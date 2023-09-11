Чем завершились выборы мэра Москвы

Чем завершились выборы мэра МосквыПобедил Сергей Собянин, второе место занял Леонид Зюганов
Сергей Собянин («Единая Россия») с большим перевесом выигрывает свои третьи выборы мэра Москвы. Подсчет протоколов с традиционных участков еще не закончен, но о победе Собянина в Центризбиркоме (ЦИК) РФ сообщили после обнародования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как только появились первые результаты дистанционного электронного голосования, Собянина поздравил с победой замглавы ЦИК Николай Булаев.
Согласно данным на 21:00 по московскому времени, Собянин набрал 2 053 954 голосов (76,84%), второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов с результатом в 212 153 голосов (8,01%), на третьем месте оказался представитель ЛДПР Борис Чернышов с 159 313 голосов (5,89%), на четвертом кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 136 573 голосами (5,19%) и последнее место занял справоросс Дмитрий Гусев, набрав 103 762 голосов (3,91%).
«Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы», – написал ночью в своем блоге Собянин, поблагодарив москвичей за поддержку. «Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», – заявил он. В целом расклад по набранным кандидатами голосам не изменился к утру: Собянин получил 76,38% голосов на выборах мэра столицы после обработки 99,77% протоколов. Результаты градоначальника еще более убедительны, чем в 2018 г.
После обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин с 76,39% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
В Москве на выборах мэра явка, по предварительным данным, составила рекордные для столицы и этого уровня голосования 42,5%. В 2018 г. явка на мэрских выборах была 30,9%, в 2013 г. – 32,03%. В 2003 г. явка была выше (57,5%), но тогда же избирали и депутатов Госдумы.
В Москве ДЭГ (впервые используется на выборах мэра) проходит на собственной, отдельной от федеральной платформе и для него не требуется предварительной регистрации, лишь подтвержденный аккаунт на сайте mos.ru. Из почти 3,3 млн избирателей свыше 2,7 млн участвовали с помощью дистанционного электронного голосования (то есть более 82%), сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников рассказал, что при 100% явке за действующего мэра проголосовали 78,84% в СИЗО. Дальнейшие места распределились аналогично ДЭГ: Зюганов ( 6,22%), Чернышов (4,2%), Даванков (3,04%), Гусев (2,7%).
Все три дня голосования на столичных выборах мэра, согласно заявлению Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 г., прошли без нарушений. При этом в первый день голосования 8 сентября с утра избиратели жаловались на сбои в системе, из-за которых они не могли воспользоваться ДЭГ. Председатель общественного штаба Вадим Ковалев отметил в первый день: «Сегодня утром была задержка по онлайн-голосованию, нашли слабое место – это сервис по рассылке СМС [с кодом подтверждения]. <…> Любая, даже совершенная сеть [в новогоднюю ночь] подвисает, и только когда проходит шквал поздравлений, можно дозвониться, – здесь произошло что-то подобное. Действительно, у нас многие СМС получали довольно долго».
Голосования же на участках, по его словам, прошли штатно и без нарушений. «Мы реагировали на какие-то отдельные ситуации, их было порядка, может быть, 15-20 случаев, когда мы звонили нашим наблюдателям в УИК», – добавил Ковалев. Во второй день и вовсе «не было нарушений, которые могли бы повлиять на избирательный процесс», пояснил Ковалев журналистам.
При этом избиратели ряда московских районов жаловались на отказ выдавать избирателям бумажные бюллетени. Несколько таких жалоб зафиксировали наблюдатели от КПРФ, подтвердил «Ведомостям» представитель партии.
Популяризировал ДЭГ не только Собянин, но и президент Владимир Путин: они оба голосовали дистанционно. Голосовали в ДЭГ и многие члены правительства.
Кандидаты в мэры голосовали традиционным путем – кроме самого градоначальника. Зюганов пришел 10 сентября в МТЦ «Вишневый сад». Он подчеркнул, что выборы проходят с небольшим количеством нарушений. Чернышов проголосовал 8 сентября на избирательном участке в Малом Кисловском переулке. Гусев – в поселении Внуковское. Даванков единственный проголосовал с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ) 8 сентября.
Высокая явка на выборах мэра Москвы была достигнута именно благодаря ДЭГ, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Действующий мэр Москвы смог попасть в интересы всех слоев населения, но и другие кандидаты тоже смогли привлечь избирателей на ДЭГ: например, Даванков мобилизовал «оставшуюся часть не релоцировавшегося либерального электората», а Чернышов привел на выборы «русских националистов». Кроме того, высокая явка на ДЭГ в Москве также обусловлена «материальным фактором и удобством»: поощрение электронного голосования дает возможность легально заработать деньги в рамках программы «Миллион призов», считает политолог Александр Немцев.
Одной из самых примечательных новостей ЕДГ могут стать «скромные» результаты Гусева, которые являются «отражением общей кампании справороссов», сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По поводу потенциального второго места у Зюганова он отметил, что это было ожидаемо, «поскольку КПРФ всегда в крупных городах была партией, за которую голосуют, чтобы сделать больно власти».
Второе место Зюганову может помочь претендовать на лидерство партии КПРФ, а последнее место для Гусева ничем не чревато для него: партия справороссов сейчас в целом находится в системном кризисе, добавил Гращенков. Немцев добавил, что в случае Зюганова «победил не он сам, а его фамилия» (Леонид – внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова). По мнению эксперта, Зюганов может заявить, что является главным оппозиционным кандидатом столицы, для того чтобы забрать под свой контроль московское отделение партии и в дальнейшем претендовать на большую партийную позицию. Впрочем, здесь его позиции и так сильны.
На прошлых выборах мэра в 2018 г. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов избирателей. На втором месте был Вадим Кумин (КПРФ) – 11,38%, затем Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,01%, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев – 6,72% и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,87%.