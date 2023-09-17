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Политика

Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Бывшему главе «Роскосмоса» нашли место работы в привязке к новым регионам
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Дмитрий Рогозин, кажется, почти пробился обратно во власть / Алексей Майшев / РИА Новости

Оставивший в июле 2022 г. пост гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин может вновь получить официальную должность. В частности, он рассматривается среди кандидатов на место сенатора от Запорожской области, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, этому политику как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность.

«Он может стать сенатором от главы региона [Евгения Балицкого], – говорит источник «Ведомостей», близкий к АП. – В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках «Единой России» на выборах (занимал 5-е место в списке – в отличие от Рогозина, который на выборы не шел. – «Ведомости»)». По его словам, Рогозин – фигура заметная, поэтому вполне может представлять регион в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост».

Как писали 27 сентября 2022 г. «Ведомости», ранее обсуждался вопрос назначения Рогозина полпредом президента в новом федеральном округе. В состав Крымского федерального округа, говорили тогда источники, мог бы войти и сам полуостров, и новые регионы: ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Но округ так и не был создан. Сам Рогозин 11 ноября объявил о создании инспекторской группы «Царские волки» из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, для работы в зоне боевых действий. В ночь на 22 декабря в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке бывший глава «Роскосмоса» был ранен.

Основные этапы политической биографии Рогозина

1986-1990 гг.
работал в Комитете молодежных организаций СССР
1993 г.
создал Конгресс русских общин
1997 г.
депутат Государственной думы
1998-1999 гг.
член комиссии Госдумы по импичменту
2004 г.
вице-спикер Госдумы
2008 г.
постоянный представитель России при НАТО
2011 г.
вице-премьер по ОПК
май 2012 г.
назначен заместителем председателя правительства РФ
2018-2022 гг.
гендиректор «Роскосмоса»
с ноября 2022 г.
руководитель группы военных советников «Царские волки»

Окончательно станет понятно, кто займет какие посты в заксобрании и станет сенатором, в среду-четверг, говорит собеседник «Ведомостей». При этом источник добавляет, что Рогозин не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность. Также на пост сенатора может быть выдвинут и член Общественной палаты России Владимир Рогов, он был третьим номером в списке «Единой России» на прошедших выборах в заксобрание.

При этом у Рогова есть и другие варианты для назначения – внутри региона. Он, к примеру, может стать как спикером заксобрания, так и его зампредом, отмечает источник «Ведомостей». «Куда Родина направит, туда и пойду», – заявил «Ведомостям» Рогов. С Рогозиным связаться не удалось.

Сенатором от заксобрания Херсонской области (должность вакантна) может стать депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, говорят два источника «Ведомостей». На выходных он сложил полномочия депутата Госдумы. Во время выборов в заксобрание Кастюкевич занимал 2-е место в списке «Единой России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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