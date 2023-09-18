Восточная Европа вернула эмбарго на импорт зерна с Украины

У ЕК нет никакого иного выхода, кроме как принять решение о продлении ограничений либо оставить все как есть по состоянию на сегодняшний день – с односторонними запретами и возможностью транзита, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По мнению эксперта, запрет со стороны Польши, Венгрии и Словакии вполне объясним, так как они вынуждены защищать свой внутренний рынок. «Эти страны получили ущерб, они защищают своих сельхозпроизводителей от дальнейших потерь», – резюмировал Злочевский. Сейчас же, по его словам, ситуация вернулась к той, что была в апреле: страны Восточной Европы теперь сами разбираются с запретами и разрешениями, транзит разрешен, а Брюссель потерял один из рычагов управления, который имел после заключения соглашения с соответствующими странами.