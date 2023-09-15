Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко в Сочи

Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко в СочиПрезиденты традиционно обсудили ситуацию на Украине и сотрудничество с КНДР
Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию на Украине и отношения с КНДР. Переговоры лидеров двух стран прошли в Сочи 15 сентября.
В ходе встречи президенты традиционно обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что подразделения Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне спецоперации укомплектованы современными образцами вооружения и техники на 85-90%.
Белорусский лидер же заявил, что Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска на украинскую территорию. Российский президент отметил, что РФ фиксирует в зоне боевых действий иностранных наемников и инструкторов.
«В Польше уже сформированы у границы. Воинские части сформированы, готовые зайти на Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других», – добавил Лукашенко.
На службу в ВС РФ поступило 300 000 контрактников. «Сегодня утром доложили – 300 000 подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России», – сказал президент России.
12 сентября Путин сообщил, что около 270 000 человек за последние полгода в России добровольно подписали контракты на военную службу. Сегодня он назвал эти данные устаревшими. «Мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями», – подчеркнул Путин.
Российский лидер прокомментировал сообщения о якобы отправке в зону спецоперации добровольцев из КНДР – он назвал это «чушью» и уточнил, что у России нет необходимости посылать в зону спецоперации кого-то со стороны.
Путин также пообещал проинформировать Лукашенко о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 13 сентября на космодроме «Восточный». Лукашенко, в свою очередь, предложил подумать о «сотрудничестве на троих» РФ и Белоруссии с Северокорейской республикой.
«Корея – наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто», – отметил Путин и добавил, что Москва будет искать возможности для развития российско-северокорейских отношений.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с Лукашенко, Путин также дал оценку перспективам переговоров с Украиной и рекомендовал ей «не плясать под чужую дудку».
«Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню ну или в лучшем случае казачка», – сказал президент.
Лукашенко при этом добавил, что «вроде же плясать начали» – три раунда переговоров прошли в Белоруссии, потом в Стамбуле. А потом, по словам белорусского лидера, госсекретарь США Энтони Блинкен с министром обороны США Ллойдом Остином «дали команду» президенту Украины Владимиру Зеленскому, и «тот запретил вести переговоры».
«Факты на столе, факты налицо. Поэтому что тут упрекать кого-то?» – констатировал Лукашенко.
«Декрет подписал [Зеленский], запрещающий вести переговоры», – уточнил Путин. На что Лукашенко добавил, что на Украине «сами себе запретили» вести переговорный процесс.
По мнению Путина, США «сами не умеют танцевать это танго», о котором ранее говорил Блинкен, имея в виду переговоры.
«Они [американцы] все решают, – это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, – но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят», – сказал президент России.
Путин добавил, что США в ходе боевых действий на Украине применяют кассетные боеприпасы «самым широким образом» руками Киева. В этом контексте Путин уточнил, что есть страна, которая считает, что она исключительная.
«Это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии», – пояснил президент.
Путин подчеркнул, что подход США является главной проблемой международных отношений. Такая ситуация почти никого не устраивает, в том числе и союзников Соединенных Штатов, сказал российский лидер, добавив, что поэтому большинство стран вместе с Москвой работают над созданием многополярного мира.
Предыдущая встреча президентов прошла 23 июля в Стрельне. Они обсуждали ЧВК «Вагнер», внешнюю угрозу «по периметру» стран и развитие Союзного государства. В конце августа лидеры провели телефонные переговоры. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко регулярно общаются, происходит «регулярная сверка часов».