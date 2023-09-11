Сергей Собянин набрал 76,39% голосов на выборах мэра Москвы
После обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин с 76,39% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
За действующего мэра проголосовали почти 2,5 млн избирателей. За Собяниным следует депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов (от КПРФ) с 8,11% (265 374 голосов).
Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набирает 5,61% (183 529 голосов). С небольшим отрывом он опережает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (от «Новых людей»), который набрал 5,34% (174 869 голосов). Кандидат от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев набирает 3,93% (128 701 голос).
На выборах губернатора Московской области после обработки 100% протоколов побеждает действующий глава Андрей Воробьев (от «Единой России») с 83,68% голосов.
10 сентября председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в выборах мэра в Москве приняли участие 3,3 млн избирателей. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев добавил, что число москвичей, которые проголосовали дистанционно, увеличилось.
Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.