В «Единой России» объяснили высокий результат на сентябрьских выборах

В «Единой России» объяснили высокий результат на сентябрьских выборахУ избирателей появился запрос на последовательность действий власти и ее открытость
Членам «Единой России» (ЕР) разослали закрытый доклад об итогах прошедших региональных выборов под названием «Единый день голосования – 2023. Итоги» (ЕДГ-2023). Подготовил его центральный исполнительный комитет (ЦИК) партии. Об этом «Ведомостям» рассказали два единоросса. В докладе рассказывается об успехе партии на прошедших выборах, о поражении ее соперников, а также приводятся примеры курьезов прошедшего дня голосования – как на участке в Химках не дали проголосовать Человеку-Чебурашке. Ему помешали не большие уши (из-за которых он не зашел в кабину), а отказ снять костюм для подтверждения личности.
Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов не подтвердил, но и не опроверг, что партийцам рассылали такой доклад. По его словам, на результат партии повлияло несколько факторов, среди которых «единение вокруг флага», реализация «народной программы» единороссов, проведение предварительного отбора и подготовка кандидатов к участию в выборах, реализация волонтерских и гуманитарных миссий, активная работа со сторонниками партии и т. д.
Общая явка на прошедших выборах стала самой высокой с 2017 г. – 43,5%, отмечается в докладе. В 2022 г. она была около 35%, в 2018 г. – 37,41%. Росту явки, отмечается в докладе, способствовали выборы в новых регионах (ДНР – 79,81%, ЛНР – 72,56%, Запорожская область – 68,11%, Херсонская область – 65,14% на выборах в заксобрания, там же выбирали и муниципальных депутатов) и распространение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В этом году она применялась в 25 субъектах.
Результаты ЕДГ-2023, по мнению авторов доклада, отражают желание людей принимать «активное участие в жизни своих регионов». А итоги выборов являются показателем патриотического консенсуса и консолидации общества вокруг власти.
Отмечается, что в предвыборную кампанию у избирателей не было «запроса на политические шоу с участием кандидатов», а был запрос на «последовательность действий власти», их понятность, стабильность и «открытую коммуникацию».
Политолог Александр Кынев считает, что здесь нет явного противоречия, но в обществе «действительно есть запрос на нормальную, спокойную жизнь» и снижение негатива. По его словам, тему спецоперации кандидаты и партии старались не затрагивать или делали это минимально, именно исходя из этого запроса.
В большинстве регионов, где прошли выборы глав, «кампании носили референдумный характер», полагают авторы доклада, поскольку в них лидировали действующий глава региона или врио. «Люди <...> предпочитали минимизировать возможные риски в будущем, связанные с выбором руководителя региона», – отмечается в докладе. Там же делается вывод, что жители регионов одобряют кадровую политику президента.
Значительная часть доклада посвящена снижению поддержки КПРФ в ряде регионов. ЦИК ЕР называет «худшим» среди всех действующих и врио губернаторов результат в 63,14% главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова. Подчеркивая при этом, что «выборы были практически безальтернативными» (у коммуниста было два соперника). «Такой результат подтверждает сохраняющийся запрос на смену губернатора при наличии достойной альтернативы», – говорится в докладе.
Поддержка ЕР на выборах в верховный совет республики (34 мандата у ЕР против 14 у КПРФ) также «подчеркивает негативную оценку деятельности губернатора-коммуниста Валентина Коновалова» (о раскладе в заксобрании региона см. vedomosti.ru). Кроме этого, ЕР указывает на ослабление позиций КПРФ в Якутии – 3-е место на выборах в местный парламент (2-е место заняли «Новые люди»).
В Ивановской облдуме коммунисты получили одно место вместо семи в прошлом созыве, замечают единороссы. В Ярославской облдуме представительство депутатов от КПРФ также сократилось – с восьми до двух.
Согласно данным доклада, в ЕДГ-2023 участвовали 182 798 наблюдателей от общественных палат, партий и кандидатов, а также 4657 представителей СМИ. От ЕР – 41 022 наблюдателя, от КПРФ – 16 026, от ЛДПР – 6074, от «Справедливой России» – 6727, от «Новых людей» – 5963.
По поводу использования ДЭГ в докладе отмечается, что оно, а также многодневное голосование сделали участие в выборах более доступным, удобным и «востребованным избирателями». В 24 регионах на федеральной платформе проголосовало более 1 млн избирателей, а на московской платформе – более 2,6 млн.