В Совете Федерации началась плановая ротация в связи с прошедшими выборами

В Совете Федерации началась плановая ротация в связи с прошедшими выборамиМесто сенатора Елены Мизулиной в верхней палате парламента займет замглавы «Сириуса» Иван Евстифеев
Избранный 10 сентября губернатором Омской области от «Единой России» (76,33%) Виталий Хоценко определился с кандидатурой нового сенатора от правительства региона. Пост, который с 2015 г. занимала экс-член «Яблока», а затем «Справедливой России» Елена Мизулина, достанется замглавы федеральной территории «Сириус» Ивану Евстифееву. «Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона, и главным федеральным инспектором трудился в администрации президента. Сегодня он работает заместителем руководителя федеральной территории «Сириус», – описал достоинства будущего сенатора Хоценко агентству ТАСС.
В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» решение о наделении полномочиями сенатора избранный губернатор принимает не позднее чем на следующий день после вступления в должность. Избранные на прямых выборах губернаторы пока не прошли процедуру инаугурации, в отличие от главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова, чью кандидатуру в соответствии с региональным законодательством одобрил региональный парламент. 11 сентября Артюхов назначил сенатором депутата Тюменской областной думы Владимира Пушкарева. Предыдущие пять лет правительство ЯНАО в верхней палате представляла Елена Зленко.
Место 76-летней Светланы Горячевой (также из «Справедливой России») как представителя Приморья в верхней палате парламента скорее всего займет, как писали «Ведомости» 13 сентября, председатель заксобрания Александр Ролик, включенный в тройку кандидатов губернатора Олега Кожемяко (переизбран 10 сентября с результатом 72,78%). Горячевой в тройке Кожемяко нет. Ролик и его представитель не комментируют возможное назначение.
А вот сенаторы от органов исполнительной власти других дальневосточных регионов – Магаданской области и Чукотки – сохранят свои посты после побед на выборах губернаторов, соответственно, Сергея Носова и нового главы Владислава Кузнецова. Глава Колымы сообщил ТАСС, что переназначит на пятилетний срок Анатолия Широкова, избранный губернатор Чукотки сказал «Ведомостям», что действующая сенатор Анна Отке продолжит представлять интересы автономного округа в СФ.
Решение о наделении полномочиями сенатора от вновь избранного законодательного органа власти принимается в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе.
К примеру, 14 сентября президиум ярославского регионального политсовета «Единой России» примет решение по кандидатуре сенатора от нового созыва областной думы (партия получила в нем 38 мандатов из 46), сообщила «Ведомостям» действующая представитель регионального парламента в СФ Наталия Косихина. Она выразила готовность продолжить работу сенатором: «Если такое решение (о наделении ее полномочиями члена Совета Федерации. – «Ведомости») будет принято, готова к работе». Собеседники «Ведомостей» в ярославской облдуме говорят, что Косихина будет переназначена сенатором.
Помимо вновь избранных региональных парламентов сенаторов должны делегировать и действующие созывы рязанской и тульской областных дум. Руководитель управления ФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов победил 10 сентября на довыборах в региональный парламент (78,82%, был выдвинут «Единой Россией»). Как и писали «Ведомости» 13 июня, именно он займет в СФ освободившееся в ноябре 2022 г. место Игоря Морозова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.
Заседание, на котором будет принято решение о новом сенаторе, возможно, состоится 21 сентября, сообщил «Ведомостям» глава комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог. Тульская областная дума пока не определилась с датой заседания, на котором будет назначен новый сенатор взамен умершего 27 июля Игоря Панченко.
В верхнюю палату часто отправляют либо «на пенсию», либо перед переходом на другую должность, говорит политолог Виталий Иванов. «Это очень индивидуальные истории. Одни сенаторы стареют, теряют связи и ресурсы, и их «списывают». Другие удерживаются, ибо имеют крепкие связи в федеральных структурах и/или с губернатором», – сказал он «Ведомостям».
Губернаторы Ивановской и Псковской областей Станислав Воскресенский и Михаил Ведерников (переизбрались с результатами 82,49% и 86,3% соответственно) также делегируют в Совет Федерации новых лиц. 13 июня «Ведомости» писали, что сенатором от правительства Псковской области станет заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии генерал-майор Алексей Наумец. Он сменит Елену Бибикову, которая заседала в верхней палате парламента с 2014 г. В свою очередь, Воскресенский 30 июня предложил стать сенатором от Ивановской области бывшему руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину, который сменит в палате Валерия Васильева.