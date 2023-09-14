В Совете Федерации началась плановая ротация в связи с прошедшими выборами

Избранный 10 сентября губернатором Омской области от «Единой России» (76,33%) Виталий Хоценко определился с кандидатурой нового сенатора от правительства региона. Пост, который с 2015 г. занимала экс-член «Яблока», а затем «Справедливой России» Елена Мизулина, достанется замглавы федеральной территории «Сириус» Ивану Евстифееву. «Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона, и главным федеральным инспектором трудился в администрации президента. Сегодня он работает заместителем руководителя федеральной территории «Сириус», – описал достоинства будущего сенатора Хоценко агентству ТАСС.