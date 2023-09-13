Губернатора Воронежской области менее активно поддержали в ДЭГ

Губернатора Воронежской области менее активно поддержали в ДЭГВ остальных регионах результат совпал с традиционными участками
Региональные избиркомы завершили подсчет голосов на региональных выборах. В большинстве регионов, где проходил ДЭГ, результат такого формата голосования за победителя примерно совпал с итогами на традиционных участках, исключением же стала Воронежская область. Единоросс Александр Гусев набрал 78,05% голосов. В ДЭГ голоса за него отдали 59,81% избирателей. Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов составила 6,7%.
По опыту прошлых лет можно говорить о том, что результаты с традиционных участков и ДЭГ в федеральной системе, как правило, примерно совпадали, сказал «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. «Серьезных расхождений между офлайном и онлайном мы не видели. Погрешность в Воронежской области может объясняться тем, что в ДЭГ голосуют не так много избирателей», – считает он. В Воронежской области насчитывается 1,8 млн избирателей. На ДЭГ подали заявки чуть более 72 700 человек, отдали голоса в итоге 62 975 избирателей.
Несоответствие между ДЭГ и традиционным голосованием в Воронежской области – это следствие «электоральной аномалии» в регионе, считает политолог Владимир Слатинов. Более чем в шести сельских районах области наблюдалась рекордная явка в районе или превышающая 90% и примерно такие же результаты голосования за действующего губернатора. Сюда относятся Бутурлиновский, Новохоперский и Аннинский районы, указывает Слатинов. «Здесь рекордные цифры явки и голосования за действующего губернатора серьезно сместили общую картину по региону, особенно учитывая крайне низкую явку в городе Воронеже – около 20%», – пояснил эксперт.
По словам эксперта, при рекордно низкой явке избирателей в Воронеже результаты в пользу действующего губернатора близки к 78,05%. Воронежский ДЭГ оказался для Гусева по результатам близким к городскому голосованию, т. е. к голосованию в областном центре, заключил он.
На федеральной платформе ДЭГ в этом году проголосовало более миллиона человек из 24 регионов. На губернаторских выборах доля голосов, отданных на платформе ДЭГ, в среднем составила 13% от всех.
В четырех регионах онлайн-голосование принесло победителям меньше голосов «за», чем голосование на участках, в двух – больше.
Где проходил ДЭГ
На региональных выборах – 2023 дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало доступно в 25 регионах, в их числе Московская, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, Томская и Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Алтайский край, Республика Крым и Москва.
В некоторых субъектах ДЭГ будет доступен только для определенных кампаний, к ним относятся: Пермский край, Республика Карелия, Камчатский край, а также Белгородская, Калининградская, Курская, Оренбургская, Свердловская, Тульская и Челябинская области. Жители регионов могли воспользоваться ДЭГ через специальный сайт ЦИК, для участия нужно было предварительно подать заявление на портале «Госуслуги». Для граждан, прописанных в Москве, электронное голосование проходило на сайте мэра Москвы (mos.ru) без подачи заявлений.
За первые два дня выборов на сайт ДЭГ было совершено более 20 000 кибератак, сообщила 10 сентября на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. Она объяснила, что целью злоумышленников было обрушить «именно электронное голосование».
Атаки совершались не только на ресурсы ЦИК. 8 сентября столичные избиратели жаловались, что им не приходит sms-сообщение с кодом, необходимым для голосования через портал mos.ru. Пользователи оставляли жалобы в комментариях официальных сообществ сайта мэра и департамента информационных технологий Москвы во «В контакте». Тогда совладелец компании «Интермобилити» (отвечала за доставку сообщений) Даниил Титаренко объяснил ТАСС, что проблема связана с DDoS-атаками на серверы системы. «На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат sms, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать», – сказал бизнесмен.
Особенностью дистанционных выборов в этот раз стало то, что результаты онлайн-голосования представлялись отдельно по каждому часовому поясу.
Глава территориальной избирательной комиссии по ДЭГ Олег Артамонов назвал такое решение «уникальной практикой», пояснив, что раньше «приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке» (цитата по «РИА Новости»).
Представители ЦИК не уточняли, будет ли введено онлайн-голосование на президентских выборах во всех регионах страны. В разговоре с «Ведомостями» политолог Алексей Макаркин рассказал, что у государства есть желание «расширить географию» дистанционных выборов, так как дни голосования часто приходятся на дачные и отпускные сезоны. Для того чтобы «мобилизовать сторонников власти», также применяется технология трехдневного голосования, продолжил он.
«При однодневном очном голосовании возникала конкуренция между участками: с одной стороны – садовый, с другой – избирательный. И садовый участок часто выигрывал», – сказал Макаркин. Он также отметил, что данная электоральная проблема появлялась преимущественно в крупных городах.