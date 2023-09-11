Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин после подведения предварительных итогов голосования на выборах мэра поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал сделать столицу «еще круче и краше».
«Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи», – написал он в личном блоге.
Собянин набрал порядка 2 млн голосов в рамках онлайн-голосования, всего же в выборах мэра Москвы приняли участие 3,3 млн избирателей.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
В выборах главы столицы участвовали действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.