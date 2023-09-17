Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской областиБывшему главе «Роскосмоса» нашли место работы в привязке к новым регионам
Оставивший в июле 2022 г. пост гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин может вновь получить официальную должность. В частности, он рассматривается среди кандидатов на место сенатора от Запорожской области, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, этому политику как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность.
«Он может стать сенатором от главы региона [Евгения Балицкого], – говорит источник «Ведомостей», близкий к АП. – В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках «Единой России» на выборах (занимал 5-е место в списке – в отличие от Рогозина, который на выборы не шел. – «Ведомости»)». По его словам, Рогозин – фигура заметная, поэтому вполне может представлять регион в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост».
Как писали 27 сентября 2022 г. «Ведомости», ранее обсуждался вопрос назначения Рогозина полпредом президента в новом федеральном округе. В состав Крымского федерального округа, говорили тогда источники, мог бы войти и сам полуостров, и новые регионы: ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Но округ так и не был создан. Сам Рогозин 11 ноября объявил о создании инспекторской группы «Царские волки» из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, для работы в зоне боевых действий. В ночь на 22 декабря в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке бывший глава «Роскосмоса» был ранен.
Основные этапы политической биографии Рогозина
Окончательно станет понятно, кто займет какие посты в заксобрании и станет сенатором, в среду-четверг, говорит собеседник «Ведомостей». При этом источник добавляет, что Рогозин не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность. Также на пост сенатора может быть выдвинут и член Общественной палаты России Владимир Рогов, он был третьим номером в списке «Единой России» на прошедших выборах в заксобрание.
При этом у Рогова есть и другие варианты для назначения – внутри региона. Он, к примеру, может стать как спикером заксобрания, так и его зампредом, отмечает источник «Ведомостей». «Куда Родина направит, туда и пойду», – заявил «Ведомостям» Рогов. С Рогозиным связаться не удалось.
Сенатором от заксобрания Херсонской области (должность вакантна) может стать депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, говорят два источника «Ведомостей». На выходных он сложил полномочия депутата Госдумы. Во время выборов в заксобрание Кастюкевич занимал 2-е место в списке «Единой России».