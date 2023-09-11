Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»

«Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи», – написал он в личном блоге.