Партии парламентской оппозиции потеряли до 40% избирателей за пять лет

Партии парламентской оппозиции потеряли до 40% избирателей за пять летСильнее всего это ощутили КПРФ и ЛДПР
На выборах в заксобрания 16 регионов партии парламентской оппозиции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – за правду» – суммарно потеряли 1 050 488 голосов по сравнению с избирательной кампанией 2018 г., подсчитали «Ведомости». Это голоса, потерянные по партспискам во всех регионах, кроме четырех новых.
На выборах 2023 г. КПРФ удалось получить поддержку 920 541 избирателя, что на 40% меньше, чем в 2018 г. (1 544 183). В Башкирии коммунисты набрали 180 096 голосов (на 100 414 меньше по сравнению с 2018 г.), Иркутской области – 68 644 (-98 115), Ульяновской – 52 756 (-93 734), Ростовской – 155 523 (-92 180) и Владимирской – 37 572 (-50 550). В этих регионах партия потеряла больше всего голосов. Всего партия потеряла 623 642 голоса в 16 регионах.
ЛДПР потеряла поддержку 290 358 граждан: количество отданных в пользу ее списков голосов сократилось с 966 542 до 676 184. Больше всего избирателей партия потеряла во Владимирской области – 49 589, Ростовской – 48 919, Иркутской – 34 916, Башкирии – 29 506 и Архангельской области – 27 699. В общей сложности партия потеряла 30% голосов по сравнению с 2018 г.
«Справедливая Россия – за правду» на выборах 2023 г. получила 465 679 голосов. Это на 23% меньше по сравнению с 2018 г., когда за них проголосовало 602 167 избирателей (-136 488). Несмотря на то что партия улучшила свои результаты в Башкирии – на 32 195 голосов больше, чем на прошлых выборах, – она теряла избирателей в других регионах. В Ростовской области результаты ухудшились на 40 965 голосов, Якутии – 22 896, Владимирской области – 20 212, в Кузбассе – 21 023, Архангельской области – 19 220.
Партия «Новые люди» была зарегистрирована в 2020 г. На выборах в заксобрания в 2023 г. она набрала 390 225 голосов.
На фоне общих потерь парламентской оппозиции «Единая Россия» набрала 4 678 843 голоса, что на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Партия власти значительно улучшила свои позиции везде, кроме Калмыкии.
Выборы 2018 г. проходили в период «яркого протестного голосования против повышения пенсионного возраста», а выборы 2022–2023 гг. – это время спецоперации и «объявленной нам Западом войны», пояснил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Сейчас общество консолидировано, условия совершенно другие, добавил он.
Также Афонин говорит, что, по мнению партии, в этом электоральном цикле в ряде регионов выборы прошли с нарушениями, в связи с чем партия не собирается их признавать. Несмотря на это, по словам Афонина, на уровне заксобраний КПРФ все равно удалось обогнать своих конкурентов: ЛДПР и «Справедливая Россия» набрали совокупно столько мандатов, сколько коммунисты получили в одиночку. «Невзирая на все потуги власти, которая помогала ЛДПР на региональном уровне, мы сохранили позиции главной оппозиционной силы», – резюмировал он.
Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил ухудшение результатов партии несколькими причинами. В 2018 г. была более низкая явка, тогда же произошла пенсионная реформа, было другое соотношение партий – «Новых людей» тогда вообще не существовало, пояснил он.
Кроме этого на сегодняшние электоральные предпочтения, по мнению Нилова, влияют «специальная военная операция, действие власти, внешние угрозы». В связи с этим, резюмировал он, учитывая неравные начальные условия в 2018 и 2023 гг., сравнивать результаты «некорректно». При этом замглавы фракции остался доволен результатами голосования этого года, отмечая, что партия «реинкарнировалась». Среди причин, которые могли бы повлиять на снижение популярности ЛДПР, смерть ее бывшего лидера Владимира Жириновского не рассматривается.
Руководитель московского отделения «Справедливой России» Дмитрий Гусев также сослался на то, что сейчас кардинально разные ситуации: помимо спецоперации в 2018 г. не применялось ДЭГ, что напрямую коррелирует с более низкой явкой тогда. Сейчас, по словам Гусева, «все обстоятельства работают на партию власти» и это нормально. «Как мы можем критиковать нашу власть, если мы сидим в одном окопе и помогаем ребятам на фронте?» – возмутился Гусев.
Близкий к справороссам источник объяснил неуспех партии так: «То, что старая команда «Справедливой России» пытается использовать как популизм, давно уже никого не удивляет и не вдохновляет, их формат уже устарел». Во время спецоперации не работают прежние политические конструкции, людям нужны «либо реальные дела, либо тотальный популизм».
Результаты нынешних выборов – это последствие спецоперации, эффект сплочения вокруг флага, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя партии «Яблоко» Иван Большаков (партия не участвовала в выборах в заксы). Представитель «Новых людей» не ответил на отправленный «Ведомостями» запрос.
Причина таких результатов – это пассивность партий, которые или не напоминают о себе, или сосредоточены на борьбе между собой, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Сейчас в целом период упадка мотиваций и этих партий, и их сторонников, которые демобилизованы и не торопятся идти на выборы», – сказал он. Отметим, что партии выдвигаются на выборы в регионах не всегда равномерно.
В 2018 г. наблюдался протестный подъем на фоне объявленной пенсионной реформы, напомнил политолог Александр Кынев. На этом фоне результаты прошлых выборов были самыми успешными для российской системной оппозиции на последние 10 лет, указал он. Сейчас же произошел возврат к более «привычному состоянию». «В 2018 г. был только один день голосования, в 2023 г. – целых три. Помимо этого никакого ДЭГа тоже не было», – пояснил Кынев.
Потеря избирателей у КПРФ напрямую связана со спецоперацией на Украине, считает эксперт. Электорат коммунистов был сложносоставным: одна часть ностальгировала по советскому периоду, другая была протестной и голосовала за КПРФ как самую сильную альтернативу правящей партии. «Из-за спецоперации отвалилось сразу два крыла: теперь одной части логичнее поддерживать власть, которая реализует их патриотическую повестку. Протестное же крыло ушло из-за неприятия позиции партии по спецоперации», – заключил он.
По словам политолога Александра Немцева, раньше партии привлекали неопределившихся граждан своими предложениями и альтернативными идеями развития. «Граждане сейчас не понимают, что предлагают эти партии и чем их предложения отличаются от единороссов. Если спросить избирателя, чем отличаются программы ЛДПР, КПРФ и справороссов друг от друга, то он вам не ответит», – поясняет эксперт. При этом Немцев подчеркивает, что сейчас в России как таковой практически нет несистемной оппозиции.