Восточная Европа вернула эмбарго на импорт зерна с Украины

Восточная Европа вернула эмбарго на импорт зерна с УкраиныРазрешила ввоз только Болгария
Три из четырех входящих в ЕС пограничных с Украиной государств Восточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее 15 сентября эмбарго на ввоз украинского зерна. Это произошло сразу после того, как Еврокомиссия (ЕК) сняла свои ограничения. Лишь Болгария заявила о решении не продлевать эмбарго: за это проголосовал 15 сентября парламент страны.
Польша, Венгрия, Румыния и Словакия еще до публикации решения ЕК заявили, что продлят запрет в одностороннем порядке, если его не пролонгирует ЕС. Будапешт 15 сентября запретил ввозить с Украины зерно, овощи, мясные продукты, яйца и мед – всего 24 наименования продукции, указанные в публикации государственного «Бюллетеня официальной информации». Исключение делается для транзита, если товары будут находиться в стране не более 15 суток. Срок, на который вводятся ограничения, не указан. Решение Болгарии не продлевать запрет вызвало «сожаление» у властей Венгрии, так как дешевые украинские продукты наносят ущерб фермерам региона. Глава правительства Болгарии Николай Денков 16 сентября отказался от переговоров с сельхозпроизводителями, которые намерены организовать акции протеста против снятия эмбарго на поставки украинских зерновых в страну. Ранее министерство сельского хозяйства Болгарии, как и профильные ведомства всех остальных восточноевропейских стран, выступало за продление эмбарго.
Польша 16 сентября восстановила запрет на «неопределенный срок», включив в него жмых и шрот, но исключив семена пшеницы, кукурузы и подсолнечника, необходимые для ведения посевных работ. В тот же день запрет ввела и Словакия, заявив, что он будет действовать в отношении ввоза пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника как минимум до конца 2023 г., но она также разрешает транзит этих товаров далее, в третьи страны ЕС.
Власти Румынии пока единственные из пятерки не приняли однозначного решения, хотя за сутки до отказа ЕК продлевать ограничения министр сельского хозяйства и сельского развития страны Флорин Барбу выступил за продление запрета на импорт украинских зерновых культур. 16 сентября румынский Альянс за сельское хозяйство и кооперацию, объединяющий основные организации румынских агропроизводителей, потребовал, чтобы правительство Румынии и партии парламентского большинства срочно приняли нормативный акт о запрете импорта украинской агропродукции.
Украина согласилась в связи с отказом ЕК продлевать запрет в течение 30 дней ввести правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования), чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок. ЕК заявила, что будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, до тех пор пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают. Соглашение между пятью восточноевропейскими государствами и ЕК о временном запрете на импорт украинских зерновых было достигнуто в мае.
У ЕК нет никакого иного выхода, кроме как принять решение о продлении ограничений либо оставить все как есть по состоянию на сегодняшний день – с односторонними запретами и возможностью транзита, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По мнению эксперта, запрет со стороны Польши, Венгрии и Словакии вполне объясним, так как они вынуждены защищать свой внутренний рынок. «Эти страны получили ущерб, они защищают своих сельхозпроизводителей от дальнейших потерь», – резюмировал Злочевский. Сейчас же, по его словам, ситуация вернулась к той, что была в апреле: страны Восточной Европы теперь сами разбираются с запретами и разрешениями, транзит разрешен, а Брюссель потерял один из рычагов управления, который имел после заключения соглашения с соответствующими странами.
Определяющими в этой ситуации станут результаты выборов в Польше и вопрос прав этнических венгров Закарпатья, полагает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. Он полагает, что если у власти в Польше останется партия «Право и справедливость», то ЕК будет сложно убедить Варшаву отказаться от ограничений. Однако в случае успеха проевропейской оппозиции Польша может взять курс на более конструктивный диалог с Брюсселем, допускает Теремецкий. Он подчеркнул важность вопроса соблюдения прав этнических венгров в западных регионах Украины. Если Киев не представит конкретных решений этой проблемы, а также не снимет ограничения с венгерского «ОТП банка», Будапешт не пойдет на уступки по вопросу транзита зерна, считает эксперт.
Снятие ограничений со стороны ЕК можно объяснить превалированием «ценностного подхода», считает руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Таким образом Брюссель пытается доказать две вещи: свою лояльность Украине и возможность действовать без помощи со стороны Москвы после расторжения зерновой сделки. Белов также подчеркнул, что отказ от ограничений Болгарии и пока неопределенная позиция Румынии связаны с тем, что эти страны не могут пойти на серьезную конфронтацию с ЕК, так как не обладают соизмеримыми с Польшей и Венгрией политическими и экономическими ресурсами.