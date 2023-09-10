Собянин набрал порядка 2 млн голосов по предварительным данным онлайн-голосования
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, согласно предварительным данным, набрал более 2 млн голосов в рамках дистанционного голосования на выборах главы столицы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.
«Победитель Сергей Семенович Собянин. Он набрал чуть больше чем два миллиона голосов. Сейчас в процентном соотношении все представим», – сказал Костырко.
Он также добавил, что второе место по результатам расшифровки данных онлайн-голосования занимает Леонид Зюганов.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что всего на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО проголосовали около 3,3 млн человек. В настоящее время уже начался подсчет бумажных бюллетеней на избирательных участках. За ходом выборов в столице следили свыше 11 000 наблюдателей.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
В выборах главы столицы участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.