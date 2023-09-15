В «Единой России» объяснили высокий результат на сентябрьских выборах

Членам «Единой России» (ЕР) разослали закрытый доклад об итогах прошедших региональных выборов под названием «Единый день голосования – 2023. Итоги» (ЕДГ-2023). Подготовил его центральный исполнительный комитет (ЦИК) партии. Об этом «Ведомостям» рассказали два единоросса. В докладе рассказывается об успехе партии на прошедших выборах, о поражении ее соперников, а также приводятся примеры курьезов прошедшего дня голосования – как на участке в Химках не дали проголосовать Человеку-Чебурашке. Ему помешали не большие уши (из-за которых он не зашел в кабину), а отказ снять костюм для подтверждения личности.