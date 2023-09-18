Почему Сербия не откажется от поддержки России

Почему Сербия не откажется от поддержки РоссииВ интересах страны не поддаваться давлению Запада
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов назначить парламентские выборы на март 2024 г. Он подчеркнул, что «готов пойти навстречу оппозиции». Выборы будут назначены к концу декабря, приводит слова Вучича РТС.
В сентябре оппозиция раскритиковала правительство за решение о временном регулировании цен на 20 самых востребованных товаров в качестве меры помощи гражданам на фоне растущей инфляции. По соглашению с властями производители и торговые сети снизили цены на 30% и закрепили их до конца 2023 г.
Оппозиция высмеяла недорогую колбасу из «скидочной» потребительской корзины. И Вучич позавтракал ею вместе с главами минфина Синишей Мали и минторга Томиславом Момировичем.
Президенту предъявляются различные претензии как внутри страны, так и за ее пределами:
Ситуация в экономике. Инфляция, рост цен при невысоких зарплатах в бюджетной сфере. По данным республиканского управления статистики Сербии, инфляция была рекордной в марте – 16,2%, в августе она замедлилась до 11,5% в годовом исчислении. При невысоком уровне заработной платы население остро ощущает эту динамику.
Безопасность. Весна и начало лета 2023 г. в Белграде прошли под знаком протестов против действующей власти. Поводом для многотысячных митингов, каких не было со времен правления Слободана Милошевича (президент Сербии, Югославии до 2000 г.), стала стрельба в нескольких школах. В результате погибли 18 человек.
Митингующие требовали отставки президента, министра внутренних дел и главы службы безопасности. А также – прекращения вещания двух телеканалов Pink и Happy TV, которые, по мнению граждан, пропагандируют насилие, агрессию и аморальное поведение. Насилие сгенерировано властями через СМИ – заявляла тогда оппозиция.
Вучич ответил, что оппозиция использует эмоции граждан в политических целях. Одним из результатов протеста стал уход Вучича с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии.
Позиция по Косово. Это один из немногих вопросов, по которому в Сербии есть общественный консенсус, выраженный в лозунгах «Косово — сердце Сербии» и «Сербия без Косово и Метохии — что человек без сердца». И одновременно самый сложный пункт для руководства страны из-за постоянного давления Запада.
С одной стороны, население и большая часть политических сил внутри страны, которые не согласны на признание независимости Косова.
Перед саммитом по Сербии и Косово в Брюсселе этой зимой оппозиция внутри страны требовала от президента не подписывать никаких соглашений до окончания украинского кризиса. Ранее об этом же говорил посол России в Белграде – статус Косова должен быть определен в «иных геополитических условиях». Левоцентристская оппозиция видела в соглашении угрозу для сохранения территориальной целостности Сербии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предупреждал, что либеральный визовый режим ЕС в отношении Сербии и Косова может быть изменен, если стороны не подойдут ответственно к урегулированию косовского вопроса.
Ранее Вучич заявлял, что готов оставить свой пост ради того, чтобы не признавать независимость Косова, назвав предлагаемое Западом решение унизительным или таким, что лично глава государства не сможет его принять.
- Вступление в Евросоюз – одно из главных направлений политики Вучича. «Мы находимся на европейском пути, нет другого пути, на котором могли бы находиться», – заявлял он. Между тем вступление страны в ЕС поддерживает менее 43% населения Сербии, что использует оппозиция.
Позиция по Украине и антироссийские санкции. По этому вопросу Белград также под постоянным давлением ЕС. Весной глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Сербии следует присоединиться к санкциями в отношении в России и отказаться от тесных связей с ней для продвижения в процессе вступления в ЕС.
Вучич заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но не стал вводить санкции против России. «Ожидаю обострения давления в конце августа и сентябре, мы попробуем сохранить свою позицию. Удастся ли или нет — увидим, в политике должны быть принципы»,— добавил он. По его мнению, Сербию попытаются изолировать, чем ее пугают уже на протяжении десяти лет.
В Сербии существует две группы оппозиции – прозападные либералы и так называемые патриоты, но они все вполне встроены в систему, поэтому нельзя сказать, что Вучич испытывает давление с их стороны, скорее наоборот – использует для решения своих политических задач, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич.
«Сейчас оппозиция требует проведения внеочередных парламентских выборов – именно в тот момент, когда Запад усиливает давление на Сербию по косовскому вопросу. То есть в этой ситуации выборы позволяют выиграть время», – приводит она пример.
И хотя уровень поддержки Запада в Сербии очень низкий, это не говорит об отказе от евроинтеграции, указывает Малешевич. Поскольку Белград сохраняет высокую степень политической и финансовой зависимости от западных стран.
Ожидать каких-либо подвижек во внешнеполитической позиции Сербии в ближайшее время не стоит, уверена профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Екатерина Энтина. У курса, который проводит Белград, есть не только субъективные основания (поддержка России населением и т. п.), но и вполне объективные, связанные с экономическими и иными интересами Сербии, отмечает профессор.
Принципиальным для экономики страны является привлечение инвестиций. «Последние десять лет она росла именно потому, что Вучичу это (привлечение инвестиций. — "Ведомости") удавалось – как раз за счет игры между условно прозападной политикой и ставкой на добрые взаимоотношения с Россией, стратегическое партнерство с Китаем и рядом других стран», – комментирует Энтина. Именно возможность привлечения китайских и арабских инвестиций в регион обуславливают, по ее мнению, многовекторную внешнюю политику Сербии.
В будущем Вучич продолжит сдерживать давление Запада, считает профессор ВШЭ. Не только из-за необходимости поддерживать дружественные отношения с Россией из-за проблемы Косова в регионе, но и потому, что понимает: в случае введения санкций против России следующим шагом последуют «требования Запада присоединиться к политике в отношении Китая».
Повлиять на позицию Сербии могло бы только фактическое решение о ее вступление в Евросоюз, принятое здесь и сейчас, однако де-факто это пока невозможно, отмечает Энтина. Несмотря на то что Сербия «не может разорвать экономическую и правовую гармонизацию с Европой» как с одним из основных рынков сбыта товаров и экономической кооперации, решение о вступлении в ЕС будет напрямую зависеть от международной обстановки. «Сербы будут смотреть, чем завершится гибридное противостояние России с Западом, и принимать стратегические внешнеполитические решения, исходя из этих изменений. И в этом нет никакого лукавства», – полагает профессор.