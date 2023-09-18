Почему Сербия не откажется от поддержки России

Вучич заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но не стал вводить санкции против России. «Ожидаю обострения давления в конце августа и сентябре, мы попробуем сохранить свою позицию. Удастся ли или нет — увидим, в политике должны быть принципы»,— добавил он. По его мнению, Сербию попытаются изолировать, чем ее пугают уже на протяжении десяти лет.