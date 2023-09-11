Газета
Политика

Сергей Собянин набрал 76,39% голосов на выборах мэра Москвы

Ведомости

После обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин с 76,39% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

За действующего мэра проголосовали почти 2,5 млн избирателей. За Собяниным следует депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов (от КПРФ) с 8,11% (265 374 голосов).

Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набирает 5,61% (183 529 голосов). С небольшим отрывом он опережает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (от «Новых людей»), который набрал 5,34% (174 869 голосов). Кандидат от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев набирает 3,93% (128 701 голос).

Ранее по теме: Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»

На выборах губернатора Московской области после обработки 100% протоколов побеждает действующий глава Андрей Воробьев (от «Единой России») с 83,68% голосов.

10 сентября председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в выборах мэра в Москве приняли участие 3,3 млн избирателей. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев добавил, что число москвичей, которые проголосовали дистанционно, увеличилось.

Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных