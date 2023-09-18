Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

На церемонии выступил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Вы относитесь к числу людей, облеченных властью, которые осуществляют свой мандат искренне, вкладывая не только рациональный подход к решению проблем, но также разделяете с москвичами их радости и скорби, а значит, и ваше сердце включено в эту работу», – сказал он.