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Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Президент Владимир Путин отметил широкую поддержку его москвичами на выборах
Денис Куренев
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. В церемонии в концертном зале «Зарядье» принял участие президент России Владимир Путин.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», – произнес текст присяги Собянин.

Мэр также выразил признательность президенту, правительству и парламенту за поддержку, оказываемую Москве, а также правительству Московской области, вместе с которым правительство реализует масштабные программы.

«Ну и, конечно, огромные слова благодарности миллионам горожан, которые не покладая рук благодаря своим талантам и умениям реализовали масштабные программы мирового уровня», – сказал Собянин.

В ходе торжественной церемонии выступил Путин, поздравивший Собянина с переизбранием и указавший на его широкую поддержку москвичами.

«На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое-то главное, и в первую очередь результатов работы», – сказал президент.

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Среди достижений мэра и его команды Путин выделил «прорывную модернизацию» столичной транспортной системы, открытость Москвы для реализации предпринимательских инициатив, а также укрепление позиций города как мощного научного и промышленного центра страны. Глава государства также отметил современный облик школ, поликлиник и больниц и позитивные перемены во всей соцсфере, включающие поддержку пожилых граждан и защитников России.

За два с половиной года работы в правительстве России Сергей Семенович отстроил ритмичную работу аппарата, был фактически идеологом и непосредственным исполнителем ряда модернизационных проектов, таких как снятие административных барьеров для бизнеса, электронное правительство и многих других.

Владимир Путин
Глава правительства России, 2010 г.

«Набранный высокий темп преобразований обязывает, конечно, руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные, амбициозные задачи. Уверен, что управленческая команда нашей столицы будет идти только вперед», – считает президент.

Особая роль Москвы, подчеркнул Путин, заключается в том, что она задает стандарты и практики для всех территорий России. Президент отдельно отметил и лидерские позиции столицы в образовании, которые она должна сохранить и упрочить. Помимо этого он напомнил, что город помогает налаживать жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском.

На церемонии выступил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Вы относитесь к числу людей, облеченных властью, которые осуществляют свой мандат искренне, вкладывая не только рациональный подход к решению проблем, но также разделяете с москвичами их радости и скорби, а значит, и ваше сердце включено в эту работу», – сказал он.

Президент уделял внимание и прошлому столичному градоначальнику. 29 декабря 1999 г. Путин еще в должности председателя правительства посетил инаугурацию Юрия Лужкова. Посещал Путин церемонию вступления в должность Лужкова в 2003 и 2007 гг.

По итогам подсчета 100% голосов в ЦИК России Собянина поддержали 76,39% избирателей, которые приняли участие в голосовании. На втором месте был Леонид Зюганов от КПРФ, который набрал 265 374 голоса (8,11%). Следом расположились Борис Чернышов от ЛДПР (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков от партии «Новые люди» (174 869 голосов, 5,34%) и кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев (128 701, 3,93%).

Собянин впервые занял пост мэра Москвы в 2010 г. В 2012 г. в России вернули выборы глав регионов, и на выборах в 2013 г. он набрал 51,37% голосов. В 2018 г. за него проголосовали 70,17% избирателей.

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