Партии парламентской оппозиции потеряли до 40% избирателей за пять лет

Также Афонин говорит, что, по мнению партии, в этом электоральном цикле в ряде регионов выборы прошли с нарушениями, в связи с чем партия не собирается их признавать. Несмотря на это, по словам Афонина, на уровне заксобраний КПРФ все равно удалось обогнать своих конкурентов: ЛДПР и «Справедливая Россия» набрали совокупно столько мандатов, сколько коммунисты получили в одиночку. «Невзирая на все потуги власти, которая помогала ЛДПР на региональном уровне, мы сохранили позиции главной оппозиционной силы», – резюмировал он.