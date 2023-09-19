Партия Никола Пашиняна неубедительно выступила на выборах в Ереване

Всего в выборах участвовали 13 партий и один блок, но проходной барьер преодолели всего пять политических объединений. За «Гражданским договором» с 18,8% голосов следует левая партия «Национальный прогресс», предвыборный список которой возглавляет актер и экс-мэр Еревана Айк Марутян. Ранее он был одним из соратников Пашиняна и в 2018 г. стал мэром Еревана. На этом посту он стал критиковать Пашиняна, а его команду обвинял в коррупции и подавлении инакомыслия. 22 декабря 2021 г. Марутян был отстранен от занимаемой должности, после того как сторонники Пашиняна в совете старейшин вынесли ему вотум недоверия. Альянс бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» занял 3-е место – 15,4%. Четвертой силой в совете старейшин стала правоцентристская партия «Республика», набравшая 11,3% голосов избирателей, а пятой – «Общественный голос» с 9,6%. Новичок в армянской политике – партия «Страна для жизни», основанная бывшим российским гражданином и предпринимателем Рубеном Варданяном, не преодолела барьер, набрав всего 3,6%. Избрание мэра запланировано на начало октября.