В выборах мэра Москвы приняли участие почти 3,3 млн человек
Около 3,3 млн избирателей проголосовали на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«В выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 млн человек», — сказала Кириллова, ее слова приводит пресс-служба общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Глава штаба Вадим Ковалев добавил, что число москвичей, которые проголосовали дистанционно, увеличилось, их голоса надежно защищены, а сам процесс стал еще удобнее.
В настоящее время уже начался подсчет бумажных бюллетеней на избирательных участках. За ходом выборов в столице следили свыше 11 000 наблюдателей.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
В выборах главы столицы участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.