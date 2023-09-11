Чем завершились выборы мэра Москвы

Все три дня голосования на столичных выборах мэра, согласно заявлению Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 г., прошли без нарушений. При этом в первый день голосования 8 сентября с утра избиратели жаловались на сбои в системе, из-за которых они не могли воспользоваться ДЭГ. Председатель общественного штаба Вадим Ковалев отметил в первый день: «Сегодня утром была задержка по онлайн-голосованию, нашли слабое место – это сервис по рассылке СМС [с кодом подтверждения]. <…> Любая, даже совершенная сеть [в новогоднюю ночь] подвисает, и только когда проходит шквал поздравлений, можно дозвониться, – здесь произошло что-то подобное. Действительно, у нас многие СМС получали довольно долго».