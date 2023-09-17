Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Как писали 27 сентября 2022 г. «Ведомости», ранее обсуждался вопрос назначения Рогозина полпредом президента в новом федеральном округе. В состав Крымского федерального округа, говорили тогда источники, мог бы войти и сам полуостров, и новые регионы: ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Но округ так и не был создан. Сам Рогозин 11 ноября объявил о создании инспекторской группы «Царские волки» из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, для работы в зоне боевых действий. В ночь на 22 декабря в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке бывший глава «Роскосмоса» был ранен.