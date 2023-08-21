Переговоры о зерновой сделке получают новый импульс

Переговоры о зерновой сделке получают новый импульсЭту тему могли обсуждать в Будапеште Минниханов, Эрдоган и эмир Катара
В Венгрии 20 августа прошли торжественные мероприятия по случаю Дня святого Иштвана, т. е. основания венгерской государственности. В гости к премьер-министру Виктору Орбану пожаловали видные гости, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Из России прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.
Как сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в администрации Эрдогана, он должен был обсудить с Орбаном вопросы урегулирования украинского кризиса и выработки дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки. В последний раз глава Татарстана был в Венгрии в 2016 г.
А 18 августа немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо разорванной зерновой сделки и его подписание якобы могло состояться уже в Будапеште. На момент сдачи материала этого не произошло, а участие Минниханова в международных переговорах официально не подтверждалось.
Сам Минниханов в своем Telegram-канале 19 августа при этом подтвердил свое прибытие в Будапешт, написав, что они «поговорили с господином премьером [Орбаном] о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений». 20 августа на сайте главы Татарстана появилось сообщение, что Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Всего, по информации портала Hirado, венгерский премьер за трое суток должен был провести 15 двусторонних встреч с политиками из разных стран, приуроченных как к национальному празднику, так и к началу чемпионата мира по легкой атлетике. Известно, что помимо названных лидеров в минувшие выходные в Венгрии находились лидеры Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Туркмении. С последней Будапешт, в частности, заключил политическое соглашение о поставках газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Вместе с тем турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила, что Анкара и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, а технические переговоры между Москвой и Киевом по этому поводу якобы могут быть проведены в Стамбуле. «РИА Новости» со ссылкой на источники в переговорном процессе позже сообщило, что работа ведется, но дата встречи пока не определена.
Как утверждала газета Bild, в ее распоряжение попала служебная переписка между МИДом и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Согласно ей, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, а сейчас вместе с Катаром обсуждают детали нового соглашения о поставках российского зерна в бедные страны Африки. Отмечалось, что Турция выступает как организатор, а Катар – как спонсор поставок. При этом глава МИД Турции Хакан Фидан продолжает призывать Москву к возобновлению прежней зерновой сделки, чтобы зерно поставлялось и с Украины.
16 августа посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва прорабатывает альтернативы черноморской зерновой инициативе по доставке продовольствия нуждающимся странам, не приведя при этом конкретных деталей. А 15 августа WSJ написала, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой, Киевом и другими государствами Восточной Европы по созданию альтернативного маршрута транспортировки украинского зерна по реке Дунай и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а оттуда – в другие пункты назначения. План предусматривает увеличение мощностей Украины по транспортировке с октября до 4 млн т украинского зерна в месяц по Дунаю. При этом подчеркивалось, что новый маршрут станет более долгим и дорогостоящим.
Россия 17 июля отказалась продлевать зерновую сделку, заключенную при посредничестве представителей ООН и Турции. Как указывает агентство Bloomberg, экспорт зерна с Украины упал на 30% после этого решения Москвы. Оно было аргументировано в Москве отсутствием прогресса в выполнении российской части сделки. В частности, Россия заявляла, что хочет до возможного возвращения в сделку добиться переподключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, облегчения страхования судов с зерном, восстановления работы аммиакопровода Одесса – Тольятти, снятия запрета на поставку запчастей к сельхозтехнике, разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
У Венгрии крепкие связи с Татарстаном, говорит эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. Будапешт несколько раз отмечал, что намерен развивать отношения с этим российским регионом в позитивном ключе и дальше, например предоставляя местным студентам стипендии. Венгры заинтересованы как в работе с тюрками – в Организации тюркских государств (где они выступают в качестве наблюдателей), так и в де-факто сложившемся треугольнике Турция – Венгрия – Татарстан, добавляет эксперт.
Орбан был бы очень доволен, если бы на его площадке обсуждались и мирные инициативы по Украине, которые до российской стороны можно было бы донести через главу Татарстана, считает эксперт. При этом США и многие страны ЕС наверняка не воодушевлены такими переговорами, добавляет он. У Минниханова нет полномочий подписывать какие-то соглашения от имени всей России, но через него, как важную политическую фигуру, может быть передана какая-то важная информация, считает Теремецкий.
Минниханов, вероятней всего, получил в России какие-то поручения и, скорее всего, действительно вел переговоры в Венгрии в том числе и по зерновой сделке, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Это может быть одним из предварительных шагов по достижению нового соглашения, считает он, в том числе перед возможной встречей президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Поэтому Минниханов может раскрыть более четко позицию России и выслушать турецкую, чтобы нащупать способы достичь компромисса, полагает Семенов.