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Партия Никола Пашиняна неубедительно выступила на выборах в Ереване

Ей придется договариваться с оппозицией при назначении мэра столицы
Нурлан Гасымов
CELESTINO ARCE / NurPhoto via AFP

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла одержать победу на выборах в совет старейшин Еревана – муниципальное собрание столицы, которое утверждает мэра. После обработки 100% бюллетеней ее результат – 32,5% голосов избирателей, сообщил 18 сентября ЦИК республики. Явка составила всего 28,4% – самый низкий показатель за всю историю выборов столичного градоначальника.

Местные наблюдатели выборы столичных властей называют смотром сил перед общенациональными выборами: треть всех избирателей Армении зарегистрированы в Ереване. Согласно закону о местном самоуправлении, граждане выбирают 65 депутатов совета старейшин на четыре года, а те, в свою очередь, избирают мэра на пять лет. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков – 6%. Единолично назначать градоначальника может партия, получившая более 50% мандантов, – обычно им автоматически становился лидер партийного списка. В этом году «Гражданский договор» возглавлял вице-мэр и бывший заместитель премьера Тигран Авинян.

Всего в выборах участвовали 13 партий и один блок, но проходной барьер преодолели всего пять политических объединений. За «Гражданским договором» с 18,8% голосов следует левая партия «Национальный прогресс», предвыборный список которой возглавляет актер и экс-мэр Еревана Айк Марутян. Ранее он был одним из соратников Пашиняна и в 2018 г. стал мэром Еревана. На этом посту он стал критиковать Пашиняна, а его команду обвинял в коррупции и подавлении инакомыслия. 22 декабря 2021 г. Марутян был отстранен от занимаемой должности, после того как сторонники Пашиняна в совете старейшин вынесли ему вотум недоверия. Альянс бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» занял 3-е место – 15,4%. Четвертой силой в совете старейшин стала правоцентристская партия «Республика», набравшая 11,3% голосов избирателей, а пятой – «Общественный голос» с 9,6%. Новичок в армянской политике – партия «Страна для жизни», основанная бывшим российским гражданином и предпринимателем Рубеном Варданяном, не преодолела барьер, набрав всего 3,6%. Избрание мэра запланировано на начало октября.

Лачинский коридор разблокирован

17 сентября вступила в силу договоренность между Арменией, Азербайджаном и Россией при участии Международного комитета Красного Креста о разблокировании дорог в Нагорный Карабах. Первый гуманитарный груз доставлен в регион через Агдам и Лачинский коридор, который был заблокирован Азербайджаном с декабря прошлого года.

Низкая явка на выборах столичного градоначальника – результат общественной апатии и разочарования в политической системе страны, полагает российский политолог Андрей Арешев. По его словам, правящая партия сознательно работала над снижением политической активности путем манипуляций и регистрации огромного количества партий-участников. «За пять лет правления партия Пашиняна потеряла популярность, поэтому низкая явка отвечала ее интересам – победить за счет своего базового электората», – сказал эксперт.

В Армении, продолжает Арешев, велик спрос на третью силу, отличную от партии власти и действующей оппозиции, но действующие политики пока не могут ею стать. В результате в политическом поле страны образовалась пустота из-за отсутствия у политических сил содержательной повестки.

По словам армянского политолога Микаэля Золяна, низкая явка могла быть связана с тем, что в Ереване проживает много людей, которые не зарегистрированы в городе. С другой стороны, оппозиция не может предложить альтернативу. «Они не предлагают конкретных программ развития, а вся их риторика популистская. Главный оппонент Пашиняна – Марутян всю свою кампанию выстроил лишь на заявлениях, что правящие силы отошли от идеалов революции в 2018 г., но не предлагал конкретики», – добавил эксперт. Другой фланг оппозиции состоит из представителей старой элиты, которые также непопулярны в стране, отмечает Золян: «В этом смысле оппозиционерам будет сложно договориться».

Не исключено, что по итогам голосования Пашинян скорректирует свою политику и проведет кадровые изменения, говорит Золян. «Пока основной приоритет – решение проблем с соседями и вопрос Карабаха, из-за чего у властей не остается ресурсов для решения внутренних проблем», – заключил эксперт.

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