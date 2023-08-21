Переговоры о зерновой сделке получают новый импульс

Орбан был бы очень доволен, если бы на его площадке обсуждались и мирные инициативы по Украине, которые до российской стороны можно было бы донести через главу Татарстана, считает эксперт. При этом США и многие страны ЕС наверняка не воодушевлены такими переговорами, добавляет он. У Минниханова нет полномочий подписывать какие-то соглашения от имени всей России, но через него, как важную политическую фигуру, может быть передана какая-то важная информация, считает Теремецкий.