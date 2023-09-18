Собянин официально вступил в должность мэра МосквыПрезидент Владимир Путин отметил широкую поддержку его москвичами на выборах
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. В церемонии в концертном зале «Зарядье» принял участие президент России Владимир Путин.
«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», – произнес текст присяги Собянин.
Мэр также выразил признательность президенту, правительству и парламенту за поддержку, оказываемую Москве, а также правительству Московской области, вместе с которым правительство реализует масштабные программы.
«Ну и, конечно, огромные слова благодарности миллионам горожан, которые не покладая рук благодаря своим талантам и умениям реализовали масштабные программы мирового уровня», – сказал Собянин.
В ходе торжественной церемонии выступил Путин, поздравивший Собянина с переизбранием и указавший на его широкую поддержку москвичами.
«На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое-то главное, и в первую очередь результатов работы», – сказал президент.
Среди достижений мэра и его команды Путин выделил «прорывную модернизацию» столичной транспортной системы, открытость Москвы для реализации предпринимательских инициатив, а также укрепление позиций города как мощного научного и промышленного центра страны. Глава государства также отметил современный облик школ, поликлиник и больниц и позитивные перемены во всей соцсфере, включающие поддержку пожилых граждан и защитников России.
За два с половиной года работы в правительстве России Сергей Семенович отстроил ритмичную работу аппарата, был фактически идеологом и непосредственным исполнителем ряда модернизационных проектов, таких как снятие административных барьеров для бизнеса, электронное правительство и многих других.
«Набранный высокий темп преобразований обязывает, конечно, руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные, амбициозные задачи. Уверен, что управленческая команда нашей столицы будет идти только вперед», – считает президент.
Особая роль Москвы, подчеркнул Путин, заключается в том, что она задает стандарты и практики для всех территорий России. Президент отдельно отметил и лидерские позиции столицы в образовании, которые она должна сохранить и упрочить. Помимо этого он напомнил, что город помогает налаживать жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском.
На церемонии выступил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Вы относитесь к числу людей, облеченных властью, которые осуществляют свой мандат искренне, вкладывая не только рациональный подход к решению проблем, но также разделяете с москвичами их радости и скорби, а значит, и ваше сердце включено в эту работу», – сказал он.
Президент уделял внимание и прошлому столичному градоначальнику. 29 декабря 1999 г. Путин еще в должности председателя правительства посетил инаугурацию Юрия Лужкова. Посещал Путин церемонию вступления в должность Лужкова в 2003 и 2007 гг.
По итогам подсчета 100% голосов в ЦИК России Собянина поддержали 76,39% избирателей, которые приняли участие в голосовании. На втором месте был Леонид Зюганов от КПРФ, который набрал 265 374 голоса (8,11%). Следом расположились Борис Чернышов от ЛДПР (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков от партии «Новые люди» (174 869 голосов, 5,34%) и кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев (128 701, 3,93%).
Собянин впервые занял пост мэра Москвы в 2010 г. В 2012 г. в России вернули выборы глав регионов, и на выборах в 2013 г. он набрал 51,37% голосов. В 2018 г. за него проголосовали 70,17% избирателей.