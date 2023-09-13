Губернатора Воронежской области менее активно поддержали в ДЭГ

По опыту прошлых лет можно говорить о том, что результаты с традиционных участков и ДЭГ в федеральной системе, как правило, примерно совпадали, сказал «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. «Серьезных расхождений между офлайном и онлайном мы не видели. Погрешность в Воронежской области может объясняться тем, что в ДЭГ голосуют не так много избирателей», – считает он. В Воронежской области насчитывается 1,8 млн избирателей. На ДЭГ подали заявки чуть более 72 700 человек, отдали голоса в итоге 62 975 избирателей.