин. Ни у Пашиняна, ни у ушедшего в отставку Аратюняна в Степанакерте не осталось рычагов в торге с Баку, полагает эксперт. «Дальнейшее зависит от того, какую позицию займет руководство НКР, будет ли оно идти на переговоры с Баку, либо займет еще более жесткую позицию. К сожалению, эскалация возможна из-за прекращения работы переговорных площадок между Арменией и Азербайджаном», – считает Притчин. По его мнению, массированная атака, несмотря на стягивание войск, Баку пока невыгодна, так как создаст проблемы для окончательного дипломатического разрешения ситуации.